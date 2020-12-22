https://ria.ru/20201222/senatorstvo-1590354470.html

Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство

Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство

Владимир Путин подписал закон о порядке формирования Совета Федерации, согласно которому президент по истечении полномочий получает право стать сенатором и... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:57

2020-12-22T11:57

2020-12-22T13:11

совет федерации рф

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о порядке формирования Совета Федерации, согласно которому президент по истечении полномочий получает право стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и уже вступил в силу. Автором новой редакции закона, разработанного во исполнение принятых поправок в Конституцию, выступил сам Путин. Согласно ему, бывший президент приобретает статус сенатора с момента подачи заявления в Совфед: на это дается три месяца со дня прекращения полномочий. Если же они истекли до принятия закона, заявление можно подать в любое время.Закон также позволяет действующему главе государства назначать сенаторов. Их должно быть не больше 30, причем на пожизненное членство могут претендовать лишь семеро (остальные — на шесть лет) и только граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

https://ria.ru/20201117/zakonoproekt-1585046928.html

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совет федерации рф, россия, владимир путин, политика