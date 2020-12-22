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https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590357867.html
МИД заявил об ответных мерах на санкции ЕС из-за Навального
МИД заявил об ответных мерах на санкции ЕС из-за Навального
Москва ответит на санкции, введенные Евросоюзом против россиян, якобы причастных к инциденту с Алексеем Навальным, и расширит "черный список" представителей ЕС, РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:15
2020-12-22T14:10
мария захарова
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
швеция
франция
германия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Москва ответит на санкции, введенные Евросоюзом против россиян, якобы причастных к инциденту с Алексеем Навальным, и расширит "черный список" представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию, заявил российский МИД.В ведомстве подчеркнули, что считают категорически неприемлемыми принятие ЕС санкций в отношении россиян, притом что инициаторы этого шага не представили доказательств по "делу Навального" не только российским властям, но и собственным партнерам по Евросоюзу.Поэтому Москва на основе принципа взаимности расширяет ответный список представителей стран Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС, пояснили дипломаты.Соответствующие вербальные ноты МИД вручил главам дипломатических представительств Германии, Франции и Швеции, а также направил в представительство ЕС в Москве.Навального 20 августа госпитализировали в Омске, после того как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Врачи диагностировали у блогера нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в немецкую клинику "Шарите". Около трех недель он оставался в коме, но затем пришел в себя. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.Власти Германии утверждают, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок" и что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила в Германию несколько запросов о правовой помощи, в том числе просьбу предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Ответа на них так и не поступило. При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.ОЗХО по просьбе Берлина провела собственное исследование, по итогам которого заявила, что Навального отравили веществом, похожим по характеристикам на "Новичок", однако в списках запрещенных химикатов оно не значится.
https://ria.ru/20201222/navalnyy-1590311989.html
https://ria.ru/20201221/ogranicheniya-1590306347.html
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мария захарова, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, швеция, франция, германия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире

МИД заявил об ответных мерах на санкции ЕС из-за Навального

12:15 22.12.2020 (обновлено: 14:10 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Москва ответит на санкции, введенные Евросоюзом против россиян, якобы причастных к инциденту с Алексеем Навальным, и расширит "черный список" представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию, заявил российский МИД.
В ведомстве подчеркнули, что считают категорически неприемлемыми принятие ЕС санкций в отношении россиян, притом что инициаторы этого шага не представили доказательств по "делу Навального" не только российским властям, но и собственным партнерам по Евросоюзу.
"В обстановке спешки и скрытности Советом ЕС было принято конфронтационное политическое решение, идущее вразрез с международно-правовыми прерогативами СБ ООН и хельсинкскими принципами невмешательства во внутренние дела, сотрудничества между государствами и добросовестного выполнения обязательств по международному праву. А под данное решение Совета ЕС произвольно верстались конкретные фамилии", — говорится в заявлении.
Поэтому Москва на основе принципа взаимности расширяет ответный список представителей стран Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС, пояснили дипломаты.
Соответствующие вербальные ноты МИД вручил главам дипломатических представительств Германии, Франции и Швеции, а также направил в представительство ЕС в Москве.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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В ФСБ назвали "расследование" Навального провокацией
Навального 20 августа госпитализировали в Омске, после того как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Врачи диагностировали у блогера нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже его перевезли в немецкую клинику "Шарите". Около трех недель он оставался в коме, но затем пришел в себя. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.
Власти Германии утверждают, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок" и что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила в Германию несколько запросов о правовой помощи, в том числе просьбу предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Ответа на них так и не поступило.
При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.
ОЗХО по просьбе Берлина провела собственное исследование, по итогам которого заявила, что Навального отравили веществом, похожим по характеристикам на "Новичок", однако в списках запрещенных химикатов оно не значится.
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