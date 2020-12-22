https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590312610.html

Под новые ограничения США попали десятки российских организаций

Под новые ограничения США попали десятки российских организаций

Министерство торговли США опубликовало список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к которым применят ограничения на экспорт. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T03:07

2020-12-22T03:07

2020-12-22T07:43

минторг сша

тихоокеанский флот вмф россии

иркут (корпорация)

сергей чемезов

сирия

сша

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Министерство торговли США опубликовало список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к которым применят ограничения на экспорт.Список, размещенный для публичного ознакомления на сайте Федерального реестра 22 декабря, включает 45 российских предприятий и 58 компаний из КНР. При этом де-факто в перечне 41 российская организация, так как названия некоторых из них там продублированы. Эти компании, по мнению американских властей, являются "военными конечными пользователями", что делает их объектами экспортного контроля.Минобороны, СВР, "Сухой" и многие другиеВ санкционный список, в частности, попали Минобороны России, специальный летный отряд "Россия", а также Служба внешней разведки.В нем также содержится перечень из девяти предприятий авиационной промышленности. В их числе: корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", компания "Сухой", "Туполев", корпорация "Иркут", Казанский вертолетный завод, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева.Попала под санкционные ограничения и Объединенная двигателестроительная корпорация. ОДК, входящая в "Ростех", производит двигатели для военной и гражданской авиации, а также космических программ. В космической сфере в санкционный список минторга США включен РКЦ "Прогресс", который изготавливает ракеты семейства "Союз". Кроме того, в него включен головной научный институт "Роскосмоса" - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения.Также под ограничения попало одно из старейших в России судостроительных предприятий "Адмиралтейские верфи". Оно заложено в 1704 году, сейчас занимается созданием патрульных кораблей, супертраулеров и подводных лодок, в том числе новейших проекта 636.3 "Варшавянка" для ТОФ и проекта 677 "Лада" для Балтийского и Северного флотов.Предприятия госкорпорации "Росатом" впервые с 2014 года попали под американские санкции. В этот список попали предприятия ядерного оружейного комплекса "Росатома" "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова" (ВНИИА, Москва) и "Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова (НИТИ, Сосновый Бор, Ленинградская область).Комментарий "Ростеха"Включение корпорации "Ростех" в санкционный список минторга США - это очередной виток недружественных действий, заявили РИА Новости в корпорации."Мы уже забыли, как это - жить без санкций. Поэтому ничего нового. Очередной виток недружественных действий и дополнительный стимул для нас работать еще лучше", - прокомментировали в "Ростехе".В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) РИА Новости ранее сообщали, что специалисты корпорации изучают информацию о санкционном списке США, реализация ключевых гражданских программ продолжается. В начале декабря глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил журналистам, что российская авиапромышленность продолжает работать с иностранными партнерами, заявлений о возможном прекращении сотрудничества от зарубежных партнеров не поступало.Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак в конце сентября говорил, что иностранные поставщики комплектующих для российской авиации единовременно отказались от сотрудничества с Россией. По его словам, таким образом Запад пытается остановить отечественные проекты в области гражданского авиастроения.Санкции против "Авиазапчасти" и "Элекона"В конце ноября США ввели санкции против трех российских организаций по закону о нераспространении. В частности, речь идет о компаниях "Авиазапчасть", ОАО "Элекон" и Nilco Group.Ограничения в отношении этих компаний, предусмотренные разделом 3 Закона о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, вступили в силу с 6 ноября этого года.Они запрещают любым правительственным структурам США иметь дело с этими компаниями, а также запрещают выдачу лицензий на передачу им товаров, находящихся на экспортном контроле.

https://ria.ru/20201221/sanktsii-1590275973.html

https://ria.ru/20201221/sanktsii-1590226181.html

https://ria.ru/20201221/deripaska-1590188427.html

https://ria.ru/20201221/sanktsii-1590196423.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/ssha-1589974095.html

сирия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минторг сша, тихоокеанский флот вмф россии, иркут (корпорация), сергей чемезов, сирия, сша