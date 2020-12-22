Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590312610.html
Под новые ограничения США попали десятки российских организаций
Под новые ограничения США попали десятки российских организаций
Министерство торговли США опубликовало список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к которым применят ограничения на экспорт. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T03:07
2020-12-22T07:43
минторг сша
тихоокеанский флот вмф россии
иркут (корпорация)
сергей чемезов
сирия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/147625/66/1476256612_0:206:2962:1872_1920x0_80_0_0_3cd5bc2f17ec2a502adbed2ffc4d3660.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Министерство торговли США опубликовало список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к которым применят ограничения на экспорт.Список, размещенный для публичного ознакомления на сайте Федерального реестра 22 декабря, включает 45 российских предприятий и 58 компаний из КНР. При этом де-факто в перечне 41 российская организация, так как названия некоторых из них там продублированы. Эти компании, по мнению американских властей, являются "военными конечными пользователями", что делает их объектами экспортного контроля.Минобороны, СВР, "Сухой" и многие другиеВ санкционный список, в частности, попали Минобороны России, специальный летный отряд "Россия", а также Служба внешней разведки.В нем также содержится перечень из девяти предприятий авиационной промышленности. В их числе: корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", компания "Сухой", "Туполев", корпорация "Иркут", Казанский вертолетный завод, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева.Попала под санкционные ограничения и Объединенная двигателестроительная корпорация. ОДК, входящая в "Ростех", производит двигатели для военной и гражданской авиации, а также космических программ. В космической сфере в санкционный список минторга США включен РКЦ "Прогресс", который изготавливает ракеты семейства "Союз". Кроме того, в него включен головной научный институт "Роскосмоса" - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения.Также под ограничения попало одно из старейших в России судостроительных предприятий "Адмиралтейские верфи". Оно заложено в 1704 году, сейчас занимается созданием патрульных кораблей, супертраулеров и подводных лодок, в том числе новейших проекта 636.3 "Варшавянка" для ТОФ и проекта 677 "Лада" для Балтийского и Северного флотов.Предприятия госкорпорации "Росатом" впервые с 2014 года попали под американские санкции. В этот список попали предприятия ядерного оружейного комплекса "Росатома" "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова" (ВНИИА, Москва) и "Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова (НИТИ, Сосновый Бор, Ленинградская область).Комментарий "Ростеха"Включение корпорации "Ростех" в санкционный список минторга США - это очередной виток недружественных действий, заявили РИА Новости в корпорации."Мы уже забыли, как это - жить без санкций. Поэтому ничего нового. Очередной виток недружественных действий и дополнительный стимул для нас работать еще лучше", - прокомментировали в "Ростехе".В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) РИА Новости ранее сообщали, что специалисты корпорации изучают информацию о санкционном списке США, реализация ключевых гражданских программ продолжается. В начале декабря глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил журналистам, что российская авиапромышленность продолжает работать с иностранными партнерами, заявлений о возможном прекращении сотрудничества от зарубежных партнеров не поступало.Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак в конце сентября говорил, что иностранные поставщики комплектующих для российской авиации единовременно отказались от сотрудничества с Россией. По его словам, таким образом Запад пытается остановить отечественные проекты в области гражданского авиастроения.Санкции против "Авиазапчасти" и "Элекона"В конце ноября США ввели санкции против трех российских организаций по закону о нераспространении. В частности, речь идет о компаниях "Авиазапчасть", ОАО "Элекон" и Nilco Group.Ограничения в отношении этих компаний, предусмотренные разделом 3 Закона о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, вступили в силу с 6 ноября этого года.Они запрещают любым правительственным структурам США иметь дело с этими компаниями, а также запрещают выдачу лицензий на передачу им товаров, находящихся на экспортном контроле.
https://ria.ru/20201221/sanktsii-1590275973.html
https://ria.ru/20201221/sanktsii-1590226181.html
https://ria.ru/20201221/deripaska-1590188427.html
https://ria.ru/20201221/sanktsii-1590196423.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201218/ssha-1589974095.html
сирия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/147625/66/1476256612_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_c170b326e683c1e4adf611970bd5ab1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минторг сша, тихоокеанский флот вмф россии, иркут (корпорация), сергей чемезов, сирия, сша

Под новые ограничения США попали десятки российских организаций

03:07 22.12.2020 (обновлено: 07:43 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Министерство торговли США опубликовало список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к которым применят ограничения на экспорт.
Список, размещенный для публичного ознакомления на сайте Федерального реестра 22 декабря, включает 45 российских предприятий и 58 компаний из КНР. При этом де-факто в перечне 41 российская организация, так как названия некоторых из них там продублированы. Эти компании, по мнению американских властей, являются "военными конечными пользователями", что делает их объектами экспортного контроля.
Портрет Зелимхана Хангошвили во время акции протеста возле российского посольства в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 18:44
СМИ: Германия может ввести новые санкции против России

Минобороны, СВР, "Сухой" и многие другие

В санкционный список, в частности, попали Минобороны России, специальный летный отряд "Россия", а также Служба внешней разведки.
В нем также содержится перечень из девяти предприятий авиационной промышленности. В их числе: корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", компания "Сухой", "Туполев", корпорация "Иркут", Казанский вертолетный завод, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева.
Попала под санкционные ограничения и Объединенная двигателестроительная корпорация. ОДК, входящая в "Ростех", производит двигатели для военной и гражданской авиации, а также космических программ.
Глава норвежской делегации Хендрик Вебер на встрече с председателем Госсовета Республики Крым Владимиром Константиновым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 14:34
Норвежский политик выступил за снятие западных санкций с России
В космической сфере в санкционный список минторга США включен РКЦ "Прогресс", который изготавливает ракеты семейства "Союз". Кроме того, в него включен головной научный институт "Роскосмоса" - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения.
Также под ограничения попало одно из старейших в России судостроительных предприятий "Адмиралтейские верфи". Оно заложено в 1704 году, сейчас занимается созданием патрульных кораблей, супертраулеров и подводных лодок, в том числе новейших проекта 636.3 "Варшавянка" для ТОФ и проекта 677 "Лада" для Балтийского и Северного флотов.
Предприятия госкорпорации "Росатом" впервые с 2014 года попали под американские санкции. В этот список попали предприятия ядерного оружейного комплекса "Росатома" "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова" (ВНИИА, Москва) и "Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова (НИТИ, Сосновый Бор, Ленинградская область).
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 12:02
Дерипаска сравнил провоцирование санкций против россиян с изменой родине

Комментарий "Ростеха"

Включение корпорации "Ростех" в санкционный список минторга США - это очередной виток недружественных действий, заявили РИА Новости в корпорации.
"Мы уже забыли, как это - жить без санкций. Поэтому ничего нового. Очередной виток недружественных действий и дополнительный стимул для нас работать еще лучше", - прокомментировали в "Ростехе".
В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) РИА Новости ранее сообщали, что специалисты корпорации изучают информацию о санкционном списке США, реализация ключевых гражданских программ продолжается.
В начале декабря глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил журналистам, что российская авиапромышленность продолжает работать с иностранными партнерами, заявлений о возможном прекращении сотрудничества от зарубежных партнеров не поступало.
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 12:33Выборы президента США — 2020
Эксперт оценил вероятность введения Байденом новых санкций против России
Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак в конце сентября говорил, что иностранные поставщики комплектующих для российской авиации единовременно отказались от сотрудничества с Россией. По его словам, таким образом Запад пытается остановить отечественные проекты в области гражданского авиастроения.

Санкции против "Авиазапчасти" и "Элекона"

В конце ноября США ввели санкции против трех российских организаций по закону о нераспространении. В частности, речь идет о компаниях "Авиазапчасть", ОАО "Элекон" и Nilco Group.
Ограничения в отношении этих компаний, предусмотренные разделом 3 Закона о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, вступили в силу с 6 ноября этого года.
Они запрещают любым правительственным структурам США иметь дело с этими компаниями, а также запрещают выдачу лицензий на передачу им товаров, находящихся на экспортном контроле.
Флаг Соединенных Штатов Америки на светофоре на одной из улиц в Вашингтоне в преддверии выборов президента США - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 20:13
Под очередные санкции США попали две компании и гражданин России
 
Минторг СШАТихоокеанский флот ВМФ РоссииИркут (корпорация)Сергей ЧемезовСирияСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:39Умер автор и продюсер "Чужого" Дэвид Гайлер
16:38В России 52 тысячи человек привились от COVID-19
16:38Врач призвал сутки не садиться за руль после приема алкоголя
16:36В России около 80% больных COVID-19 лечатся амбулаторно
16:36Мурашко оценил ситуацию с койками для больных COVID-19 в регионах
16:35Мурашко назвал нагрузку на здравоохранение из-за COVID-19 колоссальной
16:34В ЦБ допустили "демонтаж" института накопительных пенсий
16:34Собянин заявил о росте числа госпитализаций больных COVID-19
16:34Собянин оценил возможность послабления ограничительных мер по COVID-19
16:33Мишустин попросил Собянина помочь регионам в борьбе с коронавирусом
16:31Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве очень сложной
16:30Правительство выделило 52 миллиарда рублей на выплаты медикам
16:28В Подмосковье запустят базы для онлайн-регистрации детей в школу и детсад
16:28Мишустин поручил проконтролировать выплаты медикам, борющимся с COVID-19
16:28Диетолог рассказала, сколько бутербродов с икрой можно съесть в Новый год
16:27Госдума поддержала наказание за умышленное препятствие транспорту
16:23Представлен первый в мире смартфон с черно-белым экраном и 5G
16:20В Тюменской области трое детей погибли при пожаре
16:19Эксперт: коронавирус ускорил наступление "эры Китая" в мировой экономике
16:17Подозреваемого в убийстве ученого в Петербурге отпустили после задержания
Лента новостейМолния