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Под санкции США попали девять предприятий российской авиапромышленности
Под санкции США попали девять предприятий российской авиапромышленности
Девять предприятий авиационной промышленности РФ попали в санкционный список министерства торговли США, обнародованный в понедельник. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T00:28
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россия
сша
экономика
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ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Девять предприятий авиационной промышленности РФ попали в санкционный список министерства торговли США, обнародованный в понедельник.В их число вошли: корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", компания "Сухой", "Туполев", корпорация "Иркут", Казанский вертолетный завод, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева, Объединенная авиастроительная корпорация.Ранее сообщалось, что ключевые предприятия гражданского авиастроения России впервые могут попасть под санкции США. РИА Новости ознакомилось с черновым проектом списка, где наряду с авиационными предприятиями были указаны разработчики и поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движенияВ пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) РИА Новости ранее сообщали, что специалисты корпорации изучают информацию о санкционном списке США, реализация ключевых гражданских программ продолжается. В начале декабря глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил журналистам, что российская авиапромышленность продолжает работать с иностранными партнерами, заявлений о возможном прекращении сотрудничества от зарубежных партнеров не поступало.
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россия, сша, экономика

Под санкции США попали девять предприятий российской авиапромышленности

00:28 22.12.2020 (обновлено: 06:38 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Ростех" / Перейти в фотобанкПроизводство фюзеляжа нового российского самолета
Производство фюзеляжа нового российского самолета - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Ростех"
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ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Девять предприятий авиационной промышленности РФ попали в санкционный список министерства торговли США, обнародованный в понедельник.
В их число вошли: корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", компания "Сухой", "Туполев", корпорация "Иркут", Казанский вертолетный завод, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева, Объединенная авиастроительная корпорация.
Ранее сообщалось, что ключевые предприятия гражданского авиастроения России впервые могут попасть под санкции США. РИА Новости ознакомилось с черновым проектом списка, где наряду с авиационными предприятиями были указаны разработчики и поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движения
В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) РИА Новости ранее сообщали, что специалисты корпорации изучают информацию о санкционном списке США, реализация ключевых гражданских программ продолжается. В начале декабря глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил журналистам, что российская авиапромышленность продолжает работать с иностранными партнерами, заявлений о возможном прекращении сотрудничества от зарубежных партнеров не поступало.
Стенд Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
00:14
США ввели санкции против ОДК
 
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