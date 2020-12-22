https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590309743.html

Под санкции США попали девять предприятий российской авиапромышленности

Под санкции США попали девять предприятий российской авиапромышленности

Девять предприятий авиационной промышленности РФ попали в санкционный список министерства торговли США, обнародованный в понедельник. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T00:28

2020-12-22T00:28

2020-12-22T06:38

россия

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589728718_0:24:1878:1080_1920x0_80_0_0_0b26a8d7ff444130b350b9ee6aa35826.jpg

ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Девять предприятий авиационной промышленности РФ попали в санкционный список министерства торговли США, обнародованный в понедельник.В их число вошли: корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", компания "Сухой", "Туполев", корпорация "Иркут", Казанский вертолетный завод, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева, Объединенная авиастроительная корпорация.Ранее сообщалось, что ключевые предприятия гражданского авиастроения России впервые могут попасть под санкции США. РИА Новости ознакомилось с черновым проектом списка, где наряду с авиационными предприятиями были указаны разработчики и поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движенияВ пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) РИА Новости ранее сообщали, что специалисты корпорации изучают информацию о санкционном списке США, реализация ключевых гражданских программ продолжается. В начале декабря глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил журналистам, что российская авиапромышленность продолжает работать с иностранными партнерами, заявлений о возможном прекращении сотрудничества от зарубежных партнеров не поступало.

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590309058.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, экономика