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Роструд рассказал о работе 31 декабря
Роструд рассказал о работе 31 декабря
Рабочий день 31 декабря будет короче на один час, но его можно сделать и выходным, сообщили РИА Новости в Роструде. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T06:11
2020-12-22T09:02
новый год—2021
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Рабочий день 31 декабря будет короче на один час, но его можно сделать и выходным, сообщили РИА Новости в Роструде.При этом 31 декабря может стать для сотрудников нерабочим."Если такая инициатива исходит от работодателя, то он должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта, в котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате", — уточнил собеседник агентства.Работодатель также может дать сотруднику дополнительный день отпуска без сохранения зарплаты по его соответствующему заявлению как отгул за отработанное сверхурочное время либо за работу в выходной или праздник, а также как часть ежегодного отпуска.В Роструде напомнили, что отдыхать россияне будут с 1 по 10 января, а первым рабочим днем в 2021 году станет понедельник 11 января.Ранее власти ряда регионов объявили 31 декабря выходным днем. Такое решение, в частности, приняли Санкт-Петербург, Бурятия, Карелия, Крым, Севастополь, Мордовия, Алтай, Татарстан, Тува, Чувашия, Хакасия, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный и Ямало-Ненецкий автономный округа, Ленинградская, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Кировская, Костромская, Курская, Магаданская, Мурманская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Саратовская, Томская, Ульяновская и Ярославская области, а также Забайкальский, Камчатский и Ставропольский края.
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россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество

Роструд рассказал о работе 31 декабря

06:11 22.12.2020 (обновлено: 09:02 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЁлка на набережной Геленджика
Ёлка на набережной Геленджика - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Рабочий день 31 декабря будет короче на один час, но его можно сделать и выходным, сообщили РИА Новости в Роструде.

"В 2020 году по производственному календарю 31 декабря выпадает на четверг и является рабочим днем, предшествуя нерабочему праздничному дню, в связи с чем его продолжительность сокращается на один час", — объяснил заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.

При этом 31 декабря может стать для сотрудников нерабочим.
"Если такая инициатива исходит от работодателя, то он должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта, в котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате", — уточнил собеседник агентства.
Работодатель также может дать сотруднику дополнительный день отпуска без сохранения зарплаты по его соответствующему заявлению как отгул за отработанное сверхурочное время либо за работу в выходной или праздник, а также как часть ежегодного отпуска.
В Роструде напомнили, что отдыхать россияне будут с 1 по 10 января, а первым рабочим днем в 2021 году станет понедельник 11 января.
Ранее власти ряда регионов объявили 31 декабря выходным днем. Такое решение, в частности, приняли Санкт-Петербург, Бурятия, Карелия, Крым, Севастополь, Мордовия, Алтай, Татарстан, Тува, Чувашия, Хакасия, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный и Ямало-Ненецкий автономный округа, Ленинградская, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Кировская, Костромская, Курская, Магаданская, Мурманская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Саратовская, Томская, Ульяновская и Ярославская области, а также Забайкальский, Камчатский и Ставропольский края.
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