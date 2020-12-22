https://ria.ru/20201222/rabota-1590315449.html

Роструд рассказал о работе 31 декабря

Роструд рассказал о работе 31 декабря

Рабочий день 31 декабря будет короче на один час, но его можно сделать и выходным, сообщили РИА Новости в Роструде. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T06:11

2020-12-22T06:11

2020-12-22T09:02

новый год—2021

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

общество

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Рабочий день 31 декабря будет короче на один час, но его можно сделать и выходным, сообщили РИА Новости в Роструде.При этом 31 декабря может стать для сотрудников нерабочим."Если такая инициатива исходит от работодателя, то он должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта, в котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате", — уточнил собеседник агентства.Работодатель также может дать сотруднику дополнительный день отпуска без сохранения зарплаты по его соответствующему заявлению как отгул за отработанное сверхурочное время либо за работу в выходной или праздник, а также как часть ежегодного отпуска.В Роструде напомнили, что отдыхать россияне будут с 1 по 10 января, а первым рабочим днем в 2021 году станет понедельник 11 января.Ранее власти ряда регионов объявили 31 декабря выходным днем. Такое решение, в частности, приняли Санкт-Петербург, Бурятия, Карелия, Крым, Севастополь, Мордовия, Алтай, Татарстан, Тува, Чувашия, Хакасия, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный и Ямало-Ненецкий автономный округа, Ленинградская, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Кировская, Костромская, Курская, Магаданская, Мурманская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Саратовская, Томская, Ульяновская и Ярославская области, а также Забайкальский, Камчатский и Ставропольский края.

https://ria.ru/20201221/kuranty-1590157475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество