https://ria.ru/20201222/putin-1590373394.html

В Кремле прокомментировали заявления Путина по Навальному

В Кремле прокомментировали заявления Путина по Навальному

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин говорил о "приглядывании" за Алексеем Навальным, но не называл, кто это делает. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:09

2020-12-22T13:09

2020-12-22T13:27

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

сша

госпитализация алексея навального

алексей навальный

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин говорил о "приглядывании" за Алексеем Навальным, но не называл, кто это делает."Президент не указывал конкретных сотрудников, которые присматривают за такими людьми, как берлинский пациент, он об этом не говорил, не нужно передергивать. Здесь нужны конкретные высказывания", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в свете раскрытия сотрудников ФСБ, которые присматривали за Навальным, президент оценивает работу этой службы.В минувший четверг на большой пресс-конференции президент Путин, отвечая на просьбу прокомментировать публикации о слежке за Навальным и о его якобы отравлении, отметил, в частности, что "этот пациент в берлинской клинике" пользуется поддержкой спецслужб США, поэтому отечественные спецслужбы "конечно, должны за ним присматривать", но это совсем не значит, что его нужно травить.

https://ria.ru/20201222/navalnyy-1590370317.html

сша

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, сша, госпитализация алексея навального, алексей навальный, владимир путин, общество