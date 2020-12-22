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В Кремле прокомментировали заявления Путина по Навальному
В Кремле прокомментировали заявления Путина по Навальному
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин говорил о "приглядывании" за Алексеем Навальным, но не называл, кто это делает. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:09
2020-12-22T13:27
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
сша
госпитализация алексея навального
алексей навальный
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин говорил о "приглядывании" за Алексеем Навальным, но не называл, кто это делает."Президент не указывал конкретных сотрудников, которые присматривают за такими людьми, как берлинский пациент, он об этом не говорил, не нужно передергивать. Здесь нужны конкретные высказывания", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в свете раскрытия сотрудников ФСБ, которые присматривали за Навальным, президент оценивает работу этой службы.В минувший четверг на большой пресс-конференции президент Путин, отвечая на просьбу прокомментировать публикации о слежке за Навальным и о его якобы отравлении, отметил, в частности, что "этот пациент в берлинской клинике" пользуется поддержкой спецслужб США, поэтому отечественные спецслужбы "конечно, должны за ним присматривать", но это совсем не значит, что его нужно травить.
https://ria.ru/20201222/navalnyy-1590370317.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, сша, госпитализация алексея навального, алексей навальный, владимир путин, общество

В Кремле прокомментировали заявления Путина по Навальному

13:09 22.12.2020 (обновлено: 13:27 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин говорил о "приглядывании" за Алексеем Навальным, но не называл, кто это делает.
"Президент не указывал конкретных сотрудников, которые присматривают за такими людьми, как берлинский пациент, он об этом не говорил, не нужно передергивать. Здесь нужны конкретные высказывания", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в свете раскрытия сотрудников ФСБ, которые присматривали за Навальным, президент оценивает работу этой службы.
В минувший четверг на большой пресс-конференции президент Путин, отвечая на просьбу прокомментировать публикации о слежке за Навальным и о его якобы отравлении, отметил, в частности, что "этот пациент в берлинской клинике" пользуется поддержкой спецслужб США, поэтому отечественные спецслужбы "конечно, должны за ним присматривать", но это совсем не значит, что его нужно травить.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
13:03
Песков заявил о мании величия и преследования у Навального
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковСШАГоспитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйВладимир ПутинОбщество
 
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