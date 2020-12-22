https://ria.ru/20201222/protesty-1590389168.html

В Ереване проходит масштабная акция протеста

В Ереване проходит масштабная акция протеста

В Ереване участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, подошли к зданию Министерства юстиции, передает корреспондент... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T14:03

2020-12-22T14:03

2020-12-22T14:26

никол пашинян

нагорный карабах

москва

ереван

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590392492_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eabd55df8022751f80e1e4fffa09d41b.jpg

ЕРЕВАН, 22 дек — РИА Новости. В Ереване участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, подошли к зданию Министерства юстиции, передает корреспондент РИА Новости.Вход в ведомство оцепили полицейские. Стычек не происходит, силовики и митингующие ведут себя сдержанно.Кандидат в премьеры республики от оппозиции Вазген Манукян призвал армию и полицию "присоединиться к народу". "Тем самым вы оправдаете себя, так как, начиная с 90-х годов, вы были на фронте, защищали родину. Каждый час важен, не позволяйте народу стоять здесь несколько дней, переходите к нам и мы сегодня решим этот вопрос", — сказал он во время акции.Один из организаторов митингов Ишхан Сагателян заявил, что часть протестующих останется на площади Республики, а часть начнет окружать здания правительства и прокуратуры. Он призвал присутствующих не пытаться прорываться внутрь и не поддаваться на провокации.Находится ли в здании правительства сам Пашинян, пока не известно. Мирное соглашение по КарабахуВ конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвинила главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Инициировать процесс его отставки и беспрепятственно проводить акции протеста позволила бы отмена военного положения, однако в конце ноября парламент республики отказался его снимать.Бывший директор Службы национальной безопасности, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян сообщал, что 17 оппозиционных партий предложили на пост премьера кандидатуру экс-премьера Вазгена Манукяна. По его словам, Манукян в случае избрания проведет внеочередные парламентские выборы, в которых сам участвовать не будет.

https://ria.ru/20201217/pashinyan-1589655752.html

https://ria.ru/20201221/pashinyan-1590188132.html

нагорный карабах

москва

ереван

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Толпы ереванцев с криками и флагами у правительственных зданий Толпы ереванцев с криками и флагами у правительственных зданий 2020-12-22T14:03 true PT1M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, москва, ереван, азербайджан, армения, в мире