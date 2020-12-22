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В Ереване проходит масштабная акция протеста
В Ереване проходит масштабная акция протеста
В Ереване участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, подошли к зданию Министерства юстиции, передает корреспондент... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:03
2020-12-22T14:26
никол пашинян
нагорный карабах
москва
ереван
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 22 дек — РИА Новости. В Ереване участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, подошли к зданию Министерства юстиции, передает корреспондент РИА Новости.Вход в ведомство оцепили полицейские. Стычек не происходит, силовики и митингующие ведут себя сдержанно.Кандидат в премьеры республики от оппозиции Вазген Манукян призвал армию и полицию "присоединиться к народу". "Тем самым вы оправдаете себя, так как, начиная с 90-х годов, вы были на фронте, защищали родину. Каждый час важен, не позволяйте народу стоять здесь несколько дней, переходите к нам и мы сегодня решим этот вопрос", — сказал он во время акции.Один из организаторов митингов Ишхан Сагателян заявил, что часть протестующих останется на площади Республики, а часть начнет окружать здания правительства и прокуратуры. Он призвал присутствующих не пытаться прорываться внутрь и не поддаваться на провокации.Находится ли в здании правительства сам Пашинян, пока не известно. Мирное соглашение по КарабахуВ конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвинила главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Инициировать процесс его отставки и беспрепятственно проводить акции протеста позволила бы отмена военного положения, однако в конце ноября парламент республики отказался его снимать.Бывший директор Службы национальной безопасности, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян сообщал, что 17 оппозиционных партий предложили на пост премьера кандидатуру экс-премьера Вазгена Манукяна. По его словам, Манукян в случае избрания проведет внеочередные парламентские выборы, в которых сам участвовать не будет.
https://ria.ru/20201217/pashinyan-1589655752.html
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Толпы ереванцев с криками и флагами у правительственных зданий
Толпы ереванцев с криками и флагами у правительственных зданий
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никол пашинян, нагорный карабах, москва, ереван, азербайджан, армения, в мире

В Ереване проходит масштабная акция протеста

14:03 22.12.2020 (обновлено: 14:26 22.12.2020)
 
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ЕРЕВАН, 22 дек — РИА Новости. В Ереване участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, подошли к зданию Министерства юстиции, передает корреспондент РИА Новости.
Вход в ведомство оцепили полицейские. Стычек не происходит, силовики и митингующие ведут себя сдержанно.
Кандидат в премьеры республики от оппозиции Вазген Манукян призвал армию и полицию "присоединиться к народу". "Тем самым вы оправдаете себя, так как, начиная с 90-х годов, вы были на фронте, защищали родину. Каждый час важен, не позволяйте народу стоять здесь несколько дней, переходите к нам и мы сегодня решим этот вопрос", — сказал он во время акции.
Один из организаторов митингов Ишхан Сагателян заявил, что часть протестующих останется на площади Республики, а часть начнет окружать здания правительства и прокуратуры. Он призвал присутствующих не пытаться прорываться внутрь и не поддаваться на провокации.
Находится ли в здании правительства сам Пашинян, пока не известно.

Мирное соглашение по Карабаху

В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
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В Баку соглашение назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвинила главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Инициировать процесс его отставки и беспрепятственно проводить акции протеста позволила бы отмена военного положения, однако в конце ноября парламент республики отказался его снимать.
Бывший директор Службы национальной безопасности, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян сообщал, что 17 оппозиционных партий предложили на пост премьера кандидатуру экс-премьера Вазгена Манукяна. По его словам, Манукян в случае избрания проведет внеочередные парламентские выборы, в которых сам участвовать не будет.
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Никол ПашинянНагорный КарабахМоскваЕреванАзербайджанАрменияВ мире
 
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