Протестующие собрались у здания Генпрокуратуры в Ереване
13:29 22.12.2020 (обновлено: 14:41 22.12.2020)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПротивники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 22 дек - РИА Новости. Несколько десятков митингующих собрались у здания Генеральной прокуратуры Армении, требуя отставки премьера Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас у главного входа в Генеральную прокуратуру стоит автомобиль, на котором установлено звуковое оборудование, у самого здания находятся несколько десятков митингующих и журналисты. Вход в ведомство оцеплен сотрудниками полиции без специальной экипировки и спецсредств. Обстановка на месте спокойная, митингующие ведут себя сдержанно, не провоцируя правоохранителей.
Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.