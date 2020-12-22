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Протестующие в Ереване не планируют расходиться до отставки Пашиняна
Протестующие в Ереване не планируют расходиться до отставки Пашиняна
Участники митинга оппозиции в Ереване не намерены расходиться до отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил в ходе акции представитель партии... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:09
2020-12-22T13:09
дашнакцутюн
никол пашинян
нагорный карабах
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 22 дек – РИА Новости. Участники митинга оппозиции в Ереване не намерены расходиться до отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил в ходе акции представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
нагорный карабах
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Противники Пашиняна заполнили площадь у здания правительства
Сотни противников Пашиняна собираются у оцепленного полицией дома правительства в центре Еревана. Силовики перекрыли одну из дорог ведущих к площади дорог.
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дашнакцутюн, никол пашинян, нагорный карабах, армения, в мире

Протестующие в Ереване не планируют расходиться до отставки Пашиняна

13:09 22.12.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПротивники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 22 дек – РИА Новости. Участники митинга оппозиции в Ереване не намерены расходиться до отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил в ходе акции представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

"Давайте договоримся. Первое - никогда не поддаваться на провокации. И второе, самое важное - наша борьба никогда не остановится, мы все не уйдем отсюда домой, пока не отстраним от власти (Пашиняна - ред.)", - сказал Сагателян.

Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
ДашнакцутюнНикол ПашинянНагорный КарабахАрменияВ мире
 
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