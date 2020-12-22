Протестующие в Ереване не планируют расходиться до отставки Пашиняна
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПротивники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 22 дек – РИА Новости. Участники митинга оппозиции в Ереване не намерены расходиться до отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил в ходе акции представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.
"Давайте договоримся. Первое - никогда не поддаваться на провокации. И второе, самое важное - наша борьба никогда не остановится, мы все не уйдем отсюда домой, пока не отстраним от власти (Пашиняна - ред.)", - сказал Сагателян.
Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.