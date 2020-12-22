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Терапевт Минздрава рассказала, кого не прививают от коронавируса
Терапевт Минздрава рассказала, кого не прививают от коронавируса
Пациенты, перенесшие COVID-19 и имеющие антитела G, сейчас не вакцинируются от коронавируса, заявила директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T17:50
2020-12-22T17:50
2020-12-22T17:50
распространение нового коронавируса
оксана драпкина (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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татьяна голикова
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пациенты, перенесшие COVID-19 и имеющие антитела G, сейчас не вакцинируются от коронавируса, заявила директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина."Наличие в крови антител иммуноглобулина класса G к коронавирусу свидетельствует о перенесенном заболевании COVID-19. Пациенты, перенесшие заболевание и имеющие антитела иммуноглобулина G, в настоящий момент не вакцинируются", - сказала Драпкина журналистам.В начале декабря президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в РФ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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