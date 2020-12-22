https://ria.ru/20201222/privivka-1590442499.html

Терапевт Минздрава рассказала, кого не прививают от коронавируса

Терапевт Минздрава рассказала, кого не прививают от коронавируса

Пациенты, перенесшие COVID-19 и имеющие антитела G, сейчас не вакцинируются от коронавируса, заявила директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T17:50

2020-12-22T17:50

2020-12-22T17:50

распространение нового коронавируса

оксана драпкина (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

российская академия наук

татьяна голикова

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пациенты, перенесшие COVID-19 и имеющие антитела G, сейчас не вакцинируются от коронавируса, заявила директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина."Наличие в крови антител иммуноглобулина класса G к коронавирусу свидетельствует о перенесенном заболевании COVID-19. Пациенты, перенесшие заболевание и имеющие антитела иммуноглобулина G, в настоящий момент не вакцинируются", - сказала Драпкина журналистам.В начале декабря президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в РФ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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