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Гарантии бывшим президентам в странах мира

Гарантии бывшим президентам в странах мира

Пожизненные гарантии бывшим президентам применяются во многих странах мира. В некоторых странах законодательством закреплено положение о неприкосновенности... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T20:30

2020-12-22T20:30

2020-12-22T20:33

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Пожизненные гарантии бывшим президентам применяются во многих странах мира. В некоторых странах законодательством закреплено положение о неприкосновенности экс-президентов, в ряде стран предусмотрены социальные гарантии, пожизненные пенсии и др. РоссияСогласно закону "О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи" от 12 февраля 2001 года и внесенным в него поправкам, президенту России, прекратившему исполнение своих полномочий, пожизненно предоставляется государственная охрана, за ним и членами его семьи сохраняется право на медицинское обслуживание. Жизнь и здоровье экс-президента подлежат обязательному государственному страхованию за счет средств федерального бюджета. Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Его неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку. Экс-президенту РФ предоставляется неприкосновенность в отношении его действий не только в период исполнения им президентских полномочий, но и вне зависимости от него. Лишить бывшего главу государства неприкосновенности может Совет Федерации и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене. Также среди гарантий бывшего президента РФ – право на ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере 75% месячного денежного вознаграждения президента РФ, право на пользование одной из государственных дач, право на пользование правительственной связью. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, имеет право содержать за счет средств федерального бюджета аппарат помощников. После смерти экс-президента членам его семьи назначается ежемесячное пособие. США После ухода с должности президенты США продолжают до конца жизни получать пенсию на уровне зарплаты министра. Федеральный бюджет также компенсирует бывшим президентам расходы на содержание офиса (этой привилегией экс-президент сможет воспользоваться через шесть месяцев после ухода с поста; есть лимит зарплатного фонда, средства в который перечисляются из федерального бюджета). После смерти бывшего президента его офис может продолжать действовать в течение "разумного периода времени" (исторически Управление общих служб (GSA) США оплачивает содержание офиса не более шести месяцев с даты смерти бывшего президента).Бывшему президенту и двум его сотрудникам также компенсируются расходы на служебные командировки. Расходы на поездки экс-президента США не должны превышать одного миллиона долларов в год. Разрешенные расходы на проезд бывшей первой леди составляют до 500 тысяч долларов в год. Экс-президенту и членам его семьи – жене и детям, не достигшим 16 лет, положена бесплатная государственная охрана.Никакие законодательные акты прямо не регулируют медицинские льготы бывших президентов. Однако бывшие федеральные служащие должны быть участниками программы медицинского страхования федеральных служащих в течение пяти лет, чтобы иметь право на получение медицинских льгот. Исторически сложилось так, что GSA распространило данную норму и на бывших президентов.ФранцияПо закону 1955 года при уходе со своего поста главы государств во Франции получают пожизненную дотацию, эквивалентную зарплате государственного советника.Бывшие президенты могут без каких-либо ограничений получать это вознаграждение одновременно с другими пенсионными выплатами или доходом от другой деятельности (например, чтение лекций или адвокатская практика).Бывший глава государства пользуется благоустроенной меблированной служебной квартирой с обслуживающим персоналом (два человека), служебным автомобилем с двумя водителями. Ему также положен секретариат с семью сотрудниками. Его личную охрану обеспечивают двое полицейских. Жилье экс-президента также находится под охраной. Бывший президент может бесплатно пользоваться общественным транспортом, во время перелета он размещается в бизнес-классе Air France. Находясь за границей, бывший президент размещается в консульской резиденции. Бывший президент Франции по закону может стать пожизненным членом Конституционного совета и получать вознаграждение.В 2019 году на фоне забастовок против пенсионной реформы президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, которая полагается ему после того, как истечет срок его полномочий. Макрон принял решение о том, что не будет заседать в Конституционном совете Франции. Ранее от этой выплаты отказался предшественник Макрона Франсуа Олланд. В 2013 году из состава Конституционного совета вышел Николя Саркози в знак протеста против решения КС, который отказал его партии "Союз за народное движение" в выплате компенсации за предвыборную кампанию.ГерманияБывшие федеральные президенты и канцлеры Германии пожизненно получают почетную зарплату (пенсию), равную той, которую имеет действующий глава государства. При этом, если бывший глава государства уходит с занимаемой должности и переходит на другую работу с меньшим окладом, то ему доплачивают разницу. Ему полагается свой отдельный офис со штатным расписанием: личный референт, секретарь, водитель, служебный автомобиль премиум-класса. Офис и сотрудников он может подбирать по своему усмотрению, но в рамках тех финансовых возможностей, которые прописаны отдельными статьями в бюджете ведомства действующего президента. Бывшим канцлерам также предоставляются секретарь, машина и шофер, экс-президенты имеют право на охрану. В 2019 году депутаты Бундестага одобрили проект реформы финансирования бывших госслужащих. Бывшим лидерам из всех льгот теперь будет полагаться только почетная пенсия, а политикам-пенсионерам не будут возмещаться командировочные расходы. Для тех, кто в будущем выйдет на пенсию, государство будет оплачивать работу максимум пятерых человек: одного офис-менеджера, двух референтов, секретаря и водителя. Размеры окладов также будут строго фиксированными. Новые правила будут распространяться только на будущих канцлеров и президентов.ИталияВ Италии президент, уходящий со своего поста, становится пожизненным сенатором (статья 59 Конституции) и не может быть привлечен к уголовной ответственности (статья 68 Конституции). Неприкосновенность может быть снята только решением Сената. Среди гарантий экс-президенту – пожизненная пенсия, которая освобождается от налогов, социальные гарантии, право на охрану. Внутренними правилами секретариата Администрации президента регулируется использование бывшими президентами автомобилей, самолетов и других транспортных средств. В случае смерти бывшего президента члены его семьи имеют право на пособия.ПольшаВ Польше, согласно законодательству, бывший президент получает пожизненную месячную зарплату в размере 75% от зарплаты действующего президента (закон 1996 года с поправками от 15 октября 2018 года "О зарплате бывшего президента Польши"). Экс-глава государства сохраняет право на охрану. Имеет право на финансирование для создания и функционирования личной канцелярии. В случае смерти бывшего президента члены его семьи имеют право на пенсию по случаю потери кормильца и другие пособия.ЛитваВ Литве бывшему президенту предоставляется пенсия, персонал, транспорт, охрана. Экс-президенту по его желанию может быть предоставлено жилье на основе ссуды в порядке, установленном правительством Литовской Республики. В случае смерти бывшего президента члены его семьи также имеют право на материальную компенсацию.ЛатвияВ Латвии после ухода с должности президента лицо, занимавшее должность президента, получает от государства ежемесячную пенсию в размере 85% от заработной платы президента, личного секретаря, охрану и машину. Президент является держателем дипломатического паспорта даже после истечения срока полномочий.КазахстанСогласно закону "О первом Президенте Республики Казахстан" (2000) первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обладает неприкосновенностью. Он не может нести ответственность за действия, связанные с осуществлением своего статуса, за исключением случаев совершения государственной измены. Неприкосновенность распространяется на жилое, служебное помещения, багаж, личное и служебное транспортные средства, переписку, средства связи, на принадлежащие ему документы. Среди других гарантий – право на пользование правительственной связью, государственная охрана, бесплатное медицинское обслуживание, ежемесячная пенсия в размере 80% месячного должностного оклада президента Казахстана с дальнейшем повышением с учетом его роста. Жизнь и здоровье первого президента Казахстана подлежат обязательному государственному страхованию за счет средств республиканского бюджета. Первому президенту Казахстана передаются в собственность служебная квартира и государственная дача с необходимым государственным обслуживанием, личная библиотека и личный архив, созданные в период его деятельности. Ему пожизненно предоставляется персональный автомобиль с водителями. Также преференциями обладают члены семьи первого президента Казахстана. КиргизияСогласно закону "О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики и статусе экс-президента Кыргызской Республики" (2003), президент Киргизии, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к уголовной ответственности за действия или бездействие, совершенные им в период исполнения полномочий президента страны, а также в связи с этим задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему архивы, иное имущество, документы, багаж и на его переписку. Лишить неприкосновенности бывшего главу государства парламент на основании обвинения в совершении особо тяжкого преступления. Экс-президент до достижения пенсионного возраста имеет право на ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере 75% месячной заработной платы президента страны, а по достижении пенсионного возраста – на пенсию в размере 75% месячной заработной платы президента Киргизии. При этом размер пенсии повышается с учетом роста зарплаты президента. В случае назначения или избрания экс-президента, не достигшего пенсионного возраста, на должность в государственном органе или в иные организации выплата денежного содержания приостанавливается, если получаемая им заработная плата выше назначенного денежного содержания. Если заработная плата по месту новой работы экс-президента ниже денежного содержания, то ему производится доплата разницы между ними. При достижении экс-президентом пенсионного возраста, пенсия выплачивается в полном объеме независимо от того получает ли он заработную плату. Экс-президенту пожизненно предоставляется государственная охрана, бесплатное медицинское обслуживание, одна из государственных дач, право на пользование правительственной связью и др. Преференциями обладают члены семьи экс-президента. После смерти экс-президента Киргизии членам его семьи назначается ежемесячное пособие.ТуркменияСогласно закону "О президенте Туркменистана" (2007), президент, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий, а также быть задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру, если указанные действия осуществляются в ходе производства по делам, связанным с исполнением им полномочий президента. Неприкосновенность экс-президента и членов его семьи распространяется на занимаемые ими жилые и служебные помещения, используемые транспортные средства, средства связи, принадлежащие им документы и багаж, переписку.Экс-президент и члены его семьи обеспечиваются: государственной квартирой и дачей, государственной охраной в местах постоянного или временного проживания, медицинским обслуживанием, обязательным государственным страхованием и ежемесячным денежным содержанием и др.УзбекистанВ Узбекистане, в соответствии с законом "Об основных гарантиях деятельности президента Республики Узбекистан" (2003), бывший глава государства обладает неприкосновенностью и иммунитетом в течение всей жизни. Он не может быть привлечен к уголовной и иной ответственности за действия, связанные с исполнением им полномочий главы государства, а также не может подвергаться задержанию, допросу, обыску или личному досмотру.Бывшему главе государства передается в собственность служебная квартира и загородная резиденция в Ташкентской области с соответствующим обслуживанием и охраной, персональный автомобиль с двумя водителями и служебное транспортное обслуживание. Он имеет право бесплатно пользоваться на территории республики специальной, правительственной и другими видами связи, которыми располагают государственные органы.Экс-президенту республики и членам его семьи пожизненно предоставляется государственная охрана в местах его постоянного или временного пребывания, сохраняются льготы и привилегии по медицинскому обслуживанию и санаторно-курортному лечению. Он пожизненно занимает должность члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и независимо от возраста имеет право на ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере 70% месячного должностного оклада действующего президента. В случае его смерти вдова имеет право получать пенсию по случаю потери кормильца независимо от наличия у нее других источников средств к существованию. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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