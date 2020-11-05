Песков оценил проект о пожизненных гарантиях экс-президентам

"Наиболее логично это объяснить тем, что идет целый пакет по внесению определенных новаций, связанных с пакетом изменений в Конституцию России, и в рамках этого пакета также такое. Это практика, которая имеет место во многих странах мира, и она достаточно оправдана. То есть это не является новацией с точки зрения международной практики", - сказал он.