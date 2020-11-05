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Песков оценил проект о пожизненных гарантиях экс-президентам
Песков оценил проект о пожизненных гарантиях экс-президентам
Пожизненные гарантии бывшим президентам применяются во многих странах и не являются новацией в международном праве, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:10
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андрей клишас
госдума рф
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пожизненные гарантии бывшим президентам применяются во многих странах и не являются новацией в международном праве, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что внесенный в Госдуму законопроект в развитие поправок в конституцию предусматривает, что экс-президенту будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий.Песков также утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать такие изменения "доведением до ума" текущего статуса экс-президента.
https://ria.ru/20201105/neprikosnovennost-1583140925.html
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андрей клишас, госдума рф, дмитрий песков, политика

Песков оценил проект о пожизненных гарантиях экс-президентам

12:10 05.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пожизненные гарантии бывшим президентам применяются во многих странах и не являются новацией в международном праве, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что внесенный в Госдуму законопроект в развитие поправок в конституцию предусматривает, что экс-президенту будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий.
"Наиболее логично это объяснить тем, что идет целый пакет по внесению определенных новаций, связанных с пакетом изменений в Конституцию России, и в рамках этого пакета также такое. Это практика, которая имеет место во многих странах мира, и она достаточно оправдана. То есть это не является новацией с точки зрения международной практики", - сказал он.
Песков также утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать такие изменения "доведением до ума" текущего статуса экс-президента.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
12:04
Опубликованы детали проекта о неприкосновенности экс-президента России
 
Андрей КлишасГосдума РФДмитрий ПесковПолитика
 
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