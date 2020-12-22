https://ria.ru/20201222/neprikosnovennost-1590434503.html

Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности для экс-президента

Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности для экс-президента

Владимир Путин подписал закон о расширении гарантий экс-президенту и его семье. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T17:09

2020-12-22T17:09

2020-12-22T23:02

андрей клишас

совет федерации рф

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о расширении гарантий экс-президенту и его семье. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Она соответствует принятым летом поправкам в конституцию. Согласно закону бывший глава государства получает неприкосновенность: его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, допросить, подвергнуть обыску или личному досмотру. Это правило также распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку. Привилегии предоставляются не только в отношении действий в период исполнения президентских полномочий, но и вне него.Лишить таких гарантий бывшего лидера может только Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении: решение должны принять две трети парламентариев каждой из палат по инициативе не менее одной трети депутатов ГД и при наличии заключения ее специальной комиссии. При этом обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды. Верхняя палата обязана решить вопрос о лишении неприкосновенности не позднее чем за три месяца после выдвижения обвинения. В противном случае его отклонят.Как отмечал Клишас, неприкосновенность экс-президента по истечении полномочий предусмотрена и в других странах.

https://ria.ru/20201105/neprikosnovennost-1583229402.html

https://ria.ru/20201106/putin-1583346109.html

https://ria.ru/20201222/senatorstvo-1590354470.html

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андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, политика