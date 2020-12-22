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Грустный праздник: кто останется без денег и подарков на Новый год

Грустный праздник: кто останется без денег и подарков на Новый год

До Нового года остались считанные дни. Но из-за пандемии даже праздник — "на удаленке". Не будет корпоративов, елок, банкетов. Согласно опросам, почти половина... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T08:00

2020-12-22T08:00

2020-12-22T14:15

предприниматели

снегурочка

новый год

дед мороз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

раменское

челябинск

балашиха

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Лина Панченко. До Нового года остались считанные дни. Но из-за пандемии даже праздник — "на удаленке". Не будет корпоративов, елок, банкетов. Согласно опросам, почти половина родителей не позовут к детям Деда Мороза и Снегурочку. И многие другие традиционные новогодние услуги окажутся невостребованными. Как пострадали те, кто зарабатывает на праздничном ажиотаже, — в материале РИА Новости."Тринадцатой" зарплаты не будетОльга — педагог-логопед из Челябинска. Пять лет назад она организовала незатейливый сезонный бизнес. С тех пор в середине декабря берет отгулы, нанимает коллег. В костюмах Дедов Морозов и Снегурочек компания учителей выезжает в детсады, школы, организации и семьи с праздничной программой. Поиском клиентов и закупкой реквизитов Ольга занимается сама, а партнерам платит 25% от выручки. Столько же уходит на транспорт. "Сама тоже выступаю как Снегурочка", — говорит она. Выйти на прибыль удалось не сразу. "В первые годы привлекали клиентов через купоны. Получали за выезд не больше 450 рублей, доход даже затрат не покрывал. Сейчас минимум 990 рублей берем, а вечером 31 декабря — по три тысячи". Когда бизнес пошел в гору, за сезон каждый участник команды получал сумму, равную среднемесячной зарплате в Челябинске. "В прошлом году "дедушки" заработали примерно по 40 тысяч рублей", — рассказывает Ольга. А в этом заказов вдвое меньше. "Грустно, конечно, но ожидаемо. Работать будем очень осторожно". Она закупила нарядные тканевые маски, дезинфицирующие средства и придумала наименее рискованный формат поздравлений: "Сразу несколько семей из многоэтажек выйдут во дворы в назначенное время, главное — согласовать со всеми. С клиентами из частных домов проще, их мы почти не растеряли". А большинство заказов от компаний пришлось отклонить: "Некоторые организации готовы рассчитаться лишь безналом, нам это не подходит — ИП из-за кризиса закрыли". Сколько удастся таким образом заработать, будет понятно только в январе. Но уже ясно, что "тринадцатую зарплату" предприимчивым челябинцам ждать не стоит. А один из партнеров Ольги и вовсе отказался от участия: "Не хочет рисковать здоровьем близких".Дед Мороз с антителамиСергей из подмосковных Раменок — музыкант. Три года назад у него родился сын, и он решил устроить для него представление. "С виду я типичный русский Дед Мороз: рослый, с крупным носом. Очень активный, пою, танцую". Домашние были в восторге, Сергей подумал: почему бы не подработать. В прошлом году поступило больше десяти заказов. В этом пока только два. Но время еще есть. "Если в итоге тысяч десять заработаю — хорошо".Некоторые на авось не надеются и используют в рекламе самые ходовые в пандемийном году термины. К примеру, "Дед Мороз с антителами". Набираем номер, указанный в одном из объявлений. Москвич, ответивший на звонок, представился Ростиславом. Объяснил, что он — воспитатель в детсаду. Новогодними поздравлениями занимается 15 лет. "Поскольку работаю в образовательном учреждении, был одним из первопроходцев вакцинации от COVID-19. Сдавал несколько раз анализы — антитела есть. И справка, что здоров", — говорит собеседник. "Такое объявление дал, чтобы успокоить людей, — продолжает он. — Хотя городские елки в этот раз — в режиме онлайн, Дед Мороз все равно может прийти в дом, и сказка будет". За лишними заказами и большими деньгами Ростислав не гонится: "Для меня это скорее хобби — поздравить детей, закрепить их веру в чудо". Совмещать это с работой не получается, поэтому выезды — только в первые дни января или вечернее время. Но без дохода он никогда не оставался. Затраты же — минимальные. Чтобы "изображать волшебство", научился показывать фокусы со снегом, "игровую атрибутику изготавливаю самостоятельно".На заработанные деньги обычно покупал подарки близким. Немного оставлял себе на воплощение новых идей: Ростислав обещает заказчикам обеззараживать реквизит после каждого поздравления и "соблюдать все предписанные Роспотребнадзором меры предосторожности". Но пока, даже несмотря на антитела, заказов у него "значительно меньше, чем обычно". "Пандемия вытеснила из бизнеса"Москвичка Наталья Р. — ведущая свадеб, юбилеев, корпоративов и выпускных вечеров. В бизнес пришла десять лет назад, до этого работала в пиар-отделе крупной компании. "Поменяла профессию, потому что не устраивало соотношение зарплаты и занятости, — рассказывает Наталья. — Здесь совсем другой ритм жизни: свободный график, не нужно рано вставать". Ведущие были нарасхват, особенно "в невысоком ценовом сегменте". На нем бывшая пиарщица и сосредоточилась: "В начале карьеры проводила свадьбу за 25-35 тысяч рублей". Клиенты до пандемии у Натальи были всегда: "Заказывали на пятницу и субботу, летом еще и на среду, четверг. Но этим летом и осенью, если была работа в субботу, считала за счастье". Наталья надеялась, что Новый год исправит ситуацию. "Во второй половине декабря всегда вела корпоративы. Еще в сентябре мне звонили, интересовались ценой, спрашивали, как все проходит с учетом противовирусных мер. Но ни одного приглашения так и не получила. Пока продолжаю давать рекламу — вдруг что-то перепадет. Можно сказать, что пандемия уже вытеснила меня из бизнеса. И у других коллег, что берут по 20-40 тысяч, та же история. Среди моих знакомых есть ведущие, у которых гонорар по шестьдесят тысяч. На своих сайтах они пишут, что чуть ли не все дни у них заняты. Это блеф. На самом деле, если есть мероприятие раз в месяц — уже хорошо. Одного просила подкинуть недорогой заказ. Признался, что сам готов выйти за маленькие деньги, потому что ничего нет".На новогодней прибыли, по словам Натальи, удавалось "продержаться весь пустой январь". На сей раз пережидать период застоя не на что. "А кушать хочется каждый день. Придется заняться чем-то другим. Ищу работу. Написала в свою бывшую компанию, но там вакансий нет. Печальная история"."Один клиент лучше, чем ни одного"Парикмахеры, стилисты тоже востребованы меньше обычного. "В прошлом году за три недели до праздника к нам было не попасть, — вспоминает владелица небольшого салона в Балашихе Светлана Захарова. — Сейчас народ, конечно, есть, но не в том количестве, как обычно. Это касается прежде всего женщин: красятся теперь дома. А мужчины как стриглись, так и стригутся — лохматыми не ходят".Стилист Юлия Максимович — мастер по прическам и макияжу. Работает на себя, к клиентам выезжает по всей Москве. "В прошлом году с 10 декабря было минимум четыре заказа в неделю. В этом, как правило, один", — сравнивает Юлия. Отмечает, что "сильно просел низший ценовой сегмент". От тех, кто приглашает стилиста только по случаю — перед корпоративом, для семейной фотосессии, — заказов практически не поступало. "Если даже есть деньги, люди стараются их не тратить". Хорошо обеспеченные клиентки "все равно, чтобы выйти в субботу попить кофе с подружками, вызывают визажиста". А среди заказчиц со средним достатком при общем спаде спроса на услугу появился новый тренд, несколько нивелирующий ситуацию. "Корпоративов нет и особо ехать некуда, но девочки, готовые тратить деньги на себя, активно заказывают свои портреты. Кто-то для дома, кто-то для инстаграма". В целом заработок Юлии и ее коллег "упал сильно". Обычно в декабре зарабатывали как за два месяца. В этом — как за две недели. Виталий Угренюк, руководитель федеральной сети салонов красоты "Цирюльник" прогнозирует сорокапроцентное сокращение спроса на услуги по сравнению с декабрем 2019-го: "из-за того, что нет корпоративов". Но относится к этому философски: "Если вчера мастер — условно —получал сто рублей, а сегодня пятьдесят, это все равно лучше, чем ноль. Есть сферы, где люди вообще перестали зарабатывать. Туроператоры, артисты переживают очень тяжелые времена. Индустрии красоты чуть полегче. Один клиент лучше, чем ни одного. Да, количество тех, кто делал прически и наводил красоту перед праздниками, уменьшится. Однако это не означает, что люди перестанут за собой следить. В Новый год принято входить красивыми".Новое не заказывают — ремонтируют староеПострадали и ателье. Предприятие Светланы Скворцовой специализируется на индивидуальном пошиве одежды, школьной формы и штор. По словам гендиректора, из-за пандемии рухнули все три направления, фирма на грани выживания. "Школьная форма в этом году особо не нужна: дети учатся дистанционно. Штор всегда много заказывали к Новому году и Пасхе, мы даже арендовали загородную производственную площадку. Сейчас заказов крайне мало". Традиционно цех хорошо зарабатывал и на том, что перед Новым годом шили много платьев и других нарядов для женщин. Теперь же "в основном приходят с ремонтом или подогнать старую одежду". Ни одного платья пока не заказали. Впрочем, портные пытаются выкрутиться. По словам Скворцовой, пока люди большую часть времени вынуждены проводить дома, сотрудники ателье развивают новое направление: продажу домашней одежды через соцсети.

https://ria.ru/20201101/masochnyy-rezhim--1580646346.html

https://ria.ru/20201129/krizis-1586604739.html

москва

раменское

челябинск

балашиха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

предприниматели, снегурочка, новый год, дед мороз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, раменское, челябинск, балашиха, праздник, общество