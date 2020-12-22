https://ria.ru/20201222/posol-1590339564.html

Дипломатов нескольких европейских стран вызвали в МИД России

Дипломатов нескольких европейских стран вызвали в МИД России

Министерство иностранных дел России вызвало дипломатов нескольких европейских стран из-за ситуации с Алексеем Навальным и антироссийских санкций ЕС. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T10:57

2020-12-22T10:57

2020-12-22T16:05

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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в мире

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел России вызвало дипломатов нескольких европейских стран из-за ситуации с Алексеем Навальным и антироссийских санкций ЕС.В ведомство прибыли посол Франции Пьер Леви, представитель посольства Швеции и постоянный заместитель посла ФРГ Беате Гжески, передает корреспондент РИА Новости.Позже в МИД сообщили, что дипломатам передали ноты, информирующие о расширении российского "черного списка" граждан Евросоюза, которым запретят въезд в Россию.Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. После посадки создателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в омскую больницу скорой помощи № 1. По итогам обследования российские медики назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.Спустя два дня Навального по требованию родственников перевезли на лечение в Германию, в берлинскую клинику Charite. Вскоре власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва запросила более детальную информацию по результатам анализов, но подробного ответа до сих пор не получила.При этом германская разведка BND с 1990-х имела доступ к "Новичку". Также его изучали около 20 государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.Состояние Навального улучшилось в начале сентября: его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Через пару недель основателя ФБК выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию и остается в Германии.Хотя ОЗХО заявляла, что вещества, найденные в организме пациента, по характеристикам аналогичны "Новичку", но не значатся в списках запрещенных препаратов, Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одной организации. По словам главы МИД Германии Хайко Мааса, Москва не предприняла никаких действий для прояснения инцидента с Навальным, поэтому решение ЕС о санкциях было правильным. В начале ноября Россия объявила об ответных мерах.

https://ria.ru/20201218/navalnyy-1589928643.html

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К МИД России прибывают посольские машины К зданию МИД России в Москве прибывают машины шведского, немецкого и французского посольств. 2020-12-22T10:57 true PT0M55S

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), швеция, в мире