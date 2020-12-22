Дипломатов нескольких европейских стран вызвали в МИД России
10:57 22.12.2020 (обновлено: 16:05 22.12.2020)
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел России вызвало дипломатов нескольких европейских стран из-за ситуации с Алексеем Навальным и антироссийских санкций ЕС.
Позже в МИД сообщили, что дипломатам передали ноты, информирующие о расширении российского "черного списка" граждан Евросоюза, которым запретят въезд в Россию.
Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. После посадки создателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в омскую больницу скорой помощи № 1. По итогам обследования российские медики назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.
Спустя два дня Навального по требованию родственников перевезли на лечение в Германию, в берлинскую клинику Charite. Вскоре власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва запросила более детальную информацию по результатам анализов, но подробного ответа до сих пор не получила.
При этом германская разведка BND с 1990-х имела доступ к "Новичку". Также его изучали около 20 государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.
Состояние Навального улучшилось в начале сентября: его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Через пару недель основателя ФБК выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию и остается в Германии.
Хотя ОЗХО заявляла, что вещества, найденные в организме пациента, по характеристикам аналогичны "Новичку", но не значатся в списках запрещенных препаратов, Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одной организации. По словам главы МИД Германии Хайко Мааса, Москва не предприняла никаких действий для прояснения инцидента с Навальным, поэтому решение ЕС о санкциях было правильным.
В начале ноября Россия объявила об ответных мерах.