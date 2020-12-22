https://ria.ru/20201222/ples-1590474868.html

Туробъекты Плеса будут работать в праздники с соблюдением эпидправил

Туробъекты Плеса будут работать в праздники с соблюдением эпидправил

Вся туристическая инфраструктура города Плес Ивановской области будет работать в новогодние и рождественские праздники при обязательном соблюдении регламентов... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T22:06

2020-12-22T22:06

2020-12-22T22:06

ивановская область

россия

ивановская область

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ИВАНОВО, 22 дек - РИА Новости. Вся туристическая инфраструктура города Плес Ивановской области будет работать в новогодние и рождественские праздники при обязательном соблюдении регламентов эпидемиологической безопасности, сообщает пресс-служба облправительства.Основные праздничные мероприятия пройдут на открытом воздухе при наличии масок и соблюдении безопасной дистанции. Музеи будут работать для индивидуальных экскурсий и по предварительной записи. В пресс-службе обратили внимание, что при заселении гостей и жителей региона в гостиницы и гостевые дома в Плёсе и в целом по Ивановской области потребуется предъявить справку об отсутствии заболевания коронавирусом или о наличии антител. ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за три дня до въезда в область. Об этих правилах отели должны информировать гостей не позднее пяти дней до даты заезда. Если же бронирование было сделано за меньший период, то уведомление должно прийти в течение суток. В случае, если кто-то не успеет получить тест заранее, при въезде в Плес будет организован пункт экспресс-анализа на COVID-19, где можно сдать тест на коммерческой основе, отмечается в сообщении.Работники гостиниц в Плёсе также тестируются на коронавирус, в течение рабочего дня они должны проходить термометрию. Во всех отелях действуют требования о дезинфекции помещений, обеззараживании воздуха и систем вентиляции.

https://ria.ru/20201218/konkurs-1589885647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ивановская область, плес