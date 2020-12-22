https://ria.ru/20201222/ples-1590474868.html
Туробъекты Плеса будут работать в праздники с соблюдением эпидправил
Туробъекты Плеса будут работать в праздники с соблюдением эпидправил
Вся туристическая инфраструктура города Плес Ивановской области будет работать в новогодние и рождественские праздники при обязательном соблюдении регламентов... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T22:06
2020-12-22T22:06
2020-12-22T22:06
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ивановская область
плес
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ИВАНОВО, 22 дек - РИА Новости. Вся туристическая инфраструктура города Плес Ивановской области будет работать в новогодние и рождественские праздники при обязательном соблюдении регламентов эпидемиологической безопасности, сообщает пресс-служба облправительства.Основные праздничные мероприятия пройдут на открытом воздухе при наличии масок и соблюдении безопасной дистанции. Музеи будут работать для индивидуальных экскурсий и по предварительной записи. В пресс-службе обратили внимание, что при заселении гостей и жителей региона в гостиницы и гостевые дома в Плёсе и в целом по Ивановской области потребуется предъявить справку об отсутствии заболевания коронавирусом или о наличии антител. ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за три дня до въезда в область. Об этих правилах отели должны информировать гостей не позднее пяти дней до даты заезда. Если же бронирование было сделано за меньший период, то уведомление должно прийти в течение суток. В случае, если кто-то не успеет получить тест заранее, при въезде в Плес будет организован пункт экспресс-анализа на COVID-19, где можно сдать тест на коммерческой основе, отмечается в сообщении.Работники гостиниц в Плёсе также тестируются на коронавирус, в течение рабочего дня они должны проходить термометрию. Во всех отелях действуют требования о дезинфекции помещений, обеззараживании воздуха и систем вентиляции.
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россия, ивановская область, плес
ИВАНОВО, 22 дек - РИА Новости.
Вся туристическая инфраструктура города Плес Ивановской области
будет работать в новогодние и рождественские праздники при обязательном соблюдении регламентов эпидемиологической безопасности, сообщает пресс-служба облправительства.
"Вся плесская сфера услуг — отели и гостевые дома, кафе и рестораны, катки и горнолыжный комплекс, музеи и ярмарки на открытом воздухе, места для прогулок и открытые общественные пространства — готова встретить гостей в предстоящие зимние праздники по всем законам гостеприимства и с соблюдением регламентов эпидемиологической безопасности", - говорится в сообщении.
Основные праздничные мероприятия пройдут на открытом воздухе при наличии масок и соблюдении безопасной дистанции. Музеи будут работать для индивидуальных экскурсий и по предварительной записи.
В пресс-службе обратили внимание, что при заселении гостей и жителей региона в гостиницы и гостевые дома в Плёсе и в целом по Ивановской области потребуется предъявить справку об отсутствии заболевания коронавирусом или о наличии антител. ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за три дня до въезда в область. Об этих правилах отели должны информировать гостей не позднее пяти дней до даты заезда. Если же бронирование было сделано за меньший период, то уведомление должно прийти в течение суток.
В случае, если кто-то не успеет получить тест заранее, при въезде в Плес будет организован пункт экспресс-анализа на COVID-19, где можно сдать тест на коммерческой основе, отмечается в сообщении.
Работники гостиниц в Плёсе также тестируются на коронавирус, в течение рабочего дня они должны проходить термометрию. Во всех отелях действуют требования о дезинфекции помещений, обеззараживании воздуха и систем вентиляции.
"С 26 декабря на автомобильных въездах в Ивановскую область заработают пункты пропуска. Со справкой — проезд свободный, без — проверяющие выдадут уведомление либо об обязательном соблюдении режима самоизоляции, либо о прохождении тестирования на коронавирус. За соблюдением этих предписаний в Ивановской области будет следить полиция", - напомнили в пресс-службе.