Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20201222/ples-1590474868.html
Туробъекты Плеса будут работать в праздники с соблюдением эпидправил
Туробъекты Плеса будут работать в праздники с соблюдением эпидправил
Вся туристическая инфраструктура города Плес Ивановской области будет работать в новогодние и рождественские праздники при обязательном соблюдении регламентов... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T22:06
2020-12-22T22:06
ивановская область
россия
ивановская область
плес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576598669_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f7d04fa84f9cb761693f0c27e131fb2c.jpg
ИВАНОВО, 22 дек - РИА Новости. Вся туристическая инфраструктура города Плес Ивановской области будет работать в новогодние и рождественские праздники при обязательном соблюдении регламентов эпидемиологической безопасности, сообщает пресс-служба облправительства.Основные праздничные мероприятия пройдут на открытом воздухе при наличии масок и соблюдении безопасной дистанции. Музеи будут работать для индивидуальных экскурсий и по предварительной записи. В пресс-службе обратили внимание, что при заселении гостей и жителей региона в гостиницы и гостевые дома в Плёсе и в целом по Ивановской области потребуется предъявить справку об отсутствии заболевания коронавирусом или о наличии антител. ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за три дня до въезда в область. Об этих правилах отели должны информировать гостей не позднее пяти дней до даты заезда. Если же бронирование было сделано за меньший период, то уведомление должно прийти в течение суток. В случае, если кто-то не успеет получить тест заранее, при въезде в Плес будет организован пункт экспресс-анализа на COVID-19, где можно сдать тест на коммерческой основе, отмечается в сообщении.Работники гостиниц в Плёсе также тестируются на коронавирус, в течение рабочего дня они должны проходить термометрию. Во всех отелях действуют требования о дезинфекции помещений, обеззараживании воздуха и систем вентиляции.
https://ria.ru/20201218/konkurs-1589885647.html
https://ria.ru/20201208/kapremont-1588170460.html
россия
ивановская область
плес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576598669_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_e776519ac981eb66b0908022d7fc7794.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ивановская область, плес

Туробъекты Плеса будут работать в праздники с соблюдением эпидправил

22:06 22.12.2020
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкОсень в городе Плёс. Справа колокольня церкви Варвары Великомученицы
Осень в городе Плёс. Справа колокольня церкви Варвары Великомученицы - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 22 дек - РИА Новости. Вся туристическая инфраструктура города Плес Ивановской области будет работать в новогодние и рождественские праздники при обязательном соблюдении регламентов эпидемиологической безопасности, сообщает пресс-служба облправительства.

"Вся плесская сфера услуг — отели и гостевые дома, кафе и рестораны, катки и горнолыжный комплекс, музеи и ярмарки на открытом воздухе, места для прогулок и открытые общественные пространства — готова встретить гостей в предстоящие зимние праздники по всем законам гостеприимства и с соблюдением регламентов эпидемиологической безопасности", - говорится в сообщении.

Основные праздничные мероприятия пройдут на открытом воздухе при наличии масок и соблюдении безопасной дистанции. Музеи будут работать для индивидуальных экскурсий и по предварительной записи.
В пресс-службе обратили внимание, что при заселении гостей и жителей региона в гостиницы и гостевые дома в Плёсе и в целом по Ивановской области потребуется предъявить справку об отсутствии заболевания коронавирусом или о наличии антител. ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за три дня до въезда в область. Об этих правилах отели должны информировать гостей не позднее пяти дней до даты заезда. Если же бронирование было сделано за меньший период, то уведомление должно прийти в течение суток.
Сотрудница в цехе магазина-ателье - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 13:23Ивановская область
Лучшей швеей стала представительница Ивановской области
В случае, если кто-то не успеет получить тест заранее, при въезде в Плес будет организован пункт экспресс-анализа на COVID-19, где можно сдать тест на коммерческой основе, отмечается в сообщении.
Работники гостиниц в Плёсе также тестируются на коронавирус, в течение рабочего дня они должны проходить термометрию. Во всех отелях действуют требования о дезинфекции помещений, обеззараживании воздуха и систем вентиляции.

"С 26 декабря на автомобильных въездах в Ивановскую область заработают пункты пропуска. Со справкой — проезд свободный, без — проверяющие выдадут уведомление либо об обязательном соблюдении режима самоизоляции, либо о прохождении тестирования на коронавирус. За соблюдением этих предписаний в Ивановской области будет следить полиция", - напомнили в пресс-службе.

Дом культуры в Ивановской области открытый после капитального ремонта в рамках национального проекта Культура - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 11:45Ивановская область
В Ивановской области после капремонтов открылись девять домов культуры
 
Ивановская областьРоссияИвановская областьПлес
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07В Кузбассе продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
08:01Один из районов Китая снял транспортные ограничения с Россией
07:55Москвичей ожидает облачная погода и до минус четырех
07:49"Ъ": Россия может запретить ввоз с Украины несколько видов ж/д продукции
07:26В Приамурье врачи извлекли из сердца пациента два обломка иглы
07:22В кабмине Японии раскрыли подробности новых ограничений на въезд
07:12Российские врачи помогли ста детям в госпитале Минобороны в Карабахе
07:02В Якутии вновь ищут живодеров из-за нового жестокого видео с лисой
07:00В Якутии возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с лисой
06:52Врачи рассказали, как обезопасить себя после установки искусственной елки
06:40Южная Корея приостановит авиасообщение с Великобританией до конца года
06:36Врачи назвали новогодние подарки, через которые легче передается COVID-19
06:32Закрытые границы не остановят новый штамм коронавируса, рассказала биолог
06:26Эксперт рассказал, как не потерять деньги в период новогодних распродаж
06:19Эксперты рассказали, кто может убедить людей привиться от COVID-19
06:11Исследование показало, сколько россиян останутся без премии на Новый год
06:09В "ВСМПО-Ависма" прокомментировали санкции США против компании
05:42Япония закрывает въезд из Британии для всех, кроме своих граждан
05:38В Госдуме отвергли условия Киева по возобновлению подачи воды в Крым
05:31Филиппины прекращают прием авиарейсов из Великобритании, сообщило СМИ
Лента новостейМолния