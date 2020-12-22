В России создали Ассоциацию писателей и издателей
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Сергей Шаргунов на пресс-конференции в Москве
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Учреждена Ассоциация писателей и издателей России, ее председателем стал замглавы комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов, творческий совет возглавил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, сообщила пресс-служба проекта.
Ассоциация создана по инициативе пяти крупнейших объединений: Союза писателей России, Союза российских писателей, Союза писателей Москвы, Союза писателей Санкт-Петербурга, Российского книжного союза.
"Сегодня литературное сообщество при всем его ярком многообразии в значительной степени беззащитно. Мы объединяемся для того, чтобы отстаивать права, интересы, судьбы людей литературы. Сама работа писателя, до сих пор не имеющая юридической кодификации, должна получить серьезную социальную защиту", - говорится в манифесте ассоциации.
В документе подчеркивается, что особая помощь требуется литературной провинции. "Мы будем содействовать развитию национальных литератур народов России, переводу произведений национальных писателей на русский язык. Нуждаются в спасении остатки писательского имущества и литературные издания, включая легендарные толстые журналы", - сказано в манифесте
На учредительном собрании ассоциации председателем избран Сергей Шаргунов. Советник президента по культуре Владимир Толстой возглавил творческий совет, также в него вошли Евгений Водолазкин, Алексей Варламов, Татьяна Толстая, Ольга Славникова, Гузель Яхина, Сергей Лукьяненко, Павел Басинский, Лев Данилкин, Денис Драгунский и другие писатели, а также редакторы ведущих литературных журналов и руководители издательств.
В состав наблюдательного совета, который возглавил президент Российского книжного союза Сергей Степашин, вошли начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, министр культуры РФ Ольга Любимова, заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев, директор Государственного музея истории российской литературы Дмитрий Бак и другие.