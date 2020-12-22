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Пашинян работает в обычном режиме, несмотря на протесты
Пашинян работает в обычном режиме, несмотря на протесты
Премьер Армении Никол Пашинян работает в обычном режиме, несмотря на протесты с требованием о его отставке, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:35
2020-12-22T14:39
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 22 дек - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян работает в обычном режиме, несмотря на протесты с требованием о его отставке, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе кабмина."Глава правительства осуществляет свою обычную работу, установленную повесткой дня", - сказал собеседник агентства.Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201222/oppozitsiya-1590387671.html
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Толпы ереванцев с криками и флагами у правительственных зданий
Толпы ереванцев с криками и флагами у правительственных зданий
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никол пашинян, армения, в мире

Пашинян работает в обычном режиме, несмотря на протесты

14:35 22.12.2020 (обновлено: 14:39 22.12.2020)
 
© РИА Новости / МИД РФПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Ереване
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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ЕРЕВАН, 22 дек - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян работает в обычном режиме, несмотря на протесты с требованием о его отставке, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе кабмина.
"Глава правительства осуществляет свою обычную работу, установленную повесткой дня", - сказал собеседник агентства.
Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Вазген Манукян на митинге оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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