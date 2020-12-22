https://ria.ru/20201222/pashinyan-1590350110.html

Армянский оппозиционер считает отставку Пашиняна делом нескольких дней

Армянский оппозиционер считает отставку Пашиняна делом нескольких дней

Армянский оппозиционер, член партии "Родина" Арсен Бабаян заявил, что отставка премьера Армении Никола Пашиняна - дело нескольких дней. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:32

2020-12-22T11:32

2020-12-22T11:32

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 22 дек – РИА Новости. Армянский оппозиционер, член партии "Родина" Арсен Бабаян заявил, что отставка премьера Армении Никола Пашиняна - дело нескольких дней.Во вторник оппозиционные силы Армении, требующие отставки Пашиняна, планирует провести масштабные акции протеста и всеобщую забастовку. Главный митинг запланирован на площади Республики перед зданием правительства.По его словам, возможны три варианта отставки – добровольный уход премьера, импичмент со стороны парламента или задержание главы правительства.Бабаян заявил также, что оппозиция сделает все возможное, чтобы не допустить во вторник столкновений в ходе митинга.Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201221/pashinyan-1590188132.html

https://ria.ru/20201221/pashinyan-1590214513.html

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никол пашинян, ереван, армения, в мире