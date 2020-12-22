https://ria.ru/20201222/otstavka-1590324765.html

Ушедший в отставку мэр Екатеринбурга подвел итоги работы

Ушедший в отставку мэр Екатеринбурга подвел итоги работы

Объявивший об отставке глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что время его нахождения на посту мэра было связано с серьезными вызовами, которые... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T09:35

2020-12-22T09:35

2020-12-22T09:35

александр высокинский

свердловская область

екатеринбург

политика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Объявивший об отставке глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что время его нахождения на посту мэра было связано с серьезными вызовами, которые удалось преодолеть, и улучшить развитие города.Во вторник Высокинский написал заявление об уходе по собственному желанию, городская дума проголосовала за его отставку. Исполняющим обязанности главы Екатеринбурга стал вице-мэр уральской столицы Алексей Орлов, в понедельник перешедший на эту должность с поста первого заместителя губернатора Свердловской области. Сам Высокинский, в свою очередь, принял предложение главы региона стать вице-губернатором."Он (период нахождения на посту мэра – Прим. ред.), в первую очередь, был обусловлен серьезными вызовами: это и сквер, когда мы смогли сохранить стабильность (это был очень серьезный вызов, и мы с ним справились), это пандемия. Но, несмотря ни на что, мы в два раза увеличили объемы капитальных ремонтов, соцсферы, в полтора раза увеличили объемы нового строительства. Мы сделали новые стандарты благоустройства, которые уже были реализованы. Большой объем работ выполнен. Мы с Алексеем Валерьевичем (Орловым) передаем дела с точки зрения именно преемственности. В две силы теперь, когда я в области, а Алексей Валерьевич здесь (в мэрии), для города сделаем еще больше", - сказал Высокинский журналистам.Как отметил Орлов, общей важной задачей для него и бывшего мэра является подготовка к Универсиаде-2023 и 300-летию Екатеринбурга и сделать уральскую столицу более комфортной для каждого жителя.Высокинский занял пост мэра Екатеринбурга в 2018 году. Ранее он также был заместителем губернатора региона, курировал реализацию проекта "Большой Екатеринбург" и взаимодействие с территориями.

https://ria.ru/20201221/politika-1590168296.html

свердловская область

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александр высокинский, свердловская область, екатеринбург, политика