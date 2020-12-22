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Ушедший в отставку мэр Екатеринбурга подвел итоги работы
Ушедший в отставку мэр Екатеринбурга подвел итоги работы
Объявивший об отставке глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что время его нахождения на посту мэра было связано с серьезными вызовами, которые... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T09:35
2020-12-22T09:35
александр высокинский
свердловская область
екатеринбург
политика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Объявивший об отставке глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что время его нахождения на посту мэра было связано с серьезными вызовами, которые удалось преодолеть, и улучшить развитие города.Во вторник Высокинский написал заявление об уходе по собственному желанию, городская дума проголосовала за его отставку. Исполняющим обязанности главы Екатеринбурга стал вице-мэр уральской столицы Алексей Орлов, в понедельник перешедший на эту должность с поста первого заместителя губернатора Свердловской области. Сам Высокинский, в свою очередь, принял предложение главы региона стать вице-губернатором."Он (период нахождения на посту мэра – Прим. ред.), в первую очередь, был обусловлен серьезными вызовами: это и сквер, когда мы смогли сохранить стабильность (это был очень серьезный вызов, и мы с ним справились), это пандемия. Но, несмотря ни на что, мы в два раза увеличили объемы капитальных ремонтов, соцсферы, в полтора раза увеличили объемы нового строительства. Мы сделали новые стандарты благоустройства, которые уже были реализованы. Большой объем работ выполнен. Мы с Алексеем Валерьевичем (Орловым) передаем дела с точки зрения именно преемственности. В две силы теперь, когда я в области, а Алексей Валерьевич здесь (в мэрии), для города сделаем еще больше", - сказал Высокинский журналистам.Как отметил Орлов, общей важной задачей для него и бывшего мэра является подготовка к Универсиаде-2023 и 300-летию Екатеринбурга и сделать уральскую столицу более комфортной для каждого жителя.Высокинский занял пост мэра Екатеринбурга в 2018 году. Ранее он также был заместителем губернатора региона, курировал реализацию проекта "Большой Екатеринбург" и взаимодействие с территориями.
https://ria.ru/20201221/politika-1590168296.html
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александр высокинский, свердловская область, екатеринбург, политика

Ушедший в отставку мэр Екатеринбурга подвел итоги работы

09:35 22.12.2020
 
© Фото : Правительство Свердловской области Александр Высокинский
Александр Высокинский - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : Правительство Свердловской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Объявивший об отставке глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что время его нахождения на посту мэра было связано с серьезными вызовами, которые удалось преодолеть, и улучшить развитие города.
Во вторник Высокинский написал заявление об уходе по собственному желанию, городская дума проголосовала за его отставку. Исполняющим обязанности главы Екатеринбурга стал вице-мэр уральской столицы Алексей Орлов, в понедельник перешедший на эту должность с поста первого заместителя губернатора Свердловской области. Сам Высокинский, в свою очередь, принял предложение главы региона стать вице-губернатором.
Работа информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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"Он (период нахождения на посту мэра – Прим. ред.), в первую очередь, был обусловлен серьезными вызовами: это и сквер, когда мы смогли сохранить стабильность (это был очень серьезный вызов, и мы с ним справились), это пандемия. Но, несмотря ни на что, мы в два раза увеличили объемы капитальных ремонтов, соцсферы, в полтора раза увеличили объемы нового строительства. Мы сделали новые стандарты благоустройства, которые уже были реализованы. Большой объем работ выполнен. Мы с Алексеем Валерьевичем (Орловым) передаем дела с точки зрения именно преемственности. В две силы теперь, когда я в области, а Алексей Валерьевич здесь (в мэрии), для города сделаем еще больше", - сказал Высокинский журналистам.
Как отметил Орлов, общей важной задачей для него и бывшего мэра является подготовка к Универсиаде-2023 и 300-летию Екатеринбурга и сделать уральскую столицу более комфортной для каждого жителя.
Высокинский занял пост мэра Екатеринбурга в 2018 году. Ранее он также был заместителем губернатора региона, курировал реализацию проекта "Большой Екатеринбург" и взаимодействие с территориями.
 
Александр ВысокинскийСвердловская областьЕкатеринбургПолитика
 
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