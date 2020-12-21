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Свердловская область
Свердловская область
https://ria.ru/20201221/naznachenie-1590259303.html
Мэр Екатеринбурга стал первым замом свердловского губернатора
Мэр Екатеринбурга стал первым замом свердловского губернатора
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил главу Екатеринбурга Александра Высокинского своим первым заместителем, сообщает департамент... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T17:19
2020-12-21T17:19
свердловская область
александр высокинский
евгений куйвашев
алексей орлов (калмыкия)
свердловская область
екатеринбург
политика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил главу Екатеринбурга Александра Высокинского своим первым заместителем, сообщает департамент информационной политики региона.В понедельник Высокинский назначил первого заместителя губернатора региона Алексея Орлова вице-мэром уральской столицы. По данным СМИ, сам мэр готовит заявление о своей отставке, после чего Орлов станет исполняющим обязанности главы Екатеринбурга."Евгений Куйвашев принял решение о назначении Александра Высокинского на пост первого заместителя губернатора Свердловской области… Александр Высокинский принял сделанное ему предложение. Он займет новую должность после проведения всех необходимых процедур", - говорится в сообщении.Отмечается, что губернатор выразил уверенность в том, что кадровые изменения способствуют повышению эффективности результативности и в областных, и в муниципальных органах власти. Также глава региона попросил и Алексея Орлова, и Александра Высокинского "бережно отнестись к сформированным в правительстве и в городской администрации коллективам".Орлов до нового назначения в администрацию уральской столицы занимал должность первого заместителя губернатора Свердловской области. Высокинский занял пост мэра Екатеринбурга в 2018 году. Ранее он также был заместителем губернатора региона, курировал реализацию проекта "Большой Екатеринбург" и взаимодействие с территориями.
https://ria.ru/20201220/ekaterinburg-1590137659.html
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александр высокинский, евгений куйвашев, алексей орлов (калмыкия), свердловская область, екатеринбург, политика

Мэр Екатеринбурга стал первым замом свердловского губернатора

17:19 21.12.2020
 
© Фото : Правительство Свердловской области Александр Высокинский
Александр Высокинский - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Фото : Правительство Свердловской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил главу Екатеринбурга Александра Высокинского своим первым заместителем, сообщает департамент информационной политики региона.
В понедельник Высокинский назначил первого заместителя губернатора региона Алексея Орлова вице-мэром уральской столицы. По данным СМИ, сам мэр готовит заявление о своей отставке, после чего Орлов станет исполняющим обязанности главы Екатеринбурга.
"Евгений Куйвашев принял решение о назначении Александра Высокинского на пост первого заместителя губернатора Свердловской области… Александр Высокинский принял сделанное ему предложение. Он займет новую должность после проведения всех необходимых процедур", - говорится в сообщении.
Отмечается, что губернатор выразил уверенность в том, что кадровые изменения способствуют повышению эффективности результативности и в областных, и в муниципальных органах власти. Также глава региона попросил и Алексея Орлова, и Александра Высокинского "бережно отнестись к сформированным в правительстве и в городской администрации коллективам".
Александр Высокинский - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря, 20:41
В мэрии отказались комментировать слухи об отставке главы Екатеринбурга
Орлов до нового назначения в администрацию уральской столицы занимал должность первого заместителя губернатора Свердловской области. Высокинский занял пост мэра Екатеринбурга в 2018 году. Ранее он также был заместителем губернатора региона, курировал реализацию проекта "Большой Екатеринбург" и взаимодействие с территориями.

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Свердловская областьАлександр ВысокинскийЕвгений КуйвашевАлексей Орлов (Калмыкия)Свердловская областьЕкатеринбургПолитика
 
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