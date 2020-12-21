https://ria.ru/20201221/naznachenie-1590259303.html

Мэр Екатеринбурга стал первым замом свердловского губернатора

Мэр Екатеринбурга стал первым замом свердловского губернатора

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил главу Екатеринбурга Александра Высокинского своим первым заместителем, сообщает департамент... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T17:19

2020-12-21T17:19

2020-12-21T17:19

свердловская область

александр высокинский

евгений куйвашев

алексей орлов (калмыкия)

свердловская область

екатеринбург

политика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил главу Екатеринбурга Александра Высокинского своим первым заместителем, сообщает департамент информационной политики региона.В понедельник Высокинский назначил первого заместителя губернатора региона Алексея Орлова вице-мэром уральской столицы. По данным СМИ, сам мэр готовит заявление о своей отставке, после чего Орлов станет исполняющим обязанности главы Екатеринбурга."Евгений Куйвашев принял решение о назначении Александра Высокинского на пост первого заместителя губернатора Свердловской области… Александр Высокинский принял сделанное ему предложение. Он займет новую должность после проведения всех необходимых процедур", - говорится в сообщении.Отмечается, что губернатор выразил уверенность в том, что кадровые изменения способствуют повышению эффективности результативности и в областных, и в муниципальных органах власти. Также глава региона попросил и Алексея Орлова, и Александра Высокинского "бережно отнестись к сформированным в правительстве и в городской администрации коллективам".Орлов до нового назначения в администрацию уральской столицы занимал должность первого заместителя губернатора Свердловской области. Высокинский занял пост мэра Екатеринбурга в 2018 году. Ранее он также был заместителем губернатора региона, курировал реализацию проекта "Большой Екатеринбург" и взаимодействие с территориями.

https://ria.ru/20201220/ekaterinburg-1590137659.html

https://ria.ru/20200612/1572856412.html

свердловская область

екатеринбург

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александр высокинский, евгений куйвашев, алексей орлов (калмыкия), свердловская область, екатеринбург, политика