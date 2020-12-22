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Назван рецепт полезного оливье
Назван рецепт полезного оливье
Диетолог Маргарита Королева раскрыла секрет, как оздоровить традиционный для новогоднего стола салат оливье. Об этом она рассказала Агентству городских новостей РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T09:12
2020-12-22T09:12
новый год—2021
маргарита королева
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Диетолог Маргарита Королева раскрыла секрет, как оздоровить традиционный для новогоднего стола салат оливье. Об этом она рассказала Агентству городских новостей "Москва".В обновленном рецепте предлагается заменить картофель клубнями топинамбура. Этот продукт содержит полезные пищевые волокна, которые поддерживают работу кишечника.Также, по словам врача, клубни топинамбура будут полезны для людей, страдающих лишним весом или другими метаболическими нарушениями. По вкусу топинамбур максимально похож на картофель.
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Новости
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РИА Новости
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маргарита королева, здоровье - общество, общество

Назван рецепт полезного оливье

09:12 22.12.2020
 
© РИА Новости / Анна ЛюдковскаяСалат Оливье с крабами и домашним майонезом
Салат Оливье с крабами и домашним майонезом - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Анна Людковская
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Диетолог Маргарита Королева раскрыла секрет, как оздоровить традиционный для новогоднего стола салат оливье. Об этом она рассказала Агентству городских новостей "Москва".
В обновленном рецепте предлагается заменить картофель клубнями топинамбура. Этот продукт содержит полезные пищевые волокна, которые поддерживают работу кишечника.
"Картофель же, особенно отварной, приносит в организм не только крахмальную составляющую, но и в некоторых случаях могут быть реакции в виде повышения уровня сахара, особенно при нарушении углеводного обмена", пояснила Королева.
Также, по словам врача, клубни топинамбура будут полезны для людей, страдающих лишним весом или другими метаболическими нарушениями. По вкусу топинамбур максимально похож на картофель.
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