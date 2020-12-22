https://ria.ru/20201222/olive-1590321997.html
Назван рецепт полезного оливье
Назван рецепт полезного оливье
Диетолог Маргарита Королева раскрыла секрет, как оздоровить традиционный для новогоднего стола салат оливье. Об этом она рассказала Агентству городских новостей РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T09:12
2020-12-22T09:12
2020-12-22T09:12
новый год—2021
маргарита королева
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Диетолог Маргарита Королева раскрыла секрет, как оздоровить традиционный для новогоднего стола салат оливье. Об этом она рассказала Агентству городских новостей "Москва".В обновленном рецепте предлагается заменить картофель клубнями топинамбура. Этот продукт содержит полезные пищевые волокна, которые поддерживают работу кишечника.Также, по словам врача, клубни топинамбура будут полезны для людей, страдающих лишним весом или другими метаболическими нарушениями. По вкусу топинамбур максимально похож на картофель.
https://ria.ru/20201220/retsepty-1589141819.html
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маргарита королева, здоровье - общество, общество