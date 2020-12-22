https://ria.ru/20201222/olive-1590321997.html

Назван рецепт полезного оливье

Назван рецепт полезного оливье

Диетолог Маргарита Королева раскрыла секрет, как оздоровить традиционный для новогоднего стола салат оливье. Об этом она рассказала Агентству городских новостей РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T09:12

2020-12-22T09:12

2020-12-22T09:12

новый год—2021

маргарита королева

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Диетолог Маргарита Королева раскрыла секрет, как оздоровить традиционный для новогоднего стола салат оливье. Об этом она рассказала Агентству городских новостей "Москва".В обновленном рецепте предлагается заменить картофель клубнями топинамбура. Этот продукт содержит полезные пищевые волокна, которые поддерживают работу кишечника.Также, по словам врача, клубни топинамбура будут полезны для людей, страдающих лишним весом или другими метаболическими нарушениями. По вкусу топинамбур максимально похож на картофель.

https://ria.ru/20201220/retsepty-1589141819.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита королева, здоровье - общество, общество