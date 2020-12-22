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Путин освободил от экспортной пошлины таймырскую нефть
Путин освободил от экспортной пошлины таймырскую нефть
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который с 2021 года освобождает от экспортной пошлины нефть, добытую на новых месторождениях на... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T09:45
2020-12-22T09:45
алексей сазанов
роснефть
владимир путин
таймыр
красноярский край
экономика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который с 2021 года освобождает от экспортной пошлины нефть, добытую на новых месторождениях на Таймыре. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон освобождает от экспортной пошлины нефть, добытую на севере Красноярского края - в новой нефтегазовой провинции на Таймыре, по аналогии с иными новыми месторождениями, пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов. Новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр планирует сформировать "Роснефть" в рамках проекта "Восток ойл", его подтвержденная ресурсная база по жидким углеводородам составляет 6 миллиардов тонн.Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений (принадлежит ННК) и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта будет построен порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.Закон также передает кабмину РФ полномочия подтверждать наличие оснований для отсрочки или рассрочки по уплате импортных пошлин и налогов, что усиливает механизм принятия решений по предоставлению таких отсрочек или рассрочек.Сейчас правительство определяет перечень федеральных органов, уполномоченных подтверждать наличие оснований для такой отсрочки или рассрочки. В подобных случаях отсрочки или рассрочки могут запрашиваться на значительные суммы на срок до 6 месяцев, причем в ряде случаев в беспроцентном режиме, что имеет существенное значение, пояснял кабмин. Поэтому в целях дополнительного обеспечения интересов бюджета РФ правительство предложило передать ему соответствующие полномочия.Одновременно закон переносит с 1 января на 1 февраля 2021 года вступление в силу нормы, которая исключает возможность установления особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти с вязкостью в пластовых условиях не менее 10 тысяч миллипаскаль-секунд, а также сырой нефти с особыми физико-химическими характеристиками. Это изменение вносится, чтобы декабрь вошел в расчет таможенных платежей с учетом того режима налогообложения нефти по ряду месторождений, который действовал в течение 2020 года.Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
https://ria.ru/20201216/poshlina-1589519556.html
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алексей сазанов, роснефть, владимир путин, таймыр, красноярский край, экономика

Путин освободил от экспортной пошлины таймырскую нефть

09:45 22.12.2020
 
© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© AP Photo / Matthew Brown
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который с 2021 года освобождает от экспортной пошлины нефть, добытую на новых месторождениях на Таймыре. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон освобождает от экспортной пошлины нефть, добытую на севере Красноярского края - в новой нефтегазовой провинции на Таймыре, по аналогии с иными новыми месторождениями, пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов. Новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр планирует сформировать "Роснефть" в рамках проекта "Восток ойл", его подтвержденная ресурсная база по жидким углеводородам составляет 6 миллиардов тонн.
Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений (принадлежит ННК) и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта будет построен порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.
Закон также передает кабмину РФ полномочия подтверждать наличие оснований для отсрочки или рассрочки по уплате импортных пошлин и налогов, что усиливает механизм принятия решений по предоставлению таких отсрочек или рассрочек.
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Сейчас правительство определяет перечень федеральных органов, уполномоченных подтверждать наличие оснований для такой отсрочки или рассрочки. В подобных случаях отсрочки или рассрочки могут запрашиваться на значительные суммы на срок до 6 месяцев, причем в ряде случаев в беспроцентном режиме, что имеет существенное значение, пояснял кабмин. Поэтому в целях дополнительного обеспечения интересов бюджета РФ правительство предложило передать ему соответствующие полномочия.
Одновременно закон переносит с 1 января на 1 февраля 2021 года вступление в силу нормы, которая исключает возможность установления особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти с вязкостью в пластовых условиях не менее 10 тысяч миллипаскаль-секунд, а также сырой нефти с особыми физико-химическими характеристиками. Это изменение вносится, чтобы декабрь вошел в расчет таможенных платежей с учетом того режима налогообложения нефти по ряду месторождений, который действовал в течение 2020 года.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
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Алексей СазановРоснефтьВладимир ПутинТаймырКрасноярский крайЭкономика
 
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