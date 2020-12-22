https://ria.ru/20201222/neft-1590325764.html

Путин освободил от экспортной пошлины таймырскую нефть

Путин освободил от экспортной пошлины таймырскую нефть

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который с 2021 года освобождает от экспортной пошлины нефть, добытую на новых месторождениях на... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T09:45

2020-12-22T09:45

2020-12-22T09:45

алексей сазанов

роснефть

владимир путин

таймыр

красноярский край

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568176444_0:118:2464:1504_1920x0_80_0_0_efb33321f23934af9dc3d579194261b1.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который с 2021 года освобождает от экспортной пошлины нефть, добытую на новых месторождениях на Таймыре. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон освобождает от экспортной пошлины нефть, добытую на севере Красноярского края - в новой нефтегазовой провинции на Таймыре, по аналогии с иными новыми месторождениями, пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов. Новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр планирует сформировать "Роснефть" в рамках проекта "Восток ойл", его подтвержденная ресурсная база по жидким углеводородам составляет 6 миллиардов тонн.Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений (принадлежит ННК) и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта будет построен порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.Закон также передает кабмину РФ полномочия подтверждать наличие оснований для отсрочки или рассрочки по уплате импортных пошлин и налогов, что усиливает механизм принятия решений по предоставлению таких отсрочек или рассрочек.Сейчас правительство определяет перечень федеральных органов, уполномоченных подтверждать наличие оснований для такой отсрочки или рассрочки. В подобных случаях отсрочки или рассрочки могут запрашиваться на значительные суммы на срок до 6 месяцев, причем в ряде случаев в беспроцентном режиме, что имеет существенное значение, пояснял кабмин. Поэтому в целях дополнительного обеспечения интересов бюджета РФ правительство предложило передать ему соответствующие полномочия.Одновременно закон переносит с 1 января на 1 февраля 2021 года вступление в силу нормы, которая исключает возможность установления особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти с вязкостью в пластовых условиях не менее 10 тысяч миллипаскаль-секунд, а также сырой нефти с особыми физико-химическими характеристиками. Это изменение вносится, чтобы декабрь вошел в расчет таможенных платежей с учетом того режима налогообложения нефти по ряду месторождений, который действовал в течение 2020 года.Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

https://ria.ru/20201216/poshlina-1589519556.html

https://ria.ru/20201215/kvota-1589263570.html

таймыр

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей сазанов, роснефть, владимир путин, таймыр, красноярский край, экономика