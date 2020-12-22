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Берлин прокомментировал контрмеры России на санкции из-за Навального
Берлин прокомментировал контрмеры России на санкции из-за Навального
Схема российских контрмер известна из прошлого, в Берлине считают ее неоправданной в связи с инцидентом вокруг Алексея Навального, заявили РИА Новости в МИД... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T17:46
2020-12-22T18:00
сергей лавров
евросоюз
владимир путин
сша
госпитализация алексея навального
алексей навальный
мид германии
в мире
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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Схема российских контрмер известна из прошлого, в Берлине считают ее неоправданной в связи с инцидентом вокруг Алексея Навального, заявили РИА Новости в МИД ФРГ.В ведомстве подчеркнули, что продолжают "призывать Россию расследовать использование боевого отравляющего вещества на территории России против гражданина России". Однако "пока Россия не проявляет готовности к этому", считают в МИД Германии.В ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин снова повторил, что Россия готова расследовать "покушение" на Навального, но просит Запад дать хотя бы официальное заключение о его "отравлении". Он напомнил, что Москва предлагала, чтобы российские специалисты выехали и в Германию, и в Швецию, и во Францию, чтобы вместе разбираться с этой проблемой. Также Путин назвал опубликованные расследования об "отравлении" Навального попыткой напасть на первых лиц государства. По его словам, это не расследование, а "легализация работы американских спецслужб", Путин добавил, что это значит, что Навальный пользуется поддержкой спецслужб США - "а если это правильно, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать".В конце августа текущего года двусторонние отношения России и Германии обострились - после того, как Запад обвинил Москву в отравлении российского оппозиционера и блогера Алексея Навального. Россиянина 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска, по итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. И вскоре правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".Москва направила несколько запросов Берлину с просьбой предоставить данные, на основании которых были сделаны такие выводы. Однако ФРГ пока так и не поделилась своей информацией. Как пояснял посол ФРГ в Москве РИА Новости ранее, ответ на такого рода запросы в международном праве требует длительного времени, а если речь идет об обращениях по уголовным делам, то от нескольких месяцев до двух лет.В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.
https://radiosputnik.ria.ru/20201222/navalnyy-1590382604.html
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сергей лавров, евросоюз, владимир путин, сша, госпитализация алексея навального, алексей навальный, мид германии, в мире

Берлин прокомментировал контрмеры России на санкции из-за Навального

17:46 22.12.2020 (обновлено: 18:00 22.12.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Схема российских контрмер известна из прошлого, в Берлине считают ее неоправданной в связи с инцидентом вокруг Алексея Навального, заявили РИА Новости в МИД ФРГ.
"Хотя такая схема российских контрмер известна из прошлого, правительство Германии считает, что она остается неоправданной. Этот инцидент не является двусторонним делом, но остается делом международного масштаба из-за нарушения международного права, связанного с использованием химического нервно-паралитического вещества", - заявили в МИД.
В ведомстве подчеркнули, что продолжают "призывать Россию расследовать использование боевого отравляющего вещества на территории России против гражданина России". Однако "пока Россия не проявляет готовности к этому", считают в МИД Германии.
В ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин снова повторил, что Россия готова расследовать "покушение" на Навального, но просит Запад дать хотя бы официальное заключение о его "отравлении". Он напомнил, что Москва предлагала, чтобы российские специалисты выехали и в Германию, и в Швецию, и во Францию, чтобы вместе разбираться с этой проблемой. Также Путин назвал опубликованные расследования об "отравлении" Навального попыткой напасть на первых лиц государства. По его словам, это не расследование, а "легализация работы американских спецслужб", Путин добавил, что это значит, что Навальный пользуется поддержкой спецслужб США - "а если это правильно, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать".
Представитель посольства Австрии в России у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
Вчера, 13:37Сказано в эфире
"Последовательная линия". Эксперты об ответных мерах РФ из-за Навального
В конце августа текущего года двусторонние отношения России и Германии обострились - после того, как Запад обвинил Москву в отравлении российского оппозиционера и блогера Алексея Навального. Россиянина 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска, по итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. И вскоре правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
Москва направила несколько запросов Берлину с просьбой предоставить данные, на основании которых были сделаны такие выводы. Однако ФРГ пока так и не поделилась своей информацией. Как пояснял посол ФРГ в Москве РИА Новости ранее, ответ на такого рода запросы в международном праве требует длительного времени, а если речь идет об обращениях по уголовным делам, то от нескольких месяцев до двух лет.
В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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Сергей ЛавровЕвросоюзВладимир ПутинСШАГоспитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйМИД ГерманииВ мире
 
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