https://ria.ru/20201222/navalnyy-1590375960.html

Песков: никто однозначно не может говорить об "отравлении" Навального

Песков: никто однозначно не может говорить об "отравлении" Навального

В Кремле заявили, что никто однозначно не может говорить о каком-либо "отравлении" Алексея Навального, данных на этот счет российская сторона не имеет, заявил... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:17

2020-12-22T13:17

2020-12-22T13:17

госпитализация алексея навального

алексей навальный

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

швеция

франция

берлин (город)

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В Кремле заявили, что никто однозначно не может говорить о каком-либо "отравлении" Алексея Навального, данных на этот счет российская сторона не имеет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ни Кремль, никто не может однозначно говорить о каком-то отравлении", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли Кремль отрицает любую связь с отравлением Навального.Как напомнил пресс-секретарь президента, российская сторона неоднократно говорила о том, что, к сожалению, не имеет возможности получить необходимую для разбирательства информацию от своих визави в Берлине - от медиков в клинике Шарите и от тех медиков, которые трудятся в лабораториях в Германии, Швеции и Франции."Также мы не можем уже достаточно долго получить запрошенную информацию об этом из ОЗХО. В этой связи мы не можем однозначно говорить о каком-либо отравлении, данных на этот счет мы не имеем. Все остальные упражнения, наверное, нужно к ним относиться в русле сказанного вчера из Федеральной службы безопасности", - подчеркнул представитель Кремля.Накануне Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что "расследование" Алексея Навального о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию. Как сообщает ФСБ, опубликованный Навальным видеоролик с "телефонным разговором" является подделкой. Организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.

https://ria.ru/20201222/navalnyy-1590311989.html

https://ria.ru/20201217/podderzhka-1589801207.html

швеция

франция

берлин (город)

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госпитализация алексея навального, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, швеция, франция, берлин (город), общество