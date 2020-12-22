Песков: никто однозначно не может говорить об "отравлении" Навального
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В Кремле заявили, что никто однозначно не может говорить о каком-либо "отравлении" Алексея Навального, данных на этот счет российская сторона не имеет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ни Кремль, никто не может однозначно говорить о каком-то отравлении", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли Кремль отрицает любую связь с отравлением Навального.
Как напомнил пресс-секретарь президента, российская сторона неоднократно говорила о том, что, к сожалению, не имеет возможности получить необходимую для разбирательства информацию от своих визави в Берлине - от медиков в клинике Шарите и от тех медиков, которые трудятся в лабораториях в Германии, Швеции и Франции.
"Также мы не можем уже достаточно долго получить запрошенную информацию об этом из ОЗХО. В этой связи мы не можем однозначно говорить о каком-либо отравлении, данных на этот счет мы не имеем. Все остальные упражнения, наверное, нужно к ним относиться в русле сказанного вчера из Федеральной службы безопасности", - подчеркнул представитель Кремля.
Накануне Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что "расследование" Алексея Навального о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию. Как сообщает ФСБ, опубликованный Навальным видеоролик с "телефонным разговором" является подделкой. Организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.