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https://ria.ru/20201222/navalnyy-1590375960.html
Песков: никто однозначно не может говорить об "отравлении" Навального
Песков: никто однозначно не может говорить об "отравлении" Навального
В Кремле заявили, что никто однозначно не может говорить о каком-либо "отравлении" Алексея Навального, данных на этот счет российская сторона не имеет, заявил... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:17
2020-12-22T13:17
госпитализация алексея навального
алексей навальный
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
швеция
франция
берлин (город)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В Кремле заявили, что никто однозначно не может говорить о каком-либо "отравлении" Алексея Навального, данных на этот счет российская сторона не имеет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ни Кремль, никто не может однозначно говорить о каком-то отравлении", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли Кремль отрицает любую связь с отравлением Навального.Как напомнил пресс-секретарь президента, российская сторона неоднократно говорила о том, что, к сожалению, не имеет возможности получить необходимую для разбирательства информацию от своих визави в Берлине - от медиков в клинике Шарите и от тех медиков, которые трудятся в лабораториях в Германии, Швеции и Франции."Также мы не можем уже достаточно долго получить запрошенную информацию об этом из ОЗХО. В этой связи мы не можем однозначно говорить о каком-либо отравлении, данных на этот счет мы не имеем. Все остальные упражнения, наверное, нужно к ним относиться в русле сказанного вчера из Федеральной службы безопасности", - подчеркнул представитель Кремля.Накануне Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что "расследование" Алексея Навального о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию. Как сообщает ФСБ, опубликованный Навальным видеоролик с "телефонным разговором" является подделкой. Организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.
https://ria.ru/20201222/navalnyy-1590311989.html
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, швеция, франция, берлин (город), общество

Песков: никто однозначно не может говорить об "отравлении" Навального

13:17 22.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В Кремле заявили, что никто однозначно не может говорить о каком-либо "отравлении" Алексея Навального, данных на этот счет российская сторона не имеет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ни Кремль, никто не может однозначно говорить о каком-то отравлении", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли Кремль отрицает любую связь с отравлением Навального.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
02:11
В ФСБ назвали "расследование" Навального провокацией
Как напомнил пресс-секретарь президента, российская сторона неоднократно говорила о том, что, к сожалению, не имеет возможности получить необходимую для разбирательства информацию от своих визави в Берлине - от медиков в клинике Шарите и от тех медиков, которые трудятся в лабораториях в Германии, Швеции и Франции.
"Также мы не можем уже достаточно долго получить запрошенную информацию об этом из ОЗХО. В этой связи мы не можем однозначно говорить о каком-либо отравлении, данных на этот счет мы не имеем. Все остальные упражнения, наверное, нужно к ним относиться в русле сказанного вчера из Федеральной службы безопасности", - подчеркнул представитель Кремля.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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Путин рассказал о поддержке Навального американскими спецслужбами
Накануне Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что "расследование" Алексея Навального о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию. Как сообщает ФСБ, опубликованный Навальным видеоролик с "телефонным разговором" является подделкой. Организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.
 
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковШвецияФранцияБерлин (город)Общество
 
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