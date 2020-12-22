https://ria.ru/20201222/navalnyy-1590370317.html

Песков заявил о мании величия и преследования у Навального

Песков заявил о мании величия и преследования у Навального

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что последние заявления Алексея Навального говорят о наличии у него признаков мании преследования и величия. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:03

2020-12-22T13:03

2020-12-22T14:34

госпитализация алексея навального

алексей навальный

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что последние заявления Алексея Навального говорят о наличии у него признаков мании преследования и величия.Накануне Центр общественных связей Федеральной службы безопасности сообщил, что "расследование" Навального о якобы предпринятых против него действий — это спланированная провокация. По данным ФСБ, опубликованный создателем Фонда борьбы с коррупцией ролик с "телефонным разговором" — подделка. Ведомство организовало проверку.Публикации об отравлении НавальногоВ начале декабря в британской газете Sunday Times вышла статья, в которой говорилось, что "сотрудники органов государственной безопасности попытались завершить убийство" Алексея Навального, отравив его "второй дозой яда", когда он лежал в искусственной коме в омской больнице. Доказательств этой гипотезы журналисты, ссылающиеся на анонимных представителей немецких спецслужб, не привели.Вскоре сам Навальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat опубликовал новый материал. Согласно нему основателю ФБК известны имена восьмерых "сотрудников ФСБ" и что именно эти люди неоднократно пытались его отравить.По словам Навального, "сотрудники ФСБ" ездили за ним по российским регионам, в том числе в Новосибирск и Томск, но раньше он об этом не знал. Доказательств того, что эти люди совершили какие-то конкретные действия, приведшие к отравлению, в публикации нет.Авторы "расследования отравления" — сотрудники ресурса Bellingcat, который неоднократно публиковал антироссийские материалы, в частности по делу о крушении малайзийского рейса MH17 в Донбассе и "дела Скрипалей". Эти утверждения не раз опровергали российские официальные лица.Навальный и Bellingcat выстраивают свою версию на основании авиабилетов и выгрузки телефонных счетов, получить или проверить которые законным образом невозможно. Кроме того, основатель ФБК утверждает, что российские медики, оказавшие ему помощь в Омске, делали ложные заявления по его диагнозу.При этом, как признают сами авторы "расследования", нет никаких данных о том, что кто-то из упоминаемых ими "сотрудников ФСБ" был в Омске в августе, когда туда госпитализировали Навального. Таким образом, они опровергают версию Sunday Times о повторной попытке "отравления".

https://ria.ru/20201217/navalnyy-1589700412.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/navalnyy-1589931156.html

https://ria.ru/20201218/navalnyy-1589928643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, общество