https://ria.ru/20201222/navalnyy-1590370317.html
Песков заявил о мании величия и преследования у Навального
Песков заявил о мании величия и преследования у Навального
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что последние заявления Алексея Навального говорят о наличии у него признаков мании преследования и величия. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:03
2020-12-22T13:03
2020-12-22T14:34
госпитализация алексея навального
алексей навальный
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что последние заявления Алексея Навального говорят о наличии у него признаков мании преследования и величия.Накануне Центр общественных связей Федеральной службы безопасности сообщил, что "расследование" Навального о якобы предпринятых против него действий — это спланированная провокация. По данным ФСБ, опубликованный создателем Фонда борьбы с коррупцией ролик с "телефонным разговором" — подделка. Ведомство организовало проверку.Публикации об отравлении НавальногоВ начале декабря в британской газете Sunday Times вышла статья, в которой говорилось, что "сотрудники органов государственной безопасности попытались завершить убийство" Алексея Навального, отравив его "второй дозой яда", когда он лежал в искусственной коме в омской больнице. Доказательств этой гипотезы журналисты, ссылающиеся на анонимных представителей немецких спецслужб, не привели.Вскоре сам Навальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat опубликовал новый материал. Согласно нему основателю ФБК известны имена восьмерых "сотрудников ФСБ" и что именно эти люди неоднократно пытались его отравить.По словам Навального, "сотрудники ФСБ" ездили за ним по российским регионам, в том числе в Новосибирск и Томск, но раньше он об этом не знал. Доказательств того, что эти люди совершили какие-то конкретные действия, приведшие к отравлению, в публикации нет.Авторы "расследования отравления" — сотрудники ресурса Bellingcat, который неоднократно публиковал антироссийские материалы, в частности по делу о крушении малайзийского рейса MH17 в Донбассе и "дела Скрипалей". Эти утверждения не раз опровергали российские официальные лица.Навальный и Bellingcat выстраивают свою версию на основании авиабилетов и выгрузки телефонных счетов, получить или проверить которые законным образом невозможно. Кроме того, основатель ФБК утверждает, что российские медики, оказавшие ему помощь в Омске, делали ложные заявления по его диагнозу.При этом, как признают сами авторы "расследования", нет никаких данных о том, что кто-то из упоминаемых ими "сотрудников ФСБ" был в Омске в августе, когда туда госпитализировали Навального. Таким образом, они опровергают версию Sunday Times о повторной попытке "отравления".
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, общество
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Представитель Кремля Дмитрий Песков
заявил, что последние заявления Алексея Навального
говорят о наличии у него признаков мании преследования и величия.
"Позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права. Здесь чуть-чуть злоупотреблю. <...> У больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду — такая зацикленность на гульфиковой зоне собственной и так далее. Так, наверное, и нужно относиться к этому", — отметил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос журналистов.
Накануне Центр общественных связей Федеральной службы безопасности
сообщил, что "расследование" Навального о якобы предпринятых против него действий — это спланированная провокация. По данным ФСБ, опубликованный создателем Фонда борьбы с коррупцией ролик с "телефонным разговором" — подделка. Ведомство организовало проверку.
Публикации об отравлении Навального
В начале декабря в британской газете Sunday Times вышла статья, в которой говорилось, что "сотрудники органов государственной безопасности попытались завершить убийство" Алексея Навального, отравив его "второй дозой яда", когда он лежал в искусственной коме в омской больнице. Доказательств этой гипотезы журналисты, ссылающиеся на анонимных представителей немецких спецслужб, не привели.
Вскоре сам Навальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat
опубликовал новый материал. Согласно нему основателю ФБК известны имена восьмерых "сотрудников ФСБ
" и что именно эти люди неоднократно пытались его отравить.
По словам Навального, "сотрудники ФСБ" ездили за ним по российским регионам, в том числе в Новосибирск и Томск
, но раньше он об этом не знал. Доказательств того, что эти люди совершили какие-то конкретные действия, приведшие к отравлению, в публикации нет.
Авторы "расследования отравления" — сотрудники ресурса Bellingcat, который неоднократно публиковал антироссийские материалы, в частности по делу о крушении малайзийского рейса MH17 в Донбассе и "дела Скрипалей". Эти утверждения не раз опровергали российские официальные лица.
Навальный и Bellingcat выстраивают свою версию на основании авиабилетов и выгрузки телефонных счетов, получить или проверить которые законным образом невозможно. Кроме того, основатель ФБК утверждает, что российские медики, оказавшие ему помощь в Омске
, делали ложные заявления по его диагнозу.
При этом, как признают сами авторы "расследования", нет никаких данных о том, что кто-то из упоминаемых ими "сотрудников ФСБ" был в Омске в августе, когда туда госпитализировали Навального. Таким образом, они опровергают версию Sunday Times о повторной попытке "отравления".