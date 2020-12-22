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В ФСБ назвали "расследование" Навального провокацией
В ФСБ назвали "расследование" Навального провокацией
"Расследование" Алексея Навального о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, сообщает ЦОС ФСБ России. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T02:11
2020-12-22T04:58
россия
алексей навальный
германия
происшествия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Расследование" Алексея Навального о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, сообщает ЦОС ФСБ России.Как сообщает ФСБ, опубликованный Навальным видеоролик с "телефонным разговором" является подделкой. Организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка."Использование способа подмены номера абонента - известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора", - добавляется в сообщении."Расследование" НавальногоНавальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat, который известен антироссийскими конспирологическими статьями, опубликовал на прошлой неделе материал, с утверждением, что знает имена восьмерых "сотрудников ФСБ", которые, по его версии, пытались неоднократно его отравить, но безуспешно. По утверждению Навального, "сотрудники ФСБ" ездили за Навальным по российским регионам, в том числе якобы и в Новосибирск и Томск, о чем он ранее не знал. При этом не приводится доказательств того, что эти люди совершили какие-то конкретные действия, приведшие к отравлению.Авторы "расследования отравления" - сотрудники Bellingcat. Этот ресурс неоднократно публиковал антироссийские материалы, в частности по делу о катастрофе малайзийского рейса MH17 в Донбассе и "дела Скрипалей", утверждения из которых неоднократно опровергали российские официальные лица.Президент России Владимир Путин, отвечая во время ежегодной пресс-конференции на вопрос о "расследовании" Навального, назвал эти публикации не расследованием, а "легализацией работы американских спецслужб" и добавил, что это значит, что Навальный пользуется поддержкой спецслужб США — "а если это правильно, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать".Инцидент с НавальнымСостояния Алексея Навального резко ухудшилось 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали. В больнице у Навального обнаружили нарушение обмена веществ, вызванное резким перепадом уровня сахара в крови. Причину этого установить пока не удалось, однако ядов в организме у пациента не нашли.Позже его перевезли в берлинскую клинику "Шарите", где он, спустя некоторое время, вышел из комы. Немецкие власти заявили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок", эти данные также подтвердили лаборатории в Швеции и Франции. Российская сторона направила в Берлин несколько запросов о правовой помощи, но так и не дождалась ответа по существу.При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.ОЗХО по запросу Берлина провела собственное исследование и заявила, что Навальный был отравлен веществом, которое обладает схожими с "Новичком" характеристиками, но не включено в список запрещенных химикатов.Ответа до сих пор нетКак отметили в понедельник в МИД России, Москва так и не получила ответ от Техсекретариата ОЗХО на запрос о содействии по ситуации с Навальным.В МИД подчеркнули, что обращению России к ОЗХО за техническим содействием предшествовали неоднократные отказы в надлежащем сотрудничестве со стороны Германии и вовлеченных ею в работу с биопробами Навального Франции и Швеции."Тем самым эти три страны фактически проигнорировали свои обязательства по оказанию России по линии правоохранительных органов и других специализированных структур правовой помощи&lt;...&gt;. Генеральной прокуратурой и МИД Российской Федерации было направлено порядка десяти таких запросов, на которые последовало несколько невразумительных по существу поставленных вопросов отрицательных ответов", - говорится в заявлении.В МИД подчеркнули, что, обращаясь за содействием к ОЗХО, рассчитывали на совсем иную реакцию. "Должного отклика не получили. Организация оказалась вновь "в заложниках" у тех, кто упорно стремится использовать ее в своих геополитических интересах. В результате доверия у нас к ОЗХО все меньше", - заключили в ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20201217/putin-1589737337.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201218/navalnyy-1589909447.html
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россия, алексей навальный, германия, происшествия

В ФСБ назвали "расследование" Навального провокацией

02:11 22.12.2020 (обновлено: 04:58 22.12.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Расследование" Алексея Навального о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, сообщает ЦОС ФСБ России.
"Размещенное А. Навальным в сети интернет так называемое "расследование" о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб", - говорится в сообщении.
Как сообщает ФСБ, опубликованный Навальным видеоролик с "телефонным разговором" является подделкой. Организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.
"Использование способа подмены номера абонента - известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора", - добавляется в сообщении.
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"Расследование" Навального

Навальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat, который известен антироссийскими конспирологическими статьями, опубликовал на прошлой неделе материал, с утверждением, что знает имена восьмерых "сотрудников ФСБ", которые, по его версии, пытались неоднократно его отравить, но безуспешно. По утверждению Навального, "сотрудники ФСБ" ездили за Навальным по российским регионам, в том числе якобы и в Новосибирск и Томск, о чем он ранее не знал. При этом не приводится доказательств того, что эти люди совершили какие-то конкретные действия, приведшие к отравлению.
Авторы "расследования отравления" - сотрудники Bellingcat. Этот ресурс неоднократно публиковал антироссийские материалы, в частности по делу о катастрофе малайзийского рейса MH17 в Донбассе и "дела Скрипалей", утверждения из которых неоднократно опровергали российские официальные лица.
Президент России Владимир Путин, отвечая во время ежегодной пресс-конференции на вопрос о "расследовании" Навального, назвал эти публикации не расследованием, а "легализацией работы американских спецслужб" и добавил, что это значит, что Навальный пользуется поддержкой спецслужб США — "а если это правильно, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать".
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Инцидент с Навальным

Состояния Алексея Навального резко ухудшилось 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали. В больнице у Навального обнаружили нарушение обмена веществ, вызванное резким перепадом уровня сахара в крови. Причину этого установить пока не удалось, однако ядов в организме у пациента не нашли.
Позже его перевезли в берлинскую клинику "Шарите", где он, спустя некоторое время, вышел из комы. Немецкие власти заявили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок", эти данные также подтвердили лаборатории в Швеции и Франции. Российская сторона направила в Берлин несколько запросов о правовой помощи, но так и не дождалась ответа по существу.
При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.
ОЗХО по запросу Берлина провела собственное исследование и заявила, что Навальный был отравлен веществом, которое обладает схожими с "Новичком" характеристиками, но не включено в список запрещенных химикатов.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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Ответа до сих пор нет

Как отметили в понедельник в МИД России, Москва так и не получила ответ от Техсекретариата ОЗХО на запрос о содействии по ситуации с Навальным.
В МИД подчеркнули, что обращению России к ОЗХО за техническим содействием предшествовали неоднократные отказы в надлежащем сотрудничестве со стороны Германии и вовлеченных ею в работу с биопробами Навального Франции и Швеции.
"Тем самым эти три страны фактически проигнорировали свои обязательства по оказанию России по линии правоохранительных органов и других специализированных структур правовой помощи<...>. Генеральной прокуратурой и МИД Российской Федерации было направлено порядка десяти таких запросов, на которые последовало несколько невразумительных по существу поставленных вопросов отрицательных ответов", - говорится в заявлении.
В МИД подчеркнули, что, обращаясь за содействием к ОЗХО, рассчитывали на совсем иную реакцию. "Должного отклика не получили. Организация оказалась вновь "в заложниках" у тех, кто упорно стремится использовать ее в своих геополитических интересах. В результате доверия у нас к ОЗХО все меньше", - заключили в ведомстве.
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