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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201222/mutatsiya-1590357485.html
В Институте Роберта Коха прокомментировали значение новой мутации COVID
В Институте Роберта Коха прокомментировали значение новой мутации COVID
Значение новой мутации COVID, выявленной в Великобритании, пока неясно, идет наблюдение, многие вопросы пока открыты, заявили в германском институте Роберта... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:13
2020-12-22T12:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
борис джонсон
уэльс
дания
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в мире
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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Значение новой мутации COVID, выявленной в Великобритании, пока неясно, идет наблюдение, многие вопросы пока открыты, заявили в германском институте Роберта Коха.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что с 20 декабря Лондон и юго-восток страны переходят, по сути, в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. Ввели новые ограничения также власти Уэльса и Шотландии. Несколько стран закрыли границу с Великобританией в надежде избежать распространения новой разновидности COVID-19.Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По словам министра, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19, по словам министра, эффективна против новой разновидности вируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, борис джонсон, уэльс, дания, лондон, в мире, великобритания

В Институте Роберта Коха прокомментировали значение новой мутации COVID

12:13 22.12.2020 (обновлено: 12:40 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Густаво ВальентеПолиция задерживает протестующего против мер по борьбе с коронавирусом у Кингс-Кросс-Сент-Панкрас в Лондоне
Полиция задерживает протестующего против мер по борьбе с коронавирусом у Кингс-Кросс-Сент-Панкрас в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Значение новой мутации COVID, выявленной в Великобритании, пока неясно, идет наблюдение, многие вопросы пока открыты, заявили в германском институте Роберта Коха.
"Мы не можем пока оценить значение этого варианта для происходящего, мы очень внимательно наблюдаем за этим, многие вопросы еще открыты", - заявил на брифинге глава института Лотар Вилер.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
10:22Распространение нового коронавируса
ВОЗ рассказала, как новая разновидность коронавируса поменяет пандемию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что с 20 декабря Лондон и юго-восток страны переходят, по сути, в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. Ввели новые ограничения также власти Уэльса и Шотландии. Несколько стран закрыли границу с Великобританией в надежде избежать распространения новой разновидности COVID-19.
Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По словам министра, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19, по словам министра, эффективна против новой разновидности вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Борис ДжонсонУэльсДанияЛондонВ миреВеликобритания
 
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