В Институте Роберта Коха прокомментировали значение новой мутации COVID
12:13 22.12.2020 (обновлено: 12:40 22.12.2020)
© РИА Новости / Густаво ВальентеПолиция задерживает протестующего против мер по борьбе с коронавирусом у Кингс-Кросс-Сент-Панкрас в Лондоне
БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Значение новой мутации COVID, выявленной в Великобритании, пока неясно, идет наблюдение, многие вопросы пока открыты, заявили в германском институте Роберта Коха.
"Мы не можем пока оценить значение этого варианта для происходящего, мы очень внимательно наблюдаем за этим, многие вопросы еще открыты", - заявил на брифинге глава института Лотар Вилер.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что с 20 декабря Лондон и юго-восток страны переходят, по сути, в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. Ввели новые ограничения также власти Уэльса и Шотландии. Несколько стран закрыли границу с Великобританией в надежде избежать распространения новой разновидности COVID-19.
Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По словам министра, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19, по словам министра, эффективна против новой разновидности вируса.
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