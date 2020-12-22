https://ria.ru/20201222/mutatsiya-1590357485.html

В Институте Роберта Коха прокомментировали значение новой мутации COVID

В Институте Роберта Коха прокомментировали значение новой мутации COVID

Значение новой мутации COVID, выявленной в Великобритании, пока неясно, идет наблюдение, многие вопросы пока открыты, заявили в германском институте Роберта... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T12:13

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2020-12-22T12:40

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

борис джонсон

уэльс

дания

лондон

в мире

великобритания

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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Значение новой мутации COVID, выявленной в Великобритании, пока неясно, идет наблюдение, многие вопросы пока открыты, заявили в германском институте Роберта Коха.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что с 20 декабря Лондон и юго-восток страны переходят, по сути, в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. Ввели новые ограничения также власти Уэльса и Шотландии. Несколько стран закрыли границу с Великобританией в надежде избежать распространения новой разновидности COVID-19.Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По словам министра, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19, по словам министра, эффективна против новой разновидности вируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/pandemiya--1590330482.html

уэльс

дания

лондон

великобритания

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коронавирус covid-19, борис джонсон, уэльс, дания, лондон, в мире, великобритания