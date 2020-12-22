https://ria.ru/20201222/mtsd-1590281013.html

Новые станции и комфортные поезда: как развиваются МЦД

Новые станции и комфортные поезда: как развиваются МЦД

Мэр Москвы Сергей Собянин в декабре сообщил в своём блоге, что в ближайшие годы в Московском регионе планируется открыть более 10 новых железнодорожных станций. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:41

2020-12-22T16:41

2020-12-22T16:41

иволга (поезд)

московские центральные диаметры (мцд)

московское центральное кольцо (мцк)

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московская область (подмосковье)

трансмашхолдинг

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в декабре сообщил в своём блоге, что в ближайшие годы в Московском регионе планируется открыть более 10 новых железнодорожных станций.Например, между платформами Окружная и Тимирязевская появится новая станция первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) Петровско-Разумовская. В перспективе здесь будет пересадка на МЦД-3. А около станции метро "Щукинская" построят одноименную платформу МЦД-2, которая станет полноценным транспортно-пересадочным узлом. Это позволит закрыть действующую платформу Покровское-Стрешнево, которая мало востребована."Строительство новых станций наземного метро является приоритетом совместной транспортной программы РЖД, правительства Москвы и правительства Московской области. Многие из этих станций откроются уже в 2021-22 годах и сделают город ближе, а дорогу – комфортнее для тысяч москвичей и жителей Подмосковья", – отметил мэр.Итоги года с диаметрамиПервые две линии МЦД были открыты 21 ноября 2019 года. Запуск новых маршрутов улучшил транспортное обслуживание более четырех миллионов жителей Москвы и Московской области. Пассажиры получили 132 километра дорог и 60 станций, с 20 из которых можно пересесть на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления МЖД. Движение поездов по сравнению с периодом до ноября 2019 года, когда по этим путям ходили обычные электропоезда, увеличилось на МЦД-1 на 73%, а на МЦД-2 – на 69%. С начала работы диаметрами воспользовались более 130 миллионов пассажиров.По словам эксперта, за счет максимальной интегрированности в городскую систему оплаты проезда и бесплатной пересадки на метрополитен, пассажиры, которые живут ближе к конечным станциям МЦД, ощутили существенное снижение транспортных расходов, которое в ряде случаев достигает 75%.В течение 2020 года на Московском транспортном узле было завершено строительство порядка 15 станций наземного метро. Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров 23 ноября открыли станцию Октябрьской железной дороги "Ховрино", которая в перспективе войдет в состав МЦД-3. Будущий МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" протяженностью 82 километра объединит Зеленоград и Раменское. Новый диаметр планируется интегрировать с высокоскоростной железнодорожной магистралью "Москва – Санкт-Петербург". Ожидается, что МЦД-4 "Киевско-Горьковский" свяжет Железнодорожный и Апрелевку, а маршрут МЦД-5 "Ярославско-Павелецкий" протянется от Пушкино до Домодедово.Продолжают развитие и первые два диаметра – к 2024 году на них планируют построить шесть новых станций."Иволга" для всехПассажиров МЦД перевозят отечественные электропоезда "Иволга". Созданные для работы в городском ритме с частыми остановками, они способны быстро разгоняться и плавно тормозить, а технология пневмоподвешивания обеспечивает низкий уровень шума и вибрации.Поезд реализован как единый бестамбурный состав. Пассажиры комфортно и безопасно могут перемещаться в любой из вагонов. Зоны межвагонного перехода обеспечены дополнительным освещением, а многоуровневые поручни помогают удобно расположиться пассажирам, которые едут стоя. Входные двери в поезде широкие – 1,4 метра. По словам эксперта, при отсутствии тамбура пассажиры могут входить в вагоны и выходить из них в разы быстрее."Иволги" адаптированы для проезда маломобильных пассажиров. Головные вагоны оборудованы специальными аппарелями, в салонах предусмотрены места для крепления коляски. Для слабовидящих пассажиров информационные таблички дублируются шрифтом Брайля.В интерьере поезда использованы позаимствованные у природы элементы, учтены и особенности биоритмов человека: в утренние часы подсветка в вагонах – холодная и бодрящая, в вечерние – теплая и успокаивающая.Комфортные условия в поезде создавались с учетом всех требований безопасности. "Иволга" оснащена комплексной системой видеонаблюдения и системой контроля бдительности машиниста.Сегодня "Трансмашхолдинг" работает над новой модификацией этого электропоезда. В обновленной "Иволге" будет сделан акцент на усовершенствовании технических характеристик, прежде всего, увеличении скорости и ускорения, благодаря чему планируется существенно сократить время поездки. Также продолжится совершенствование пассажирских сервисов.Транспорт против вирусовВо все поезда МЦД "Иволга" при сборке на Тверском вагоностроительном заводе (входит в "Трансмашхолдинг") устанавливают системы обеззараживания воздуха. Их монтируют в системы микроклимата, а работают они на основе амальгамных бактерицидных УФ-ламп высокой мощности. Точно такие же используются в медицинских учреждениях. В каждом вагоне поезда работают по две таких установки, каждая из которых обеззараживает до 2500 м3/час. Еще одна работает в кабине машиниста. Приборы постоянно проводят автоматическую самодиагностику. Эффективность их работы подтвердили испытания, проведенные Всероссийским НИИ железнодорожной гигиены. Системы обеззараживания воздуха уже десять лет ставят на всю пассажирскую технику, выпускаемую "Трансмашхолдингом". Такие системы позволяют усилить эффективность мер по борьбе с распространением вируса, которые сейчас предпринимает и оператор МЦД – АО "Центральная пригородная пассажирская компания". На станциях и в электропоездах проводится регулярная дезинфекция. В вагонах моют полы и обрабатывают все поверхности дезинфицирующим средством. Дополнительно составы проходят обеззараживание холодным туманом, который убивает почти 100% микробов и проникает в самые труднодоступные места. На обработку одного вагона уходит в среднем 5-7 минут.Обязательным требованием для пассажиров является ношение масок и перчаток. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах и у контролеров.

https://ria.ru/20201016/mtsd-1580087451.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/1589834830.html

https://ria.ru/20201221/fitopoezd-1590249036.html

москва

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