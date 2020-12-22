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Рапота: Ржевский мемориал будет развиваться по единой концепции
Рапота: Ржевский мемориал будет развиваться по единой концепции
Вся территория Ржевского мемориала Советскому солдату будет развиваться по единой концепции, которую в Союзном государстве (СГ) ожидают от руководства Тверской... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T15:38
2020-12-22T15:38
2020-12-22T15:38
союзное государство
александр лукашенко
григорий рапота
ржевский район
белоруссия
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Вся территория Ржевского мемориала Советскому солдату будет развиваться по единой концепции, которую в Союзном государстве (СГ) ожидают от руководства Тверской области, сообщил в интервью РИА Новости государственный секретарь СГ Григорий Рапота.Он напомнил, что создание и открытие Ржевского мемориала Советскому солдату для Союзного государства стало большим событием. По его словам, Союзное государство не только выделило средства на его создание, но и активно участвовало во всех этапах – от идеи до реализации проекта. "Народные пожертвования, существенный вклад частного бизнеса свидетельствовали о том, что мемориал нужен и важен для людей. Поэтому так важно было все сделать качественно и в срок. Летом каждый день поклониться Ржевскому солдату приезжали до 5 тысяч человек", - сказал Рапота."Вся территория Ржевского мемориала будет дальше развиваться уже по единой концепции, которую мы ожидаем от руководства Тверской области", - подчеркнул он.Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 июня открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом, возложив цветы к памятнику.Мемориал Советскому солдату расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области близ федеральной трассы М-9 Москва - Рига.Ржевский солдат - это бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн. Монумент создан на основе фотографий реальных участников Ржевской битвы.Полный текст интервью читайте на сайте.
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РИА Новости
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александр лукашенко, григорий рапота, ржевский район, белоруссия
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Вся территория Ржевского мемориала Советскому солдату будет развиваться по единой концепции, которую в Союзном государстве (СГ) ожидают от руководства Тверской области
, сообщил в интервью РИА Новости государственный секретарь СГ Григорий Рапота
.
Он напомнил, что создание и открытие Ржевского мемориала Советскому солдату для Союзного государства стало большим событием. По его словам, Союзное государство не только выделило средства на его создание, но и активно участвовало во всех этапах – от идеи до реализации проекта. "Народные пожертвования, существенный вклад частного бизнеса свидетельствовали о том, что мемориал нужен и важен для людей. Поэтому так важно было все сделать качественно и в срок. Летом каждый день поклониться Ржевскому солдату приезжали до 5 тысяч человек", - сказал Рапота.
"Вся территория Ржевского мемориала будет дальше развиваться уже по единой концепции, которую мы ожидаем от руководства Тверской области", - подчеркнул он.
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин
и Александр Лукашенко
30 июня открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
, возложив цветы к памятнику.
Мемориал Советскому солдату расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области близ федеральной трассы М-9 Москва
- Рига
.
Ржевский солдат - это бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн. Монумент создан на основе фотографий реальных участников Ржевской битвы.
Полный текст интервью читайте на сайте
.