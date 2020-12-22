https://ria.ru/20201222/memorial-1590412042.html

Рапота: Ржевский мемориал будет развиваться по единой концепции

Рапота: Ржевский мемориал будет развиваться по единой концепции

Вся территория Ржевского мемориала Советскому солдату будет развиваться по единой концепции, которую в Союзном государстве (СГ) ожидают от руководства Тверской... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T15:38

2020-12-22T15:38

2020-12-22T15:38

союзное государство

александр лукашенко

григорий рапота

ржевский район

белоруссия

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Вся территория Ржевского мемориала Советскому солдату будет развиваться по единой концепции, которую в Союзном государстве (СГ) ожидают от руководства Тверской области, сообщил в интервью РИА Новости государственный секретарь СГ Григорий Рапота.Он напомнил, что создание и открытие Ржевского мемориала Советскому солдату для Союзного государства стало большим событием. По его словам, Союзное государство не только выделило средства на его создание, но и активно участвовало во всех этапах – от идеи до реализации проекта. "Народные пожертвования, существенный вклад частного бизнеса свидетельствовали о том, что мемориал нужен и важен для людей. Поэтому так важно было все сделать качественно и в срок. Летом каждый день поклониться Ржевскому солдату приезжали до 5 тысяч человек", - сказал Рапота."Вся территория Ржевского мемориала будет дальше развиваться уже по единой концепции, которую мы ожидаем от руководства Тверской области", - подчеркнул он.Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 июня открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом, возложив цветы к памятнику.Мемориал Советскому солдату расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области близ федеральной трассы М-9 Москва - Рига.Ржевский солдат - это бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн. Монумент создан на основе фотографий реальных участников Ржевской битвы.Полный текст интервью читайте на сайте.

https://ria.ru/20201117/memorial-1584994144.html

ржевский район

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, григорий рапота, ржевский район, белоруссия