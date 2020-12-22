Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20201222/memorial-1590412042.html
Рапота: Ржевский мемориал будет развиваться по единой концепции
Рапота: Ржевский мемориал будет развиваться по единой концепции
Вся территория Ржевского мемориала Советскому солдату будет развиваться по единой концепции, которую в Союзном государстве (СГ) ожидают от руководства Тверской... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T15:38
2020-12-22T15:38
союзное государство
александр лукашенко
григорий рапота
ржевский район
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577386474_0:0:3310:1862_1920x0_80_0_0_2153c387b97b1cf96db933f624155688.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Вся территория Ржевского мемориала Советскому солдату будет развиваться по единой концепции, которую в Союзном государстве (СГ) ожидают от руководства Тверской области, сообщил в интервью РИА Новости государственный секретарь СГ Григорий Рапота.Он напомнил, что создание и открытие Ржевского мемориала Советскому солдату для Союзного государства стало большим событием. По его словам, Союзное государство не только выделило средства на его создание, но и активно участвовало во всех этапах – от идеи до реализации проекта. "Народные пожертвования, существенный вклад частного бизнеса свидетельствовали о том, что мемориал нужен и важен для людей. Поэтому так важно было все сделать качественно и в срок. Летом каждый день поклониться Ржевскому солдату приезжали до 5 тысяч человек", - сказал Рапота."Вся территория Ржевского мемориала будет дальше развиваться уже по единой концепции, которую мы ожидаем от руководства Тверской области", - подчеркнул он.Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 июня открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом, возложив цветы к памятнику.Мемориал Советскому солдату расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области близ федеральной трассы М-9 Москва - Рига.Ржевский солдат - это бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн. Монумент создан на основе фотографий реальных участников Ржевской битвы.Полный текст интервью читайте на сайте.
https://ria.ru/20201117/memorial-1584994144.html
ржевский район
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577386474_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_077a164a62c7cd72e84ace135abdc795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, григорий рапота, ржевский район, белоруссия

Рапота: Ржевский мемориал будет развиваться по единой концепции

15:38 22.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОстанки советских бойцов 29-й Армии у подножия Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области
Останки советских бойцов 29-й Армии у подножия Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Вся территория Ржевского мемориала Советскому солдату будет развиваться по единой концепции, которую в Союзном государстве (СГ) ожидают от руководства Тверской области, сообщил в интервью РИА Новости государственный секретарь СГ Григорий Рапота.
Он напомнил, что создание и открытие Ржевского мемориала Советскому солдату для Союзного государства стало большим событием. По его словам, Союзное государство не только выделило средства на его создание, но и активно участвовало во всех этапах – от идеи до реализации проекта. "Народные пожертвования, существенный вклад частного бизнеса свидетельствовали о том, что мемориал нужен и важен для людей. Поэтому так важно было все сделать качественно и в срок. Летом каждый день поклониться Ржевскому солдату приезжали до 5 тысяч человек", - сказал Рапота.
"Вся территория Ржевского мемориала будет дальше развиваться уже по единой концепции, которую мы ожидаем от руководства Тверской области", - подчеркнул он.
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 июня открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом, возложив цветы к памятнику.
Мемориал Советскому солдату расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области близ федеральной трассы М-9 Москва - Рига.
Ржевский солдат - это бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн. Монумент создан на основе фотографий реальных участников Ржевской битвы.
Полный текст интервью читайте на сайте.
Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 13:53Союзное государство
Рапота: план развития Ржевского мемориала предоставят к концу года
 
Союзное государствоАлександр ЛукашенкоГригорий РапотаРжевский районБелоруссия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:28В Подмосковье запустят базы для онлайн-регистрации детей в школу и детсад
16:28Мишустин поручил проконтролировать выплаты медикам, борющимся с COVID-19
16:28Диетолог рассказала, сколько бутербродов с икрой можно съесть в Новый год
16:27Госдума поддержала наказание за умышленное препятствие транспорту
16:23Представлен первый в мире смартфон с черно-белым экраном и 5G
16:20В Тюменской области трое детей погибли при пожаре
16:19Эксперт: коронавирус ускорил наступление "эры Китая" в мировой экономике
16:17Подозреваемого в убийстве ученого в Петербурге отпустили после задержания
16:16В МИД Украины прокомментировали заявление Путина о Донбассе
16:11Проценко оценил вероятность наступления третьей волны коронавируса
16:10Москвичам посоветовали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку в этом году
16:09Шохин оценил вероятность проведения ежегодной встречи Путина с бизнесом
16:09Названа смертельная опасность красной икры
16:06В Красноярском крае ожидаются морозы до минус 55 градусов
16:04В Иркутске работники предприятия пострадали при выбросе сероводорода
16:03Косачев отреагировал на новые санкции США против российских компаний
16:01Эксперты рассказали об ограничениях в популярных у россиян странах
15:55В МИД оценили идею разграничить научное сотрудничество и дипломатию
15:53Калининградец ответит в суде за надругательство над 13-летней падчерицей
15:53Памятник Аленке могут перенести из Нововоронежа в Воронеж
Лента новостейМолния