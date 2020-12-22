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Маск потерял за сутки почти девять миллиардов долларов
Маск потерял за сутки почти девять миллиардов долларов
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск всего две недели продержался на втором месте в списке миллиардеров Forbes Real-Time - в понедельник после включения... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T11:45
2020-12-22T11:45
илон маск
s&p 500
tesla motors
microsoft corporation
forbes
spacex
билл гейтс
марк цукерберг
экономика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск всего две недели продержался на втором месте в списке миллиардеров Forbes Real-Time - в понедельник после включения акций Tesla в индекс S&amp;P 500 его состояние упало на 8,8 миллиарда долларов, и он опустился на третью строчку, следует из рейтинга.Маск впервые поднялся на второе место в списке миллиардеров Forbes 9 декабря. При этом в рейтинге агентства Блумберг Bloomberg Billionaires Index (BBI) Маск с ноября продолжает занимать вторую строчку.По данным Forbes, состояние Маска составляет 144,9 миллиарда долларов. По данным BBI, в понедельник оно упало на 10,3 миллиарда долларов - до 157 миллиардов долларов.Маску принадлежит около 21% акций Tesla. С начала года они взлетели в цене более чем в 8 раз. В том числе акции активно дорожали в период с 17 ноября – с момента объявления о грядущем включении в индекс S&amp;P 500. Падение акций Tesla в понедельник объясняется коррекцией после предыдущего взлета и общим негативом на мировых рынках на усилении коронавирусных рисков. "Бумаги Tesla возглавили распродажу на американском рынке, вызванную опасениями из-за нового штамма коронавируса", - отмечает Forbes.В целом в первую пятерку богачей в Forbes Real-Time и BBI входят одни и те же люди, но они находятся на разных позициях, за исключением лидера и замыкающего топ-5. Первое и пятое места издания единодушно присваивают основателю Amazon Джеффу Безосу и основателю Facebook Марку Цукербергу соответственно.На втором месте в Forbes Real-Time стоит президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, на четвертом - основатель Microsoft Билл Гейтс. В рейтинге BBI Гейтс на третьем месте, а Арно - на четвертом.
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РИА Новости
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илон маск, s&p 500, tesla motors, microsoft corporation, forbes, spacex, билл гейтс, марк цукерберг, экономика

Маск потерял за сутки почти девять миллиардов долларов

11:45 22.12.2020
 
© AP Photo / Ringo HW ChiuИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© AP Photo / Ringo HW Chiu
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск всего две недели продержался на втором месте в списке миллиардеров Forbes Real-Time - в понедельник после включения акций Tesla в индекс S&P 500 его состояние упало на 8,8 миллиарда долларов, и он опустился на третью строчку, следует из рейтинга.
Маск впервые поднялся на второе место в списке миллиардеров Forbes 9 декабря. При этом в рейтинге агентства Блумберг Bloomberg Billionaires Index (BBI) Маск с ноября продолжает занимать вторую строчку.
По данным Forbes, состояние Маска составляет 144,9 миллиарда долларов. По данным BBI, в понедельник оно упало на 10,3 миллиарда долларов - до 157 миллиардов долларов.
Маску принадлежит около 21% акций Tesla. С начала года они взлетели в цене более чем в 8 раз. В том числе акции активно дорожали в период с 17 ноября – с момента объявления о грядущем включении в индекс S&P 500. Падение акций Tesla в понедельник объясняется коррекцией после предыдущего взлета и общим негативом на мировых рынках на усилении коронавирусных рисков. "Бумаги Tesla возглавили распродажу на американском рынке, вызванную опасениями из-за нового штамма коронавируса", - отмечает Forbes.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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В целом в первую пятерку богачей в Forbes Real-Time и BBI входят одни и те же люди, но они находятся на разных позициях, за исключением лидера и замыкающего топ-5. Первое и пятое места издания единодушно присваивают основателю Amazon Джеффу Безосу и основателю Facebook Марку Цукербергу соответственно.
На втором месте в Forbes Real-Time стоит президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, на четвертом - основатель Microsoft Билл Гейтс. В рейтинге BBI Гейтс на третьем месте, а Арно - на четвертом.
 
Илон МаскS&P 500Tesla motorsMicrosoft CorporationForbesSpaceXБилл ГейтсМарк ЦукербергЭкономика
 
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