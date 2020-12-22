https://ria.ru/20201222/mafiya-1590478245.html

Посольство в Испании прокомментировало задержание членов "русской мафии"

Посольство в Испании прокомментировало задержание членов "русской мафии"

Посольство России в Испании заявило, что находится на связи с правоохранителями Испании после операции по задержанию членов так называемой "русской мафии". РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T22:52

2020-12-22T22:52

2020-12-22T22:52

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МАДРИД, 22 дек – РИА Новости. Посольство России в Испании заявило, что находится на связи с правоохранителями Испании после операции по задержанию членов так называемой "русской мафии".Национальная полиция сообщила на прошлой неделе о проведении крупнейшей за последние годы операции против "мафии с востока Европы". Были задержаны подозреваемые в отмывании денег через покупку недвижимости, в том числе ресторанов и дискотек в Испании, причем они имели связи в местных органах власти.Как ранее сообщали РИА Новости в Национальной полиции, всего задержаны 23 человека, в том числе восемь граждан России, двое украинцев, один гражданин Казахстана, гражданин Алжира, остальные испанцы. Большинство фигурантов дела были освобождены до его рассмотрения по существу, отметили агентству в Высшем суде сообщества Валенсия.Испанские СМИ писали, что среди подозреваемых советник мэрии Бенидорма по вопросам общественной безопасности Лоренсо Мартинес Сола, бывший советник по вопросам безопасности Алтеи Хайме Сельес, а также один сотрудник Национальной полиции Алтеи и два сотрудника Гражданской гвардии.Также в деле, согласно данным испанских СМИ, фигурирует имя адвоката Алексея Широкова (Alexey Shirokov), который был администратором ряда компаний (продажа недвижимости, судов и самолетов, строительство домов), принадлежащих Игорю Щеголеву (Igor Shchegolev). Как сообщает агентство Europa Press, в распоряжении которого оказались судебные документы, этот адвокат играл ключевую роль в организации благодаря личным контактам в "полиции, администрации и политической среде". В том числе он использовал связи в полиции для "ускорения миграционных процедур" для его клиентов из России, а также для "идентификации любой подозрительной машины около домов его клиентов".По данным газеты ABC и Радио Аликанте, в деле фигурируют также Николай Митюрев (Mityurev), который искал клиентов и вел переговоры с испанскими предпринимателями, Максим Хакимов (Khakimov) и Михаил Жижин (находится в предварительном заключении), которые занимались отмыванием денег. Еще один участник группировки Михаил Данилов, который, по данным ABC, был непосредственно связан с "мафиозными группами" в России и приезжал в Испанию время от времени, на свободе.

https://ria.ru/20200228/1565321431.html

https://ria.ru/20200930/ispaniya-1578026699.html

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аликанте

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россия, алжир (республика), аликанте, испания, в мире