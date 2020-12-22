https://ria.ru/20201222/madonna-1590196621.html

Мадонна показала шрам после операции на бедре

Мадонна показала шрам после операции на бедре

Американская певица Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) разместила в сторис Instagram снимок, на котором демонстрирует большой рубец, оставшийся после операции на... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T00:40

2020-12-22T00:40

2020-12-22T00:40

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Американская певица Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) разместила в сторис Instagram снимок, на котором демонстрирует большой рубец, оставшийся после операции на бедре. Поп-звезда сопроводила фотографию хэштегами #восстановление #лечениебанками, а также #Beautifulscar (по названию песни из альбома Мадонны Rebel heart). На селфи исполнительница, которой в августе исполнилось 62 года, позирует перед зеркалом в черном укороченном топе и плавках классического кроя. Помимо рубца, она также продемонстрировала плоский живот, доказав, что находится в отличной форме. Смелый образ дополнили ожерелье из бисера, несколько браслетов и волосы розового цвета. В начала 2020 года певица отменила концерт прямо перед началом выступления из-за проблем со здоровьем. Это был уже восьмой раз, когда она не смогла выйти к зрителям в рамках гастрольного тура Madame X.Сообщалось, что Мадонна перенесла заболевание, специфика которого не разглашается. Известно, что у нее были проблемы с коленом и бедром.

https://radiosputnik.ria.ru/20200507/1571118251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, знаменитости, звезды, мадонна чикконе