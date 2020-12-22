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Шоубиз
https://ria.ru/20201222/madonna-1590196621.html
Мадонна показала шрам после операции на бедре
Мадонна показала шрам после операции на бедре
Американская певица Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) разместила в сторис Instagram снимок, на котором демонстрирует большой рубец, оставшийся после операции на... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T00:40
2020-12-22T00:40
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Американская певица Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) разместила в сторис Instagram снимок, на котором демонстрирует большой рубец, оставшийся после операции на бедре. Поп-звезда сопроводила фотографию хэштегами #восстановление #лечениебанками, а также #Beautifulscar (по названию песни из альбома Мадонны Rebel heart). На селфи исполнительница, которой в августе исполнилось 62 года, позирует перед зеркалом в черном укороченном топе и плавках классического кроя. Помимо рубца, она также продемонстрировала плоский живот, доказав, что находится в отличной форме. Смелый образ дополнили ожерелье из бисера, несколько браслетов и волосы розового цвета. В начала 2020 года певица отменила концерт прямо перед началом выступления из-за проблем со здоровьем. Это был уже восьмой раз, когда она не смогла выйти к зрителям в рамках гастрольного тура Madame X.Сообщалось, что Мадонна перенесла заболевание, специфика которого не разглашается. Известно, что у нее были проблемы с коленом и бедром.
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коронавирус covid-19, знаменитости, звезды, мадонна чикконе

Мадонна показала шрам после операции на бедре

00:40 22.12.2020
 
© AP Photo / Evan AgostiniПевица Мадонна
Певица Мадонна - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© AP Photo / Evan Agostini
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Американская певица Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) разместила в сторис Instagram снимок, на котором демонстрирует большой рубец, оставшийся после операции на бедре.
© Фото : madonnaСкрин сторис из инстаграма певицы Мадонны
Скрин сторис из инстаграма певицы Мадонны - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Фото : madonna
Скрин сторис из инстаграма певицы Мадонны
Поп-звезда сопроводила фотографию хэштегами #восстановление #лечениебанками, а также #Beautifulscar (по названию песни из альбома Мадонны Rebel heart).
На селфи исполнительница, которой в августе исполнилось 62 года, позирует перед зеркалом в черном укороченном топе и плавках классического кроя. Помимо рубца, она также продемонстрировала плоский живот, доказав, что находится в отличной форме.
Смелый образ дополнили ожерелье из бисера, несколько браслетов и волосы розового цвета.
В начала 2020 года певица отменила концерт прямо перед началом выступления из-за проблем со здоровьем. Это был уже восьмой раз, когда она не смогла выйти к зрителям в рамках гастрольного тура Madame X.
Сообщалось, что Мадонна перенесла заболевание, специфика которого не разглашается. Известно, что у нее были проблемы с коленом и бедром.
Мадонна - РИА Новости, 1920, 07.05.2020
7 мая, 18:28
Переболела еще в марте. Мадонна на гастролях приняла COVID-19 за грипп
 
ШоубизКоронавирус COVID-19ЗнаменитостизвездыМадонна Чикконе
 
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