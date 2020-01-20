Мадонна снова отменила концерт перед самым началом выступления

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Поп-дива отменила выступление в Лиссабоне всего за 45 минут до его начала, и. Поп-дива отменила выступление в Лиссабоне всего за 45 минут до его начала, сообщает Independent.

Накануне, 19 января, фанатам в 19:45 послали уведомления об отмене шоу, запланированного на 20:30.

"Мы с сожалением сообщаем, что Мадонна не сможет выступить сегодня вечером", - говорилось в сообщении.

В своем инстаграме певица извинилась перед зрителями: "Спасибо тебе, Лиссабон! Прости, пожалуйста, что мне пришлось отменить сегодняшнее выступление. Но я должна прислушаться к своему телу, которое требует отдыха <…> Надеюсь, увидимся во вторник".

Поклонники по-разному отреагировали на сообщение Мадонны. Одни писали: "Поправляйся, моя королева!!!!!!!", "Мы тебя очень любим!!!!", другие разозлились: "Это несправедливо по отношению к фанатам! В Лондоне будет то же самое? В следующий раз сообщай заранее, пожалуйста".