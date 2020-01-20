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Мадонна снова отменила концерт перед самым началом выступления
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РИА Новости

Мадонна снова отменила концерт перед самым началом выступления

16:00 20.01.2020
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© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloПевица Мадонна
Певица Мадонна
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Поп-дива отменила выступление в Лиссабоне всего за 45 минут до его начала, сообщает Independent.
Накануне, 19 января, фанатам в 19:45 послали уведомления об отмене шоу, запланированного на 20:30.
"Мы с сожалением сообщаем, что Мадонна не сможет выступить сегодня вечером", - говорилось в сообщении.
В своем инстаграме певица извинилась перед зрителями: "Спасибо тебе, Лиссабон! Прости, пожалуйста, что мне пришлось отменить сегодняшнее выступление. Но я должна прислушаться к своему телу, которое требует отдыха <…> Надеюсь, увидимся во вторник".
Поклонники по-разному отреагировали на сообщение Мадонны. Одни писали: "Поправляйся, моя королева!!!!!!!", "Мы тебя очень любим!!!!", другие разозлились: "Это несправедливо по отношению к фанатам! В Лондоне будет то же самое? В следующий раз сообщай заранее, пожалуйста".
В нынешнем гастрольном туре Madame X певица отменяет выступление уже в восьмой раз. Она недавно перенесла заболевание, специфика которого не разглашается.
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