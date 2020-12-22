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СК разоблачил липовых силовиков, грабивших квартиры в Москве и Петербурге
СК разоблачил липовых силовиков, грабивших квартиры в Москве и Петербурге
Следователи завершили расследование уголовного дела против шести членов вооруженной банды, грабивших квартиры и офисы в Москве и Петербурге под видом... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:33
2020-12-22T12:33
светлана петренко
сергей соболев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
германия
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против шести членов вооруженной банды, грабивших квартиры и офисы в Москве и Петербурге под видом правоохранителей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По версии следствия, фигуранты вошли в состав организованной группы не позднее 2017 года.Так, в марте 2018 года Родионов, Соболев и Аксенов совместно с иными лицами под видом полицейских проникли в квартиру в Санкт-Петербурге, с оружием напали на жильцов, похитили имущество и деньги на общую сумму более пяти миллионов рублей.В июле 2018 года бандиты, одетые в одежду с символикой ФСБ и СК России, с оружием ворвались в офис в Москве. Они избили потерпевших, там находившихся, и заперли их. Тогда фигуранты похитили более 480 миллионов рублей.Она добавила, что еще трое установленных соучастников объявлены в международный розыск, один из них задержан в Германии, решается вопрос о его экстрадиции. В отношении двух других расследование продолжается.
https://ria.ru/20201215/banda-1589347855.html
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светлана петренко, сергей соболев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, германия, санкт-петербург, происшествия

СК разоблачил липовых силовиков, грабивших квартиры в Москве и Петербурге

12:33 22.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против шести членов вооруженной банды, грабивших квартиры и офисы в Москве и Петербурге под видом правоохранителей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы Максима Родионова, Александра Соболева, Вячеслава Васильева, Романа Аксенова, Антона Анагина и Константина Николаева. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений... "разбой, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, незаконное лишение свободы", - сказала она.
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По версии следствия, фигуранты вошли в состав организованной группы не позднее 2017 года.
Так, в марте 2018 года Родионов, Соболев и Аксенов совместно с иными лицами под видом полицейских проникли в квартиру в Санкт-Петербурге, с оружием напали на жильцов, похитили имущество и деньги на общую сумму более пяти миллионов рублей.
В июле 2018 года бандиты, одетые в одежду с символикой ФСБ и СК России, с оружием ворвались в офис в Москве. Они избили потерпевших, там находившихся, и заперли их. Тогда фигуранты похитили более 480 миллионов рублей.
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"Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - сказала Петренко.
Она добавила, что еще трое установленных соучастников объявлены в международный розыск, один из них задержан в Германии, решается вопрос о его экстрадиции. В отношении двух других расследование продолжается.
 
Светлана ПетренкоСергей СоболевСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваГерманияСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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