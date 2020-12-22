https://ria.ru/20201222/kvartiry-1590362572.html

СК разоблачил липовых силовиков, грабивших квартиры в Москве и Петербурге

СК разоблачил липовых силовиков, грабивших квартиры в Москве и Петербурге

Следователи завершили расследование уголовного дела против шести членов вооруженной банды, грабивших квартиры и офисы в Москве и Петербурге под видом... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T12:33

2020-12-22T12:33

2020-12-22T12:33

светлана петренко

сергей соболев

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

германия

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против шести членов вооруженной банды, грабивших квартиры и офисы в Москве и Петербурге под видом правоохранителей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По версии следствия, фигуранты вошли в состав организованной группы не позднее 2017 года.Так, в марте 2018 года Родионов, Соболев и Аксенов совместно с иными лицами под видом полицейских проникли в квартиру в Санкт-Петербурге, с оружием напали на жильцов, похитили имущество и деньги на общую сумму более пяти миллионов рублей.В июле 2018 года бандиты, одетые в одежду с символикой ФСБ и СК России, с оружием ворвались в офис в Москве. Они избили потерпевших, там находившихся, и заперли их. Тогда фигуранты похитили более 480 миллионов рублей.Она добавила, что еще трое установленных соучастников объявлены в международный розыск, один из них задержан в Германии, решается вопрос о его экстрадиции. В отношении двух других расследование продолжается.

https://ria.ru/20201215/banda-1589347855.html

https://ria.ru/20201222/koloniya-1590329497.html

москва

германия

санкт-петербург

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светлана петренко, сергей соболев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, германия, санкт-петербург, происшествия