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https://ria.ru/20201222/kuba-1590435649.html
Куба планирует изменить условия въезда для иностранных туристов
Куба планирует изменить условия въезда для иностранных туристов
Власти Кубы готовят новый протокол по въезду международных путешественников, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T18:06
2020-12-22T18:06
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Власти Кубы готовят новый протокол по въезду международных путешественников, сообщает АТОР.Сейчас все иностранцы (россияне и канадцы), прибывающие на курорт Кайо-Коко, сдают ПЦР-тест по прибытию. Те, кто прилетает в Гавану, также сдают анализ и проходят пятидневный карантин по месту пребывания.С января 2021 года из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире от зарубежных гостей будут требовать еще и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не менее чем за 72 часа до отправления. Таким образом, туристам придется сдавать анализ дважды — дома и по прилету на Кубу. По предварительным данным, запуск нового протокола по въезду на Кубу запланирован на 1 января 2021 года. Соответствующие служебные документы кубинских ведомств уже "цитируются" в соцсетях и агентских группах.Однако представители кубинского туризма подчеркивают, что на данный момент официальных документов, регулирующих новые правила, нет. В том числе, потому что идет обсуждение особых условий для россиян, который доминирует на курорте Кайо-Коко (до 80 процентов постояльцев отелей).Из-за малого срока до вступления в силу новых норм и часто невозможности сдать россиянами в регионах тест так быстро, кубинские власти обсуждают возможность перенесения сроков внедрения протокола для российского рынка.
https://ria.ru/20190105/1548831907.html
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, куба, гавана

Куба планирует изменить условия въезда для иностранных туристов

18:06 22.12.2020
 
© Фото : Pixabay/maxos_dimОстров Кайо-Коко на Кубе
Остров Кайо-Коко на Кубе - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : Pixabay/maxos_dim
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Власти Кубы готовят новый протокол по въезду международных путешественников, сообщает АТОР.
Сейчас все иностранцы (россияне и канадцы), прибывающие на курорт Кайо-Коко, сдают ПЦР-тест по прибытию. Те, кто прилетает в Гавану, также сдают анализ и проходят пятидневный карантин по месту пребывания.
С января 2021 года из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире от зарубежных гостей будут требовать еще и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не менее чем за 72 часа до отправления. Таким образом, туристам придется сдавать анализ дважды — дома и по прилету на Кубу.
По предварительным данным, запуск нового протокола по въезду на Кубу запланирован на 1 января 2021 года. Соответствующие служебные документы кубинских ведомств уже "цитируются" в соцсетях и агентских группах.
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