https://ria.ru/20201222/kot-1590389990.html

Ульяновске сортировщики мусора спасли выброшенного в пакете кота

Ульяновске сортировщики мусора спасли выброшенного в пакете кота

Кот, спасенный на мусоросортировочном предприятии в Ульяновске, чувствует себя хорошо, в дальнейшем его передадут новым хозяевам, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T14:05

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2020-12-22T15:58

ульяновск

общество

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САМАРА, 22 дек - РИА Новости. Кот, спасенный на мусоросортировочном предприятии в Ульяновске, чувствует себя хорошо, в дальнейшем его передадут новым хозяевам, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального оператора "Горкомхоз".В понедельник работники "Горкомхоза" в Ульяновске на линии предсортировки спасли кота, который мог попасть в сепаратор. Один из сотрудников, который подготавливал содержимое для дальнейшей сортировки, разрезал мусорный пакет, в котором обнаружил животное. По словам директора компании Игоря Перфильева, кот оказался упитанным, чистым и ухоженным, по нему видно, что до недавнего времени был чьим-то домашним питомцем. Животное не пострадало, но было очень напугано.Она уточнила, что в "Горкомхоз" обращаются жители Ульяновска, готовые забрать животное к себе домой.

ульяновск

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В Ульяновске рабочие спасли выброшенного в мусор кота Кота в завязанном мешке обнаружили на мусоросортировочном комплексе по обработке ТКО в Ульяновске. Он мог бы попасть в сепаратор, если бы не бдительность одного из работников. За последние два месяца это уже третий случай, когда на предприятии находят выброшенных в мусор животных. Ранее так спасли двух красноухих черепах и африканского ежа. 2020-12-22T14:05 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновск, общество