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Ульяновске сортировщики мусора спасли выброшенного в пакете кота
Ульяновске сортировщики мусора спасли выброшенного в пакете кота
Кот, спасенный на мусоросортировочном предприятии в Ульяновске, чувствует себя хорошо, в дальнейшем его передадут новым хозяевам, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:05
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ульяновск
общество
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САМАРА, 22 дек - РИА Новости. Кот, спасенный на мусоросортировочном предприятии в Ульяновске, чувствует себя хорошо, в дальнейшем его передадут новым хозяевам, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального оператора "Горкомхоз".В понедельник работники "Горкомхоза" в Ульяновске на линии предсортировки спасли кота, который мог попасть в сепаратор. Один из сотрудников, который подготавливал содержимое для дальнейшей сортировки, разрезал мусорный пакет, в котором обнаружил животное. По словам директора компании Игоря Перфильева, кот оказался упитанным, чистым и ухоженным, по нему видно, что до недавнего времени был чьим-то домашним питомцем. Животное не пострадало, но было очень напугано.Она уточнила, что в "Горкомхоз" обращаются жители Ульяновска, готовые забрать животное к себе домой.
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7 495 645-6601
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60
В Ульяновске рабочие спасли выброшенного в мусор кота
Кота в завязанном мешке обнаружили на мусоросортировочном комплексе по обработке ТКО в Ульяновске. Он мог бы попасть в сепаратор, если бы не бдительность одного из работников. За последние два месяца это уже третий случай, когда на предприятии находят выброшенных в мусор животных. Ранее так спасли двух красноухих черепах и африканского ежа.
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60
ульяновск, общество

Ульяновске сортировщики мусора спасли выброшенного в пакете кота

14:05 22.12.2020 (обновлено: 15:58 22.12.2020)
 
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САМАРА, 22 дек - РИА Новости. Кот, спасенный на мусоросортировочном предприятии в Ульяновске, чувствует себя хорошо, в дальнейшем его передадут новым хозяевам, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального оператора "Горкомхоз".
В понедельник работники "Горкомхоза" в Ульяновске на линии предсортировки спасли кота, который мог попасть в сепаратор. Один из сотрудников, который подготавливал содержимое для дальнейшей сортировки, разрезал мусорный пакет, в котором обнаружил животное. По словам директора компании Игоря Перфильева, кот оказался упитанным, чистым и ухоженным, по нему видно, что до недавнего времени был чьим-то домашним питомцем. Животное не пострадало, но было очень напугано.
"Сейчас с котиком все хорошо. В ближайшее время планируем передать новым хозяевам, они уже покажут пушистого ветеринару и дадут ему имя", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в "Горкомхоз" обращаются жители Ульяновска, готовые забрать животное к себе домой.
 
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