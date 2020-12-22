https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590385029.html

Дрозденко рассказал о резерве коек для пациентов с COVID-19 в регионе

Дрозденко рассказал о резерве коек для пациентов с COVID-19 в регионе

Более трех тысяч коек для пациентов с COVID развернуто в Ленинградской области, резерв составляет 25-35%, сообщил журналистам губернатор региона Александр... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:45

2020-12-22T13:45

2020-12-22T13:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр дрозденко

здоровье - общество

ленинградская область

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Более трех тысяч коек для пациентов с COVID развернуто в Ленинградской области, резерв составляет 25-35%, сообщил журналистам губернатор региона Александр Дрозденко."Что для меня важно, это возможность резерва системы здравоохранения и насколько мы можем обеспечить запас прочности, если вторая волна затянется. Мы еще в прошлую волну приняли решение, что будем держать резерв коек не ниже 25-35 процентов… Мы продолжаем держать резерв 25-25 процентов. На сегодня у нас развернуто 3014 коек… Мы готовимся к самому сложному периоду - к новогоднему празднику", - сказал он.Он отметил, что власти готовились ко второй волне коронавируса."Мы ожидали вторую волну… Мы ждали и готовились. Хочу сказать, что она оказалась более серьезной, чем первая волна… Для меня важна нагрузка на систему здравоохранения – это количество тех заболевших, которые находятся на амбулаторном лечении, и тех, кто находится (на) ковидных койках. Сегодня у нас уже побит рекорд прошлой волны – если в прошлую волну у нас количество жителей, находящихся на ковидных койках, было 1,8 тысячи, то сегодня уже 2,2 тысячи человек", - отметил Дрозденко.Как сообщалось ранее, в Петербурге в настоящее время в среднем за сутки свободный коечный фонд составляет около 3,5-4%. Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что до Нового года мест для госпитализации больных с коронавирусом городу хватает. До Нового года койки для пациентов с коронавирусом дополнительно развернут временный госпиталь в "Ленэкспо", НМИЦ имени Алмазова, Первый медицинский университет, а также будут введены новые корпуса госпиталя для ветеранов войн и больницы № 33. Власти Петербурга также попросили дополнительно перепрофилировать 900 коек в федеральных стационарах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/putin-1589121462.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр дрозденко, здоровье - общество, ленинградская область, санкт-петербург