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https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590385029.html
Дрозденко рассказал о резерве коек для пациентов с COVID-19 в регионе
Дрозденко рассказал о резерве коек для пациентов с COVID-19 в регионе
Более трех тысяч коек для пациентов с COVID развернуто в Ленинградской области, резерв составляет 25-35%, сообщил журналистам губернатор региона Александр... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:45
2020-12-22T13:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр дрозденко
здоровье - общество
ленинградская область
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Более трех тысяч коек для пациентов с COVID развернуто в Ленинградской области, резерв составляет 25-35%, сообщил журналистам губернатор региона Александр Дрозденко."Что для меня важно, это возможность резерва системы здравоохранения и насколько мы можем обеспечить запас прочности, если вторая волна затянется. Мы еще в прошлую волну приняли решение, что будем держать резерв коек не ниже 25-35 процентов… Мы продолжаем держать резерв 25-25 процентов. На сегодня у нас развернуто 3014 коек… Мы готовимся к самому сложному периоду - к новогоднему празднику", - сказал он.Он отметил, что власти готовились ко второй волне коронавируса."Мы ожидали вторую волну… Мы ждали и готовились. Хочу сказать, что она оказалась более серьезной, чем первая волна… Для меня важна нагрузка на систему здравоохранения – это количество тех заболевших, которые находятся на амбулаторном лечении, и тех, кто находится (на) ковидных койках. Сегодня у нас уже побит рекорд прошлой волны – если в прошлую волну у нас количество жителей, находящихся на ковидных койках, было 1,8 тысячи, то сегодня уже 2,2 тысячи человек", - отметил Дрозденко.Как сообщалось ранее, в Петербурге в настоящее время в среднем за сутки свободный коечный фонд составляет около 3,5-4%. Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что до Нового года мест для госпитализации больных с коронавирусом городу хватает. До Нового года койки для пациентов с коронавирусом дополнительно развернут временный госпиталь в "Ленэкспо", НМИЦ имени Алмазова, Первый медицинский университет, а также будут введены новые корпуса госпиталя для ветеранов войн и больницы № 33. Власти Петербурга также попросили дополнительно перепрофилировать 900 коек в федеральных стационарах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр дрозденко, здоровье - общество, ленинградская область, санкт-петербург

Дрозденко рассказал о резерве коек для пациентов с COVID-19 в регионе

13:45 22.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Отделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Более трех тысяч коек для пациентов с COVID развернуто в Ленинградской области, резерв составляет 25-35%, сообщил журналистам губернатор региона Александр Дрозденко.
"Что для меня важно, это возможность резерва системы здравоохранения и насколько мы можем обеспечить запас прочности, если вторая волна затянется. Мы еще в прошлую волну приняли решение, что будем держать резерв коек не ниже 25-35 процентов… Мы продолжаем держать резерв 25-25 процентов. На сегодня у нас развернуто 3014 коек… Мы готовимся к самому сложному периоду - к новогоднему празднику", - сказал он.
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Он отметил, что власти готовились ко второй волне коронавируса.
"Мы ожидали вторую волну… Мы ждали и готовились. Хочу сказать, что она оказалась более серьезной, чем первая волна… Для меня важна нагрузка на систему здравоохранения – это количество тех заболевших, которые находятся на амбулаторном лечении, и тех, кто находится (на) ковидных койках. Сегодня у нас уже побит рекорд прошлой волны – если в прошлую волну у нас количество жителей, находящихся на ковидных койках, было 1,8 тысячи, то сегодня уже 2,2 тысячи человек", - отметил Дрозденко.
Как сообщалось ранее, в Петербурге в настоящее время в среднем за сутки свободный коечный фонд составляет около 3,5-4%. Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что до Нового года мест для госпитализации больных с коронавирусом городу хватает. До Нового года койки для пациентов с коронавирусом дополнительно развернут временный госпиталь в "Ленэкспо", НМИЦ имени Алмазова, Первый медицинский университет, а также будут введены новые корпуса госпиталя для ветеранов войн и больницы № 33. Власти Петербурга также попросили дополнительно перепрофилировать 900 коек в федеральных стационарах.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ДрозденкоЗдоровье - ОбществоЛенинградская областьСанкт-Петербург
 
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