Панама приостановила въезд тех, кто побывал в Британии и ЮАР
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 дек – РИА Новости. Один из крупнейших транспортных хабов Латинской Америки – Панама – запрещает въезд тем, кто побывал в Великобритании и Южной Африке, сообщает минздрав страны.
"Из-за новой разновидности COVID19 национальный оперативный штаб решил приостановить, начиная с 23.59 сегодняшнего дня (понедельника – ред.), въезд в страну тех, кто в течение последних 20 дней находился или был с транзитом на территории Великобритании и Южной Африки", - говорится в документе.
Граждане и резиденты Панамы должны по прибытии в страну сдать тест ПЦР и на антитела и пройти обязательный карантин до тех пор, пока не будет установлено, что они не заразились новым штаммом вируса.
Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По словам министра, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19, по словам министра, эффективна против новой разновидности вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.