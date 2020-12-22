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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590313122.html
Панама приостановила въезд тех, кто побывал в Британии и ЮАР
Панама приостановила въезд тех, кто побывал в Британии и ЮАР
Один из крупнейших транспортных хабов Латинской Америки – Панама – запрещает въезд тем, кто побывал в Великобритании и Южной Африке, сообщает минздрав страны. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T03:17
2020-12-22T03:17
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
панама
великобритания
юар
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 дек – РИА Новости. Один из крупнейших транспортных хабов Латинской Америки – Панама – запрещает въезд тем, кто побывал в Великобритании и Южной Африке, сообщает минздрав страны.Граждане и резиденты Панамы должны по прибытии в страну сдать тест ПЦР и на антитела и пройти обязательный карантин до тех пор, пока не будет установлено, что они не заразились новым штаммом вируса.Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По словам министра, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19, по словам министра, эффективна против новой разновидности вируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, панама, великобритания, юар, в мире

Панама приостановила въезд тех, кто побывал в Британии и ЮАР

03:17 22.12.2020
 
© РИА Новости / Юрий НиколаевОбщий вид столицы Панамы
Общий вид столицы Панамы - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Юрий Николаев
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 дек – РИА Новости. Один из крупнейших транспортных хабов Латинской АмерикиПанама – запрещает въезд тем, кто побывал в Великобритании и Южной Африке, сообщает минздрав страны.
"Из-за новой разновидности COVID19 национальный оперативный штаб решил приостановить, начиная с 23.59 сегодняшнего дня (понедельника – ред.), въезд в страну тех, кто в течение последних 20 дней находился или был с транзитом на территории Великобритании и Южной Африки", - говорится в документе.
Граждане и резиденты Панамы должны по прибытии в страну сдать тест ПЦР и на антитела и пройти обязательный карантин до тех пор, пока не будет установлено, что они не заразились новым штаммом вируса.
Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По словам министра, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19, по словам министра, эффективна против новой разновидности вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
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Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19ПанамаВеликобританияЮАРВ мире
 
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