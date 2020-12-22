https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590313122.html

Панама приостановила въезд тех, кто побывал в Британии и ЮАР

Панама приостановила въезд тех, кто побывал в Британии и ЮАР

Один из крупнейших транспортных хабов Латинской Америки – Панама – запрещает въезд тем, кто побывал в Великобритании и Южной Африке, сообщает минздрав страны. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T03:17

2020-12-22T03:17

2020-12-22T03:17

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

панама

великобритания

юар

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 дек – РИА Новости. Один из крупнейших транспортных хабов Латинской Америки – Панама – запрещает въезд тем, кто побывал в Великобритании и Южной Африке, сообщает минздрав страны.Граждане и резиденты Панамы должны по прибытии в страну сдать тест ПЦР и на антитела и пройти обязательный карантин до тех пор, пока не будет установлено, что они не заразились новым штаммом вируса.Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По словам министра, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19, по словам министра, эффективна против новой разновидности вируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

панама

великобритания

юар

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, панама, великобритания, юар, в мире