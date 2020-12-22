https://ria.ru/20201222/konflikt-1590310871.html

СМИ: конфликт жителей Подмосковья в домовом чате закончился стрельбой

СМИ: конфликт жителей Подмосковья в домовом чате закончился стрельбой

В подмосковной Истре конфликт между соседями в домовом чате привел к драке и стрельбе, об этом сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T01:20

2020-12-22T01:20

2020-12-22T09:21

волгоград

истра

происшествия

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В подмосковной Истре конфликт между соседями в домовом чате привел к драке и стрельбе, об этом сообщает РЕН ТВ.По информации телеканала, нетрезвые соседи поссорились в чате, после чего 57-летний мужчина и его 37-летний сын решили отправиться к другому жильцу дома и выяснить отношения лично.Утверждается, что тот в ответ открыл стрельбу из травматического оружия, в результате чего 57-летний глава семейства был ранен в левое предплечье, а его сын — в грудь. Обоих впоследствии доставили в медучреждение.Как сообщает РЕН ТВ, пострадавшие заявили, что их сосед начал стрелять сразу же, как только они спустились к нему на этаж. При этом другая сторона конфликта утверждает, что нетрезвые отец и сын сначала избили своего соседа, после чего ему пришлось открыть стрельбу.В конце октября общественный резонанс вызвала история с гибелью мужчины в Волгограде после конфликта в родительском чате. По данным следствия, после ссоры в чате, где Роман Гребенюк, предположительно, оскорбил одну из участниц, та попросила брата Арсена Мелконяна разобраться с обидчиком. На следующий день тот подстерег его у банка в Центральном районе Волгограда и сильно избил. Гребенюк впал в кому и 1 ноября скончался. Мелконяна же задержали и поместили в СИЗО.

https://ria.ru/20201122/chat-1585788930.html

волгоград

истра

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, истра, происшествия