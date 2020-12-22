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СМИ: конфликт жителей Подмосковья в домовом чате закончился стрельбой
СМИ: конфликт жителей Подмосковья в домовом чате закончился стрельбой
В подмосковной Истре конфликт между соседями в домовом чате привел к драке и стрельбе, об этом сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T01:20
2020-12-22T01:20
2020-12-22T09:21
волгоград
истра
происшествия
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В подмосковной Истре конфликт между соседями в домовом чате привел к драке и стрельбе, об этом сообщает РЕН ТВ.По информации телеканала, нетрезвые соседи поссорились в чате, после чего 57-летний мужчина и его 37-летний сын решили отправиться к другому жильцу дома и выяснить отношения лично.Утверждается, что тот в ответ открыл стрельбу из травматического оружия, в результате чего 57-летний глава семейства был ранен в левое предплечье, а его сын — в грудь. Обоих впоследствии доставили в медучреждение.Как сообщает РЕН ТВ, пострадавшие заявили, что их сосед начал стрелять сразу же, как только они спустились к нему на этаж. При этом другая сторона конфликта утверждает, что нетрезвые отец и сын сначала избили своего соседа, после чего ему пришлось открыть стрельбу.В конце октября общественный резонанс вызвала история с гибелью мужчины в Волгограде после конфликта в родительском чате. По данным следствия, после ссоры в чате, где Роман Гребенюк, предположительно, оскорбил одну из участниц, та попросила брата Арсена Мелконяна разобраться с обидчиком. На следующий день тот подстерег его у банка в Центральном районе Волгограда и сильно избил. Гребенюк впал в кому и 1 ноября скончался. Мелконяна же задержали и поместили в СИЗО.
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волгоград, истра, происшествия
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
В подмосковной Истре
конфликт между соседями в домовом чате привел к драке и стрельбе, об этом сообщает РЕН ТВ
.
По информации телеканала, нетрезвые соседи поссорились в чате, после чего 57-летний мужчина и его 37-летний сын решили отправиться к другому жильцу дома и выяснить отношения лично.
Утверждается, что тот в ответ открыл стрельбу из травматического оружия, в результате чего 57-летний глава семейства был ранен в левое предплечье, а его сын — в грудь. Обоих впоследствии доставили в медучреждение.
Как сообщает РЕН ТВ, пострадавшие заявили, что их сосед начал стрелять сразу же, как только они спустились к нему на этаж. При этом другая сторона конфликта утверждает, что нетрезвые отец и сын сначала избили своего соседа, после чего ему пришлось открыть стрельбу.
В конце октября общественный резонанс вызвала история с гибелью мужчины в Волгограде
после конфликта в родительском чате. По данным следствия, после ссоры в чате, где Роман Гребенюк, предположительно, оскорбил одну из участниц, та попросила брата Арсена Мелконяна разобраться с обидчиком. На следующий день тот подстерег его у банка в Центральном районе Волгограда и сильно избил. Гребенюк впал в кому и 1 ноября скончался. Мелконяна же задержали и поместили в СИЗО.