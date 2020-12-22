https://ria.ru/20201222/king-1590338167.html

Премьеру фильма школьницы из Томска по рассказу Стивена Кинга отложили

Премьеру фильма школьницы из Томска по рассказу Стивена Кинга отложили

Молодой режиссер, 16-летняя школьница из Томска Диана Костырина, за доллар получившая право на экранизацию одного из рассказов Стивена Кинга, впервые представит РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T10:53

2020-12-22T10:53

2020-12-22T10:53

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НОВОСИБИРСК, 22 дек – РИА Новости. Молодой режиссер, 16-летняя школьница из Томска Диана Костырина, за доллар получившая право на экранизацию одного из рассказов Стивена Кинга, впервые представит короткометражный фильм 15 января на закрытом показе, рассказал во вторник РИА Новости продюсер картины, руководитель киноклуба "Сибирские киномастерские" Роман Дваладзе.Ранее , что фильм выйдет в конце 2020 года."К Новому году завершаем озвучивание фильма. Премьера назначена на 15 января. Это будет закрытый показ в одном из кинотеатров Томска", - рассказал собеседник агентства, пояснив, что работа над фильмом началась с февраля текущего года, однако съемки из-за пандемии коронавируса удалось провести только в августе. Еще три месяца ушло на монтаж.Дваладзе отметил, что полноценная премьера фильма, как ожидается, состоится на фестивале Dollar Babу Russia в 2021 году. Перед этим возможен показ в Москве. Он затруднился оценить результат работы над картиной, отметив, это должны сделать зрители и критики. Большая часть съемочной группы – старшеклассники, отметил он.Через год картину Дианы Костыриной также представят на международном фестивале короткометражных фильмов по произведениям Стивена Кинга Dollar Baby Russia в Краснодаре.В феврале этого года томская школьница всего за доллар получила право на экранизацию одного из рассказов Стивена Кинга. Контракт со знаменитым писателем удалось заключить благодаря проекту Dollar Baby, в рамках которого Кинг предоставляет свои авторские права начинающим режиссерам и кинематографистам-любителям (в том числе школьникам и студентам) со всего мира. Ежегодно таких договоров заключается всего пять-десять.Диана Костырина обучалась сценарному делу в томском киноклубе "Сибирские киномастерские". Узнав про конкурс Стивена Кинга, она выбрала для заявки на экранизацию его рассказ о мужчине, который должен совершить эвтаназию своей больной раком матери, "Женщина в комнате". В главных ролях – Антон Заявьялов и Елена Саликова.

https://ria.ru/20201119/king-1585019065.html

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кино и сериалы, новости культуры, стивен кинг, томск