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2020-02-10T13:44+0300
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Стивен Кинг продал школьнице из России права на экранизацию за доллар
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РИА Новости

Стивен Кинг продал школьнице из России права на экранизацию за доллар

05:35 10.02.2020 (обновлено: 13:44 10.02.2020)
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© Фото Игоря Костырина, предоставлено пространством "Сибирские киномастерские"Молодой режиссер из Томска Диана Костырина
Молодой режиссер из Томска Диана Костырина
© Фото Игоря Костырина, предоставлено пространством "Сибирские киномастерские"
НОВОСИБИРСК, 10 фев — РИА Новости. Молодой режиссер, 16-летняя школьница из Томска Диана Костырина, всего за доллар получила право на экранизацию одного из рассказов Стивена Кинга, рассказал в понедельник РИА Новости продюсер будущей картины, руководитель киноклуба "Сибирские киномастерские" Роман Дваладзе.
Он пояснил, что контракт со знаменитым писателем удалось заключить благодаря проекту Dollar Baby, в рамках которого Кинг предоставляет свои авторские права начинающим режиссерам и кинематографистам-любителям (в том числе школьникам и студентам) со всего мира. Ежегодно таких договоров заключается всего пять-десять. В России существует специальный фестиваль для показа таких фильмов — Dollar Baby Russia.
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"В киноклубе "Сибирские мастерские" у нас Диана обучалась сценарному делу, была на съемках моего фильма о 166-й стрелковой дивизии. Я рассказал ей про этот конкурс, она прочитала рассказы и выбрала историю "Женщина в комнате". Заполнили заявку на сайте, и буквально через сутки пришел ответ", — сказал Дваладзе.
Собеседник агентства уточнил, что представители Кинга по электронной почте прислали контракт, а в понедельник его со всеми необходимыми подписями и одним долларом отправят в офис писателя. Согласно контракту, права на экранизацию рассказа предоставляются на год, при этом короткометражный фильм нельзя будет выкладывать в интернет или показывать по телевидению. Кинолента будет представлена на фестивале Dollar Baby Russia в Краснодаре в конце октября этого года.
"Вчера прошла первая рабочая встреча в рамках работы над фильмом. Мы приглашаем людей, готовых поддержать съемки. В частности, мне уже написал профессиональный актер из Москвы, который хочет пробоваться на главную роль, написал композитор, свои операторские услуги предложил выпускник ВГИКа. Диане также поступают предложения. Поэтому, думаю, что всем миром снимем", — сказал продюсер, уточнив, что фильм должен быть готов до 30 июня.
Дваладзе добавил, что написать сценарий планируется уже к марту. Ожидается, что в фильме по сравнению с оригинальным рассказом о тяжело больной раком женщине будет изменен финал — он будет не таким трагическим.
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39717131313
Обсудить 12
КультураКино и сериалыСтивен КингТомскКраснодарРоссия
Популярные комментарии
1 доллар - реальная стоимость всех произведений этого америкашки. Так что девушка переплатила.
10 февраля, 13:50
MYMake Yellowstone Great Again
5400140
Школьница экранизирует с.кинга -- мне не интересно кто дает ей деньги - богатых не мало ...... но у девочки не все в порядке что бы брать и экранизировать с.кинга ......
10 февраля, 08:31
Андрей Филин
2010031
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