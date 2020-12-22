https://ria.ru/20201222/karabakh-1590470507.html
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе и Донбассе
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе и Донбассе
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, среди тем был Нагорный Карабах, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T21:18
2020-12-22T21:18
2020-12-22T21:56
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
обсе
эммануэль макрон
донбасс
нагорный карабах
владимир путин
франция
в мире
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, среди тем был Нагорный Карабах, сообщает пресс-служба Кремля.Сообщается, что они обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Путин подчеркнул, что обстановка в регионе стабилизируется."Подтверждена обоюдная готовность к продолжению координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в частности, в рамках Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении.Также Путин и Макрон обсудили текущее положение в Донбассе."При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского конфликта высказана заинтересованность в активизации усилий в целях реализации ключевых положений Минских соглашений 2015 года, а также решений, принятых на "нормандском саммите" 9 декабря 2019 года в Париже", - сообщила пресс-служба.Помимо этого, президенты обсудили ситуацию вокруг СВПД.Также Путин и Макрон обсудили борьбу с пандемией коронавируса, лидеры подтвердили настрой на развитие контактов двух стран по производству вакцин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201117/bezhentsy-1585079471.html
https://ria.ru/20201220/karabakh-1590092630.html
https://ria.ru/20201222/svpd-1590456931.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), обсе, эммануэль макрон, донбасс, нагорный карабах, владимир путин, франция, в мире