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Путин и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе и Донбассе
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе и Донбассе
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, среди тем был Нагорный Карабах, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T21:18
2020-12-22T21:56
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
обсе
эммануэль макрон
донбасс
нагорный карабах
владимир путин
франция
в мире
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, среди тем был Нагорный Карабах, сообщает пресс-служба Кремля.Сообщается, что они обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Путин подчеркнул, что обстановка в регионе стабилизируется."Подтверждена обоюдная готовность к продолжению координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в частности, в рамках Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении.Также Путин и Макрон обсудили текущее положение в Донбассе."При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского конфликта высказана заинтересованность в активизации усилий в целях реализации ключевых положений Минских соглашений 2015 года, а также решений, принятых на "нормандском саммите" 9 декабря 2019 года в Париже", - сообщила пресс-служба.Помимо этого, президенты обсудили ситуацию вокруг СВПД.Также Путин и Макрон обсудили борьбу с пандемией коронавируса, лидеры подтвердили настрой на развитие контактов двух стран по производству вакцин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201117/bezhentsy-1585079471.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), обсе, эммануэль макрон, донбасс, нагорный карабах, владимир путин, франция, в мире

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе и Донбассе

21:18 22.12.2020 (обновлено: 21:56 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезиденты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, среди тем был Нагорный Карабах, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном", - говорится в сообщении.

Сообщается, что они обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Путин подчеркнул, что обстановка в регионе стабилизируется.

"Обстоятельно рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Президент России подчеркнул, что обстановка в регионе стабилизируется, а договоренности, зафиксированные в заявлении президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября – в целом последовательно выполняются. Отмечена успешная работа российских миротворцев, обеспечивающих по просьбе Баку и Еревана режим прекращения огня и безопасность гражданского населения", - говорится в сообщении.

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"Подтверждена обоюдная готовность к продолжению координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в частности, в рамках Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Также Путин и Макрон обсудили текущее положение в Донбассе.

"С российской стороны вновь акцентирована необходимость выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам урегулирования, включая правовое оформление особого статуса Донбасса и закрепление в национальном законодательстве "формулы Штайнмайера", - говорится в сообщении.

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"При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского конфликта высказана заинтересованность в активизации усилий в целях реализации ключевых положений Минских соглашений 2015 года, а также решений, принятых на "нормандском саммите" 9 декабря 2019 года в Париже", - сообщила пресс-служба.
Помимо этого, президенты обсудили ситуацию вокруг СВПД.

"По ситуации вокруг иранской ядерной программы – с обеих сторон констатирована востребованность коллективных усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий", - говорится в сообщении.

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Также Путин и Макрон обсудили борьбу с пандемией коронавируса, лидеры подтвердили настрой на развитие контактов двух стран по производству вакцин.

"Затронут также ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества с акцентом на борьбу с пандемией коронавируса. Подтвержден настрой на развитие контактов между профильными организациями двух стран по вопросам производства вакцин и массовой вакцинации населения", - говорится в сообщении.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ОБСЕЭммануэль МакронДонбассНагорный КарабахВладимир ПутинФранцияВ мире
 
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