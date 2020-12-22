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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201222/karabakh-1590450482.html
В Карабахе нашли двух пропавших граждан Армении
В Карабахе нашли двух пропавших граждан Армении
Двое пропавших граждан Армении найдены в Гадрутском районе самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики при содействии российских миротворцев, сообщил во... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T18:36
2020-12-22T18:43
ситуация в нагорном карабахе
игорь конашенков
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
армения
в мире
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Двое пропавших граждан Армении найдены в Гадрутском районе самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики при содействии российских миротворцев, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Он добавил, что миротворцы РФ продолжают сбор сведений о пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, уже обработано 528 телефонных обращений.Генерал также сообщил, что за сутки с территории Армении в Карабах вернулся еще 351 беженец. Всего за время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение более 42,7 тысячи жителей.По словам Конашенкова, режим прекращения огня в Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения.
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Российские саперы работают на территории в районе Ходжалы
Российские саперы начали разминирование у Ходжалы (недалеко от степанакертского аэропорта). Сначала поле проходит техника, потом люди.
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игорь конашенков, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, армения, в мире

В Карабахе нашли двух пропавших граждан Армении

18:36 22.12.2020 (обновлено: 18:43 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСело Хин Шен в Нагорном Карабахе
Село Хин Шен в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Двое пропавших граждан Армении найдены в Гадрутском районе самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики при содействии российских миротворцев, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Двадцать первого декабря совместной группой по розыску пропавших без вести военнослужащих в Гадрутском районе обнаружены двое граждан Армении, которые по согласованию с азербайджанской стороной, также принимающей участие в работе этой группы, переданы администрации Нагорного Карабаха", - сказал Конашенков.

Он добавил, что миротворцы РФ продолжают сбор сведений о пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, уже обработано 528 телефонных обращений.
Генерал также сообщил, что за сутки с территории Армении в Карабах вернулся еще 351 беженец. Всего за время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение более 42,7 тысячи жителей.
По словам Конашенкова, режим прекращения огня в Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения.
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Ситуация в Нагорном КарабахеИгорь КонашенковНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАрменияВ мире
 
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