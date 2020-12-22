https://ria.ru/20201222/karabakh-1590317775.html

МЧС доставило 35 вагонов с гумпомощью для Карабаха

МЧС доставило 35 вагонов с гумпомощью для Карабаха

Тридцать пять вагонов с гуманитарной помощью из России прибыли в Нагорный Карабах, это самая большая партия груза, направленная железнодорожным транспортом,... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T07:56

2020-12-22T07:56

2020-12-22T07:56

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Тридцать пять вагонов с гуманитарной помощью из России прибыли в Нагорный Карабах, это самая большая партия груза, направленная железнодорожным транспортом, сообщает МЧС РФ.Подчеркивается, что для дальнейшей транспортировки готовы пять пожарных автоцистерн, четыре легковых автомобиля УАЗ, десять дизель-генераторов, 280 кубометров пиломатериалов и порядка 35 тысяч бытовых принадлежностей. Всего разгружено более 250 тонн."Указанная техника и предметы быта будут доставлены на 25 грузовых машинах МЧС России в Степанакерт. Позднее они будут распределены по пунктам выдачи в районах региона", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20201212/karabakh-1588932415.html

россия

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире