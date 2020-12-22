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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201222/karabakh-1590317775.html
МЧС доставило 35 вагонов с гумпомощью для Карабаха
МЧС доставило 35 вагонов с гумпомощью для Карабаха
Тридцать пять вагонов с гуманитарной помощью из России прибыли в Нагорный Карабах, это самая большая партия груза, направленная железнодорожным транспортом,... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T07:56
2020-12-22T07:56
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Тридцать пять вагонов с гуманитарной помощью из России прибыли в Нагорный Карабах, это самая большая партия груза, направленная железнодорожным транспортом, сообщает МЧС РФ.Подчеркивается, что для дальнейшей транспортировки готовы пять пожарных автоцистерн, четыре легковых автомобиля УАЗ, десять дизель-генераторов, 280 кубометров пиломатериалов и порядка 35 тысяч бытовых принадлежностей. Всего разгружено более 250 тонн."Указанная техника и предметы быта будут доставлены на 25 грузовых машинах МЧС России в Степанакерт. Позднее они будут распределены по пунктам выдачи в районах региона", - добавляется в сообщении.
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россия, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире

МЧС доставило 35 вагонов с гумпомощью для Карабаха

07:56 22.12.2020
 
© Sputnik / Рагим Мамедов / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили МЧС РФ на железнодорожной станции в городе Барда, куда прибыл состав с гуманитарным грузом из России
Грузовые автомобили МЧС РФ на железнодорожной станции в городе Барда, куда прибыл состав с гуманитарным грузом из России - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Sputnik / Рагим Мамедов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Тридцать пять вагонов с гуманитарной помощью из России прибыли в Нагорный Карабах, это самая большая партия груза, направленная железнодорожным транспортом, сообщает МЧС РФ.
"Тридцать пять вагонов с гуманитарной помощью из России прибыли для дальнейшего распределения по пострадавшим районам Нагорного Карабаха. Это самая большая партия груза, направленная по железной дороге. Специалисты сводной группировки МЧС России к настоящему моменту разгрузили девять ж/д вагонов и пять платформ", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что для дальнейшей транспортировки готовы пять пожарных автоцистерн, четыре легковых автомобиля УАЗ, десять дизель-генераторов, 280 кубометров пиломатериалов и порядка 35 тысяч бытовых принадлежностей. Всего разгружено более 250 тонн.
"Указанная техника и предметы быта будут доставлены на 25 грузовых машинах МЧС России в Степанакерт. Позднее они будут распределены по пунктам выдачи в районах региона", - добавляется в сообщении.
Военнослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
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