МЧС доставило 35 вагонов с гумпомощью для Карабаха
© Sputnik / Рагим Мамедов / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили МЧС РФ на железнодорожной станции в городе Барда, куда прибыл состав с гуманитарным грузом из России
© Sputnik / Рагим Мамедов
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Тридцать пять вагонов с гуманитарной помощью из России прибыли в Нагорный Карабах, это самая большая партия груза, направленная железнодорожным транспортом, сообщает МЧС РФ.
"Тридцать пять вагонов с гуманитарной помощью из России прибыли для дальнейшего распределения по пострадавшим районам Нагорного Карабаха. Это самая большая партия груза, направленная по железной дороге. Специалисты сводной группировки МЧС России к настоящему моменту разгрузили девять ж/д вагонов и пять платформ", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что для дальнейшей транспортировки готовы пять пожарных автоцистерн, четыре легковых автомобиля УАЗ, десять дизель-генераторов, 280 кубометров пиломатериалов и порядка 35 тысяч бытовых принадлежностей. Всего разгружено более 250 тонн.
"Указанная техника и предметы быта будут доставлены на 25 грузовых машинах МЧС России в Степанакерт. Позднее они будут распределены по пунктам выдачи в районах региона", - добавляется в сообщении.
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