https://ria.ru/20201222/iran-1590475853.html

Зампостпреда России упрекнул ООН в малодушии из-за доклада по Ирану

Зампостпреда России упрекнул ООН в малодушии из-за доклада по Ирану

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский упрекнул руководство Всемирной организации в нехватке смелости из-за доклада генсека Антониу... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-22T22:17

2020-12-22T22:17

2020-12-23T00:00

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

аль-хашд аш-шааби

парламент ирана

дмитрий полянский

министерство обороны ирана

мохаммад-багер галибаф

багдад (город)

вашингтон (город)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586908786_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_f2dd9c9813e0553af80edb27eda77896.jpg

ООН, 22 дек — РИА Новости. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский упрекнул руководство Всемирной организации в нехватке смелости из-за доклада генсека Антониу Гутерреша по ситуации в Иране. Как заявил российский дипломат, выступая на заседании Совбеза ООН, Москва "с удовлетворением" отметила, что генсек в своем докладе выразил сожаление из-за выхода США из иранской ядерной сделки. "Не менее важен вывод Антониу Гутерреша, что эти действия американской стороны могут негативно сказаться на выполнении резолюции 2231 другими участниками", — добавил Полянский.При этом, по его словам, доклад не является в полной мере сбалансированным, так как нельзя призывать одну сторону вернуться к полному выполнению договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), а другую — нет. По его словам, Москва уже второй раз поражена "циничными формулировками доклада" генсека по поводу убийства иранских деятелей. "Ни слова осуждения этих актов, упоминания об их потенциальных негативных последствиях в документе нет. Также, как и ранее в случае с Касемом Сулеймани, в нем нет сожаления по поводу гибели Мохсена Фахризаде. Кроме как малодушием это сложно назвать", — подчеркнул зампостпреда.Покушение на иранского физика-ядерщика и замминистра обороны Ирана Фахризаде состоялось 27 ноября. Мужчина получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что ученый руководил организацией исследований и инноваций при ведомстве.В ночь на 3 января 2020 года США в районе международного аэропорта Багдада ликвидировали иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, которого в Вашингтоне считают причастным к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

https://ria.ru/20201221/iran-1590304244.html

https://ria.ru/20201218/iran-1589852780.html

багдад (город)

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), аль-хашд аш-шааби, парламент ирана, дмитрий полянский, министерство обороны ирана, мохаммад-багер галибаф, багдад (город), вашингтон (город), сша, в мире