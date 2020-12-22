Зампостпреда России упрекнул ООН в малодушии из-за доклада по Ирану
22:17 22.12.2020 (обновлено: 00:00 23.12.2020)
© REUTERS / WANA/Massoud NozariЦеремония прощания с иранским ученым-ядерщиком Мохсеном Фахризаде в Мешхеде
ООН, 22 дек — РИА Новости. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский упрекнул руководство Всемирной организации в нехватке смелости из-за доклада генсека Антониу Гутерреша по ситуации в Иране.
Как заявил российский дипломат, выступая на заседании Совбеза ООН, Москва "с удовлетворением" отметила, что генсек в своем докладе выразил сожаление из-за выхода США из иранской ядерной сделки.
"Не менее важен вывод Антониу Гутерреша, что эти действия американской стороны могут негативно сказаться на выполнении резолюции 2231 другими участниками", — добавил Полянский.
При этом, по его словам, доклад не является в полной мере сбалансированным, так как нельзя призывать одну сторону вернуться к полному выполнению договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), а другую — нет.
"Мы сожалеем, что руководству ООН опять не хватило смелости четко сформулировать призыв к США вернуться к полному и безоговорочному соблюдению резолюции 2231 и СВПД, а также отменить все шаги, которые американская сторона сделала в их нарушение", — добавил Полянский.
По его словам, Москва уже второй раз поражена "циничными формулировками доклада" генсека по поводу убийства иранских деятелей.
"Ни слова осуждения этих актов, упоминания об их потенциальных негативных последствиях в документе нет. Также, как и ранее в случае с Касемом Сулеймани, в нем нет сожаления по поводу гибели Мохсена Фахризаде. Кроме как малодушием это сложно назвать", — подчеркнул зампостпреда.
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Покушение на иранского физика-ядерщика и замминистра обороны Ирана Фахризаде состоялось 27 ноября. Мужчина получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что ученый руководил организацией исследований и инноваций при ведомстве.
В ночь на 3 января 2020 года США в районе международного аэропорта Багдада ликвидировали иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, которого в Вашингтоне считают причастным к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.