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Ученые назвали предвестник инсульта и сердечного приступа
Ученые назвали предвестник инсульта и сердечного приступа
Люди с разницей показателей артериального давления на левой и правой руках чаще подвержены инсульту и сердечным приступам. Об этом говорится в статье,... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:11
2020-12-22T13:16
инсульт
здоровье
общество
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Люди с разницей показателей артериального давления на левой и правой руках чаще подвержены инсульту и сердечным приступам. Об этом говорится в статье, опубликованной группой ученых в журнале Hypertension.Эксперты проанализировали 24 исследования, в которых приняли участие 54 тысячи жителей разных континентов. Сравнивались показатели артериального давления, а также количество смертей, сердечных приступов и инсультов в течение десяти лет. В результате исследователи обнаружили, что между разницей показателей давления на левой и правой руках и риском развития инсульта или сердечно-сосудистых заболеваний есть взаимосвязь. Выяснилось, что отличия, превышающие пять миллиметров ртутного столба, позволяют прогнозировать смертность от этих заболеваний, а разница даже в один миллиметр увеличивает риск развития инфаркта или инсульта на один процент. По мнению авторов исследования, это может помочь врачам в принятии решений при первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.Если до этого пороговая разница между показателями давления на левой и правой руке составляла 15 миллиметров ртутного столба, то теперь, согласно выводам ученых, границей следует считать десять миллиметров.
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инсульт, здоровье, общество

Ученые назвали предвестник инсульта и сердечного приступа

10:11 22.12.2020 (обновлено: 13:16 22.12.2020)
 
© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Depositphotos / stevanovicigor
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Люди с разницей показателей артериального давления на левой и правой руках чаще подвержены инсульту и сердечным приступам. Об этом говорится в статье, опубликованной группой ученых в журнале Hypertension.
Эксперты проанализировали 24 исследования, в которых приняли участие 54 тысячи жителей разных континентов. Сравнивались показатели артериального давления, а также количество смертей, сердечных приступов и инсультов в течение десяти лет.
В результате исследователи обнаружили, что между разницей показателей давления на левой и правой руках и риском развития инсульта или сердечно-сосудистых заболеваний есть взаимосвязь. Выяснилось, что отличия, превышающие пять миллиметров ртутного столба, позволяют прогнозировать смертность от этих заболеваний, а разница даже в один миллиметр увеличивает риск развития инфаркта или инсульта на один процент. По мнению авторов исследования, это может помочь врачам в принятии решений при первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Если до этого пороговая разница между показателями давления на левой и правой руке составляла 15 миллиметров ртутного столба, то теперь, согласно выводам ученых, границей следует считать десять миллиметров.
Жизненные показатели на мониторе - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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