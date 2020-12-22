https://ria.ru/20201222/insult-1590328942.html

Ученые назвали предвестник инсульта и сердечного приступа

Ученые назвали предвестник инсульта и сердечного приступа

Люди с разницей показателей артериального давления на левой и правой руках чаще подвержены инсульту и сердечным приступам. Об этом говорится в статье,... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T10:11

2020-12-22T10:11

2020-12-22T13:16

инсульт

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152646/21/1526462109_0:225:4284:2635_1920x0_80_0_0_110e3ea0f4acb89853eb634af5139f82.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Люди с разницей показателей артериального давления на левой и правой руках чаще подвержены инсульту и сердечным приступам. Об этом говорится в статье, опубликованной группой ученых в журнале Hypertension.Эксперты проанализировали 24 исследования, в которых приняли участие 54 тысячи жителей разных континентов. Сравнивались показатели артериального давления, а также количество смертей, сердечных приступов и инсультов в течение десяти лет. В результате исследователи обнаружили, что между разницей показателей давления на левой и правой руках и риском развития инсульта или сердечно-сосудистых заболеваний есть взаимосвязь. Выяснилось, что отличия, превышающие пять миллиметров ртутного столба, позволяют прогнозировать смертность от этих заболеваний, а разница даже в один миллиметр увеличивает риск развития инфаркта или инсульта на один процент. По мнению авторов исследования, это может помочь врачам в принятии решений при первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.Если до этого пороговая разница между показателями давления на левой и правой руке составляла 15 миллиметров ртутного столба, то теперь, согласно выводам ученых, границей следует считать десять миллиметров.

https://ria.ru/20201221/infarkt-1590246625.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инсульт, здоровье, общество