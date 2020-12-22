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Диетолог рассказала, сколько бутербродов с икрой можно съесть в Новый год
Диетолог рассказала, сколько бутербродов с икрой можно съесть в Новый год
Два-три бутерброда с маслом и икрой можно себе позволить за праздничным столом при условии, что остальные блюда будут менее калорийными, сообщила главный... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:28
2020-12-22T16:28
антонина стародубова
москва
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Два-три бутерброда с маслом и икрой можно себе позволить за праздничным столом при условии, что остальные блюда будут менее калорийными, сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова."Основные требования к красной икре - она должна быть обязательно свежая, это обеспечит ее высокие вкусовые качества - чем свежее, тем лучше. Два-три бутерброда вполне можно себе позволить, но при условии, что остальные блюда тогда будут менее калорийными. Мы видим, что бутерброд с маслом и красной икрой - это уже 250-270 килокалорий, то есть если 3 бутерброда - это 850 килокалорий, значит тогда только шампанское и еще немного салата. Поэтому, если вы хотите попробовать много разных блюд, тогда один бутерброд и, может быть, даже без масла", - сказала Стародубова на пресс-конференции во вторник.
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антонина стародубова, москва, общество

Диетолог рассказала, сколько бутербродов с икрой можно съесть в Новый год

16:28 22.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКрасная икра и каравай на встрече олимпийского огня в Южно-Сахалинске
Красная икра и каравай на встрече олимпийского огня в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Два-три бутерброда с маслом и икрой можно себе позволить за праздничным столом при условии, что остальные блюда будут менее калорийными, сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
"Основные требования к красной икре - она должна быть обязательно свежая, это обеспечит ее высокие вкусовые качества - чем свежее, тем лучше. Два-три бутерброда вполне можно себе позволить, но при условии, что остальные блюда тогда будут менее калорийными. Мы видим, что бутерброд с маслом и красной икрой - это уже 250-270 килокалорий, то есть если 3 бутерброда - это 850 килокалорий, значит тогда только шампанское и еще немного салата. Поэтому, если вы хотите попробовать много разных блюд, тогда один бутерброд и, может быть, даже без масла", - сказала Стародубова на пресс-конференции во вторник.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
Вчера, 16:09Новый год—2021
Названа смертельная опасность красной икры
 
Антонина СтародубоваМоскваОбщество
 
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