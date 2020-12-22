https://ria.ru/20201222/ikra-1590423433.html

Диетолог рассказала, сколько бутербродов с икрой можно съесть в Новый год

Диетолог рассказала, сколько бутербродов с икрой можно съесть в Новый год

Два-три бутерброда с маслом и икрой можно себе позволить за праздничным столом при условии, что остальные блюда будут менее калорийными, сообщила главный... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:28

2020-12-22T16:28

2020-12-22T16:28

антонина стародубова

москва

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Два-три бутерброда с маслом и икрой можно себе позволить за праздничным столом при условии, что остальные блюда будут менее калорийными, сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова."Основные требования к красной икре - она должна быть обязательно свежая, это обеспечит ее высокие вкусовые качества - чем свежее, тем лучше. Два-три бутерброда вполне можно себе позволить, но при условии, что остальные блюда тогда будут менее калорийными. Мы видим, что бутерброд с маслом и красной икрой - это уже 250-270 килокалорий, то есть если 3 бутерброда - это 850 килокалорий, значит тогда только шампанское и еще немного салата. Поэтому, если вы хотите попробовать много разных блюд, тогда один бутерброд и, может быть, даже без масла", - сказала Стародубова на пресс-конференции во вторник.

https://ria.ru/20201222/ikra-1590419685.html

москва

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антонина стародубова, москва, общество