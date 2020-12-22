https://ria.ru/20201222/gosduma-1590323552.html

Итоги осенней сессии Госдумы: законы по Конституции и социальный бюджет

Итоги осенней сессии Госдумы: законы по Конституции и социальный бюджет

Осенняя сессия Государственной думы в 2020 году вновь оказалась напряженной: в условиях продолжающейся пандемии COVID-19 депутаты не только приняли бюджет на... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T09:28

2020-12-22T09:28

2020-12-22T09:28

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Осенняя сессия Государственной думы в 2020 году вновь оказалась напряженной: в условиях продолжающейся пандемии COVID-19 депутаты не только приняли бюджет на последующий год, но и продолжали работать над законодательным обеспечением поддержки граждан и реализацией поправок в конституцию. Однако над рядом вопросов, таких как индексация пенсий работающим пенсионерам, парламентарии еще намерены продолжить работу.Это уже вторая сессия, которую Госдума завершает в условиях сложной эпидемиологической ситуации: на Охотном ряду по-прежнему сохраняются ограничения на посетителей, многие сотрудники работают удаленно, закрыты все столовые и буфеты, а круглые столы и заседания комитетов проводятся в онлайн-формате. COVID-19 не обошел стороной и депутатов: треть народных избранников перенесли коронавирус, двое скончались.Нижняя палата парламента на этой неделе проведет три последних заседания осенней сессии уходящего года. Накануне представители фракций рассказали РИА Новости, чем запомнились прошедшие четыре месяца работы и какие из принятых решений стали наиболее важными.Донастройка законодательства в соответствии с КонституциейОсновополагающей темой работы нижней палаты в осеннюю сессию, безусловно, стала донастройка законодательства в части его приведения в соответствие с принятыми летом поправками в Конституцию РФ. Работу над законопроектами во исполнение новых норм основного закона отметили во всех фракциях палаты."Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, эта осенняя сессия прошла довольно плодотворно, многое удалось сделать: принят бюджет, принято большое количество законопроектов, которые реализуют положения новой конституции", - отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков (ЕР).Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (ЕР) подчеркнул, что работа над реализацией поправок ведется системно: многие вопросы, которые сейчас излагаются в законах, были поставлены еще в период подготовки поправки в основной закон."Очевидно, что сейчас конституция стала более социально ориентированной, потому что в 1993 году это было невозможно и многие вопросы решить было нельзя. Сейчас и власть на это решилась, и такие возможности появились, и понимание этого появилось", - добавил Крашенинников.Бюджет и поддержка гражданДругой важнейшей темой этой сессии традиционно был бюджет на следующий год. Государство, несмотря на пандемию и кризис в экономике, будет выполнять все социальные обязательства, отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогу принятия бюджета на 2021-2023 годы. Кроме того, подчеркивал спикер, проект трехлетнего федерального бюджета является социально ориентированным.Вместе с тем лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил сожаление, что бюджет на 2021-2023 года, который Госдума рассматривала осенью, урезает финансирование ряда очень важных программ."Вместо этого нам принесли закон, по которому на образование финансирование на ближайшие три года будет не удвоено, а даже от тех крох, что выделялись, сокращено", - сказал он.В ЛДПР же отметили, что их поправки были по крайней мере частично учтены ко второму чтению."Год был сложный. И поправки в конституцию, и меры антикризисные из-за COVID внесли свои коррективы в законотворческую деятельность. Фракция ЛДПР была активна, мы внесли много предложений, в том числе наши поправки в бюджет ко второму чтению, хотя частично, но были учтены", - сказал зампред фракции, глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.Однако, отметил депутат, парламентариям пока не удалось добиться возврата индексации пенсий работающим пенсионерам. Эта тема неоднократно поднималась в течение года, в том числе на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Тогда он заявил, что власти должны пересмотреть вопрос с зарплатой различных категорий работников, в частности, преподавателей, так как ситуация, когда учитель зарабатывает столько же, сколько уборщица, является недопустимой.Как сообщал первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев, "Единая Россия" намерена возобновить диалог с правительством по вопросу поэтапной индексации пенсий для работающих пенсионеров. Вместе с тем на рассмотрении Госдумы находятся три законопроекта от ЛДПР, КПРФ и СР, но все они рекомендованы к отклонению."Что касается позитива, во-первых, законодательно закреплена выплата семьям с детьми в возрасте уже до семи лет. И как сказал президент, если сейчас от трех до семи лет получают половину прожиточного минимума, то сейчас вопрос стоит об анализе и о возможном увеличении", - добавил Нилов.Как положительную инициативу среди рассмотренных в осеннюю сессию во фракции "Справедливой России" выделили предложенный правительством проект по деофшоризации, а также пересмотр договора с Кипром, рассказал РИА Новости первый зампред фракции Михаил Емельянов. Соответствующее поручение дал Путин в конце марта — обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.Планы на будущееГоворя о продолжении работы над законодательством для реализации поправок в конституцию, Крашенинников отметил, что в дальнейшем также потребуются изменения законов о науке, культуре, здравоохранении и так далее."Конечно, это важнейшие законы. Мы ожидаем их внесения от правительства Российской Федерации", - сказал депутат.Эсеры также надеются, что с начала 2021 года пандемия пойдет на убыль и в стране восстановится нормальное экономическое развитие, добавил Емельянов."С точки зрения законопроектов, которые мы будем вносить, - мы считаем, что необходимо реформировать НДС. Также мы будем продолжать настаивать на взаимосвязи минимального размера оплаты труда и потребительской корзины", - отметил Емельянов.Также во внимании эсеров – индексация пенсий работающим пенсионерам. "Эти вопросы переходят и в весеннюю повестку. Плюс подготовка к выборам", - заключил первый зампред фракции.Лидер коммунистов также отметил, что фракция продолжит свою борьбу для принятия 12 законов КПРФ, которые затрагивают практически все сферы деятельности."У нас есть и бюджет развития, и уникальная программа народных предприятий, и помощь детям войны, и поддержка регионов, так что мы будем в новом году проводить эту конструктивную линию", - сказал Зюганов.В ЛДПР отметили необходимость продолжать борьбу за повышение МРОТ и прожиточного минимума."Правительство предложило новую методику определения прожиточного минимума и МРОТа. С одной стороны, методика лучше, чем была, но те соотношения, которые предложило правительство, все-таки оставляют желать лучшего. Поправки ЛДПР не были поддержаны. И мы считаем, что МРОТ все равно занижен, труд недооценен, и наша задача все-таки повышать минимальный размер оплаты труда для того, чтобы бороться с бедностью, с безработицей. То же самое касается прожиточного минимума", - сказал Нилов.Он напомнил, что еще не решен вопрос о выходном дне 31 декабря.

https://ria.ru/20201221/politika-1590168296.html

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https://ria.ru/20201216/popravki-1589411662.html

https://ria.ru/20201222/reyting-1590245013.html

https://ria.ru/20201215/obschestvo-1589352207.html

https://ria.ru/20201217/sobytiya-1589765110.html

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россия, госдума рф, политика