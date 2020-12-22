https://ria.ru/20201222/google-1590447947.html
Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием Путина
Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием Путина
Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием Путина, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T18:16
2020-12-22T18:16
2020-12-22T18:16
google
владимир путин
технологии
в мире
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием Путина, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Мы еще раз благодарим пользователей, что обратили внимание на неточность перевода. Все было оперативно исправлено", - сказали в пресс-службе компании.В этом убедился корреспондент РИА Новости: теперь при вводе в "Google Переводчике" фразы "Thank you, Mr President" она переводится корректно - "Спасибо, господин президент".На прошлой неделе пользователи Google обратили внимание на то, что если в переводчике ввести на английском языке фразу "Thank you, Mr President" ("Спасибо, господин президент" – англ.), то сервис переведет это как "Спасибо, Владимир Владимирович". Причем такой вариант перевода актуален только при сохранении заглавных букв и пунктуации, в остальных случаях фраза будет переведена дословно.Компания обещала исправить эту неточность и поясняла, что такие ситуации объясняются искажениями, которые могут возникать при обучении программных алгоритмов "Переводчика" на шаблонах из интернета.
https://ria.ru/20201218/perevod-1589867730.html
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google, владимир путин, технологии, в мире
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Google
исправил неточность в переводе фразы с упоминанием Путина
, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Мы еще раз благодарим пользователей, что обратили внимание на неточность перевода. Все было оперативно исправлено", - сказали в пресс-службе компании.
В этом убедился корреспондент РИА Новости: теперь при вводе в "Google Переводчике" фразы "Thank you, Mr President" она переводится корректно - "Спасибо, господин президент".
На прошлой неделе пользователи Google обратили внимание на то, что если в переводчике ввести на английском языке фразу "Thank you, Mr President" ("Спасибо, господин президент" – англ.), то сервис переведет это как "Спасибо, Владимир Владимирович". Причем такой вариант перевода актуален только при сохранении заглавных букв и пунктуации, в остальных случаях фраза будет переведена дословно.
Компания обещала исправить эту неточность и поясняла, что такие ситуации объясняются искажениями, которые могут возникать при обучении программных алгоритмов "Переводчика" на шаблонах из интернета.