Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием Путина, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 22.12.2020

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием Путина, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Мы еще раз благодарим пользователей, что обратили внимание на неточность перевода. Все было оперативно исправлено", - сказали в пресс-службе компании.В этом убедился корреспондент РИА Новости: теперь при вводе в "Google Переводчике" фразы "Thank you, Mr President" она переводится корректно - "Спасибо, господин президент".На прошлой неделе пользователи Google обратили внимание на то, что если в переводчике ввести на английском языке фразу "Thank you, Mr President" ("Спасибо, господин президент" – англ.), то сервис переведет это как "Спасибо, Владимир Владимирович". Причем такой вариант перевода актуален только при сохранении заглавных букв и пунктуации, в остальных случаях фраза будет переведена дословно.Компания обещала исправить эту неточность и поясняла, что такие ситуации объясняются искажениями, которые могут возникать при обучении программных алгоритмов "Переводчика" на шаблонах из интернета.

