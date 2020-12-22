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Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием Путина
Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием Путина
Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием Путина, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T18:16
2020-12-22T18:16
google
владимир путин
технологии
в мире
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием Путина, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Мы еще раз благодарим пользователей, что обратили внимание на неточность перевода. Все было оперативно исправлено", - сказали в пресс-службе компании.В этом убедился корреспондент РИА Новости: теперь при вводе в "Google Переводчике" фразы "Thank you, Mr President" она переводится корректно - "Спасибо, господин президент".На прошлой неделе пользователи Google обратили внимание на то, что если в переводчике ввести на английском языке фразу "Thank you, Mr President" ("Спасибо, господин президент" – англ.), то сервис переведет это как "Спасибо, Владимир Владимирович". Причем такой вариант перевода актуален только при сохранении заглавных букв и пунктуации, в остальных случаях фраза будет переведена дословно.Компания обещала исправить эту неточность и поясняла, что такие ситуации объясняются искажениями, которые могут возникать при обучении программных алгоритмов "Переводчика" на шаблонах из интернета.
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google, владимир путин, технологии, в мире

Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием Путина

18:16 22.12.2020
 
© AP Photo / Marcio Jose SanchezШтаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния
Штаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием Путина, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Мы еще раз благодарим пользователей, что обратили внимание на неточность перевода. Все было оперативно исправлено", - сказали в пресс-службе компании.
В этом убедился корреспондент РИА Новости: теперь при вводе в "Google Переводчике" фразы "Thank you, Mr President" она переводится корректно - "Спасибо, господин президент".
На прошлой неделе пользователи Google обратили внимание на то, что если в переводчике ввести на английском языке фразу "Thank you, Mr President" ("Спасибо, господин президент" – англ.), то сервис переведет это как "Спасибо, Владимир Владимирович". Причем такой вариант перевода актуален только при сохранении заглавных букв и пунктуации, в остальных случаях фраза будет переведена дословно.
Компания обещала исправить эту неточность и поясняла, что такие ситуации объясняются искажениями, которые могут возникать при обучении программных алгоритмов "Переводчика" на шаблонах из интернета.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 12:15
Эксперт объяснил упоминание Путина в Google-переводчике
 
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